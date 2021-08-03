Олимпиада-2020. 11-й день. Золотая засуха России затянулась. Пора побеждать! LIVE

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 3 августа в Токио состоится 11-й медальный день летних Олимпийских игр-2020. В программе дня розыгрыш 24 комплектов наград в спортивной гимнастике, борьбе, лёгкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках в воду, парусном спорте, тяжёлой атлетике. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию событий 11-го дня олимпиады в Токио.
Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарках на 200 м. Она показала седьмой результат (40.433) и вышла в утешительный финал. Лучшие четыре спортсменки пробились в финал турнира.
Утешительный финал начнётся в 5:30 мск.
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр
Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады! Наша сборная уверенно разобралась с Канадой в 1/4 финала — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).
В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония – Бразилия.
Российские спортсмены претендуют на медали в спортивной гимнастике, где мы вправе надеяться на Никиту Нагорного, Давида Белявского и Владу Уразову. В финале турнира по греко-римской борьбе до 97 кг за золото поспорит наш Муса Евлоев. Четвертьфинальные матчи ждут мужскую сборную России по волейболу и женскую по водному поло.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим прямые трансляции и болеем!
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