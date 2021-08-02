Россиянина на Олимпиаде не воспринимали всерьёз. А Миша взял и выиграл в Афинах золото!

19-летнего велосипедиста Игнатьева даже наши тренеры не хотели брать в сборную! А он готовился к золотой гонке с 15 лет.

Победа 19-летнего российского велосипедиста Михаила Игнатьева в трековой групповой гонке по очкам на Олимпиаде в Афинах стала одной из самых ярких и сенсационных в истории. Игнатьев приехал на Игры, по ходу сезона не показывая высоких результатов на Кубке мира. Во время самой гонки соперники поначалу не обращали внимания не дерзкого русского парня, который раз за разом отъезжал от них на круг и набирал очки. А когда обратили – было поздно.

«Дадим форму, если в Афины возьмём»

Игнатьев мог на Олимпиаду в Афины и не попасть. Ну не показывал лучший юниор мира достойных результатов на всех соревнованиях сезона. Но он готовился к главной гонке своей жизни. Готовился вместе с тренером Александром Кузнецовым с 15 лет, буквально через пару лет после того, как вообще пришёл в велоспорт.

«Я пришёл в велоспорт в 13 лет, а уже через год-два тренировался на профессиональном уровне, по четыре тренировки в день. По советской системе подготовки», — говорил Игнатьев в интервью Olympic Channel. А в 15 лет Кузнецов чуть ли не по дням расписал подготовку Михаила к групповой гонке в Афинах. Туда ведь ещё пробиться нужно было, но ни у тренера, ни у спортсмена не было ни малейших сомнений.

За четыре (!) года до старта. В олимпийскую сборную России Игнатьева всё-таки включили по настоянию Кузнецова, который задействовал все возможные ресурсы и убедил руководство федерации.

«Когда приехал на сбор национальной команды в Германию, мне даже олимпийскую форму не выдали. Сказали: если ты, может быть, именно «может быть», поедешь в Афины, мы тебе всё дадим. Но я не волновался за свою судьбу. Думал: как будет, так и будет», — рассказывал Игнатьев «Советскому спорту».

Но и на самой Олимпиаде Михаилу пришлось бороться за групповую гонку по очкам, поскольку сначала его хотели поставить в командную гонку.

Да пусть этот русский порезвится

Что такое групповая гонкам по очкам? Это 40 км или 150 кругов. По ходу дистанции определены 16 промежуточных финишей, за которые первая четвёрка получает зачётные очки. Всего-то 5, 3, 2 и 1. Но если кто-то отрывается от пелотона на круг, то может заработать сразу 20 очков.

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Когда Игнатьев первый раз замкнул всех остальных на круг, никто из главных претендентов на медали дёргаться не стал. Наверняка думали, пусть этот русский порезвится пока, а когда надо – обгоним и его. А Игнатьев был готов потрясающе. Он ведь не просто обогнал пелотон, но и бился за очки на промежуточных отсечках. Причём всякий раз вырывался из середины и делал решающее ускорение.

Когда же Михаил обогнал пелотон на круг второй раз, все задёргались, но было уже поздно. Третий обгон на круг только зафиксировал его огромное преимущество, и всем всё стало ясно. Ни немец Гвидо Фульст, ни испанец Хуан Льянерас уже ничего не могли сделать.

Игнатьев настолько чётко всё делал, словно это был не спортсмен, а робот, запрограммированный на необходимые действия. Но это был результат огромной работы, которая делалась Михаилом с 15 лет. То, чего ему стоила эта гонка, проявилось на церемонии награждения:

«Когда я поднялся на пьедестал почёта, думал только о том, чтобы не упасть! Ноги ещё дрожали от напряжения. А потом увидел, что все зрители встали, слушая российский гимн, и такая радость меня охватила! Стоял, улыбался. Думал, кто на меня из родных, друзей в этот момент смотрит».

«В водке золото обмывал»

А потом был «отходняк» от всего того, что случилось. Русский дом в Афинах, банкет.

«Медальку в водке обмывал, чего уж скрывать», — признался уже по возвращении в Россию 19-летний Игнатьев.

А затем рассказывал, что именно испытывал по ходу гонки.

«Смотрел дома запись вместе с родителями и самого себя гнал. А непосредственно на треке в Афинах терпел до последнего, хотя и думал: «Миша, зачем тебе всё это надо? Тяжело ведь! Брось ты эту Олимпиаду, сойди с дистанции и иди отдыхать», — говорил Михаил.

Хорошо, что не снялся, не бросил, не пошёл отдыхать. А дотерпел и поверг всех соперников, среди которых были могучие во всех смыслах этого слова гонщики. Выигравшие всё, что можно. Но они проиграли юному русскому парню. И не только потому, что не восприняли его всерьёз. А и потому, что сам Игнатьев был готов идеально. Это было очень красиво!