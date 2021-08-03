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Олимпиада 2021 в Токио: онлайн-трансляция, где смотреть Олимпийские игры 2020, Россия на Летних играх, 3 августа 2021

Олимпиада-2020. 11-й день. Золотая засуха России затянулась. Пора побеждать! LIVE
Андрей Гуров Даниил Сальников
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Сборная России по волейболу на Олимпиаде-2020
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Муса Евлоев отдаст все силы, чтобы принести России первое золото Игр в Токио в борьбе. Всё самое важное и интересное — в режиме «лайв».
Полный медальный зачёт Олимпиады-2020 в Токио
Календарь Олимпиады-2020 в Токио

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 3 августа в Токио состоится 11-й медальный день летних Олимпийских игр-2020. В программе дня розыгрыш 24 комплектов наград в спортивной гимнастике, борьбе, лёгкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках в воду, парусном спорте, тяжёлой атлетике. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию событий 11-го дня олимпиады в Токио.

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарках на 200 м. Она показала седьмой результат (40.433) и вышла в утешительный финал. Лучшие четыре спортсменки пробились в финал турнира.

Утешительный финал начнётся в 5:30 мск.

05:04 Павел Панышев

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр

Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады! Наша сборная уверенно разобралась с Канадой в 1/4 финала — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония – Бразилия.

05:01 Павел Панышев

Российские спортсмены претендуют на медали в спортивной гимнастике, где мы вправе надеяться на Никиту Нагорного, Давида Белявского и Владу Уразову. В финале турнира по греко-римской борьбе до 97 кг за золото поспорит наш Муса Евлоев. Четвертьфинальные матчи ждут мужскую сборную России по волейболу и женскую по водному поло.

05:00 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим прямые трансляции и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал? Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал?
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