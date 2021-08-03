Ай, какие же красавцы! Российские волейболисты выбили канадцев с Олимпиады-2020

Что за матч провела мужская сборная России по волейболу в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 со сборной Канады! Предельная концентрация в игре с очень сильным и цепким соперником, битва в каждом розыгрыше и заслуженная путёвка в полуфинал. Теперь наши парни ждут победителя матча Япония — Бразилия.

Четвертьфинал часто называют самой сложной стадией на любом турнире. Победа — и команда в любом случае сыграет ещё два матча, поражение — и всё, домой, даже если команда до этого выиграла все матчи. Для России 1/4 финала Олимпиады с Канадой превратилась в настоящую битву, в которой каждое очко нужно было буквально выгрызать.

Начало встречи получилось для наших парней более чем удачным. Егор Клюка и Максим Михайлов разбили защиту канадцев своими подачами, в защите всё потащили, на блоке в нужные моменты сыграли — и вот уже отрыв в пять очков. Канадцы, естественно, не сдались. Эта команда известна тем, что в защите играет настолько цепко, что если не добить до пола, то они могут поднять даже самые безнадёжные мячи.

Именно это наши соперники и демонстрировали. Но подача, выбивавшая канадцев с приёма, стала главным оружием россиян в первом сете. Когда преимущество сборной России достигло семи очков, практически всё уже было ясно. Канадцы сократили отставание, но шансов догнать не было никаких — 25:21.

Во второй партии наши столь же быстро ушли вперёд, как и в первой. Канадцы часто ошибались в атаке, но и россияне просто не давали шансов. Однако соперники перестроились. Связующий канадцев стал чаще пасовать на атаку первым темпом, и это помогло им сократить отставание до минимума. Их центральный Лукас ван Беркель играл просто шикарно.

Сборная России, впрочем, достаточно быстро сориентировалась и перевела партию в концовку с комфортным преимуществом 22:17. Но собственные ошибки не позволили избежать нервотрёпки. Канадцы сумели сравнять счёт — 23:23, а дальше раз за разом отыгрывали сетболы. Но в ключевой момент просто выдающиеся передачи сделал Игорь Кобзарь, выводя партнёров на атаки без блока. Особенно красивой получилась передача за голову на Максима Михайлова, завершившего сет мощнейшим ударом.

В третьей партии примерно до середины шла примерно равная игра, но Кобзарь подал навылет, какой-то невероятный мяч ударом из-за головы забил Дмитрий Волков, потом тут же круто сыграл на блоке — и вот уже отрыв четыре очка. Канада упиралась, было много длинных розыгрышей, но ситуация второго сета не повторилась — 25:22. Победную точку поставил Волков, набравший 15 очков и ставший самым результативным в сборной России.

Если по цифрам, то в атаке обе команды набрали равное количество очков, эйсов у наших ребят в два раза больше, на блоке минимальное преимущество по набранным очкам, но россияне больше цепляли и смягчали. Наши парни добились победы в трёх партиях, растянувшихся на 99 минут. Справились с давлением четвертьфинала — красавцы! И отправились готовиться к полуфиналу, в котором сыграют либо с Бразилией, либо с Японией.