Олимпиада-2020. 11-й день. Золотая засуха России затянулась. Пора побеждать! LIVE

Российские спортсмены претендуют на медали в спортивной гимнастике, где мы вправе надеяться на Никиту Нагорного, Давида Белявского и Владу Уразову. В финале турнира по греко-римской борьбе до 97 кг за золото поспорит наш Муса Евлоев. Четвертьфинальные матчи ждут мужскую сборную России по волейболу и женскую по водному поло.