«В глазах потемнело». Как россиянин почти без сознания добыл медаль на Олимпиаде в Афинах

Российского ходока Дениса Нижегородова перед Олимпиадой в Афинах в 2004 году знали только люди, досконально интересующиеся лёгкой атлетикой. Но после финиша изнуряющего 50-километрового марафона Денис стал национальным героем.

То, что он сотворил в Греции, иначе как спортивным подвигом не назовёшь.

«Перед стартом ком к горлу подкатил»

Нижегородову на момент той Олимпиады было 24 года. Для ходьбы возраст совсем юный. В этом виде спортсмены раскрываются зачастую к 30 годам и даже после 30. Тем не менее тёмной лошадкой Дениса назвать было нельзя. Всё-таки он побил рекорд мира на чемпионате России.

Наши ходоки прибыли в Афины всего за несколько дней до стартов. Времени ни на что не было, а волнение подступило лишь за считаные мгновения до старта марафона.

«Кормили греки хорошо — сытно, калорийно, вкусно. Спал как убитый, без снов. Ну а то, что попал на Олимпиаду, я почувствовал только за пять секунд до выстрела. Как только услышал команду «На старт!», ком к горлу подкатил», — приводит слова Нижегородова «Советский спорт».

Адская жара в Афинах

Старт марафона давался в 7 утра по местному времени, чтобы избавить ходоков от адской жары. Однако полностью сделать это не удалось. Утром в Афинах столбик термометра приближался к 30 градусам при высокой влажности. Было жарко и душно. Очень душно.

Главным фаворитом соревнований был 36-летний поляк Роберт Корженевски. Он захватил лидерство и постепенно уходил от конкурентов. Нижегородов ближе к концу марафона довольно уверенно держался на втором месте. Отставание от поляка росло, но и сзади никто не подпирал. Всё говорило о том, что всё закончится мирно и спокойно. Ничто не предвещало беды.

«Сознание стало уходить от меня, всё потемнело»

И вдруг на последнем круге Нижегородов буквально отключился. Его шатало в разные стороны, а в какой-то момент буквально бросило на бордюр. К счастью, Денис удержал равновесие и позже признался, что если бы упал, то уже не встал бы. На это было тяжело смотреть.

Фото: Michael Steele/Getty Images

«Сознание стало уходить от меня. Последнее, что помню отчётливо, — тренер кричит с обочины: «Ты должен дойти! Ты же мордвин, ты сумеешь! Идёшь вторым, нужно эту медаль брать!» Потом он убежал к финишу. А у меня потемнело в глазах. Стоит только посмотреть в сторону — и всё! Темнота, провал».

Так он и прошёл последние полтора километра почти без сознания, на силе воли. На стадион он зашёл, едва держась на ногах, пересёк финишную черту и рухнул на дорожку. К нему на помощь сразу прибежали волонтёры с носилками, но Денис отказался от них, встал и куда-то побрёл, обливая себя водой. В тот момент он вновь едва не потерял сознание.

«Меня спрашивают: «Как же ты в таком состоянии не сбился, не ошибся?» А я и не знаю. Смутно помню, как после финиша пожимал руку Воеводину, он третьим пришёл. Лёша мне ладонь протягивает, а я не соображаю ничего и тяну ладонь мимо него».

Машина реанимации и кислородная маска

Нижегородов несколько раз отклонял предложения волонтёров о носилках. Но потом всё же были машина реанимации и кислородная маска. Когда Дениса доставили на допинговый контроль, он даже не смог самостоятельно раздеться. После возвращения в Олимпийскую деревню россиянин практически два дня не выходил из номера и лежал пластом на кровати.

За 50-километровый марафон Нижегородов потерял шесть килограммов. И долго не мог вернуть их назад, хотя ел много и часто.

Денис так и не стал олимпийским чемпионом, на следующих Играх в Пекине он стал третьим, но его подвиг в Афинах навсегда вошёл в список самых ярких и драматичных моментов Олимпиад.