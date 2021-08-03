Россиянин победил трёхкратного чемпиона мира. Батыргазиев бил кубинца даже после гонга!

На Олимпиаде в Токио завершается очередной соревновательный день на боксёрском турнире. Ранним утром российских болельщиков порадовал представитель первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов, который благодаря победе над соперником из Новой Зеландии завоевал путёвку в финал.

В ходе дневной сессии в ринг вышел ещё один россиянин, представитель полулёгкого дивизиона (до 57 кг) Альберт Батыргазиев. В полуфинале ему противостоял опытнейший кубинец, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских Игр Ласаро Альварес. Изначально именно кубинца называли фаворитом турнира в Токио в категории 57 кг, так что шансы были не в пользу Батыргазиева. Надежду болельщикам из России давал лишь тот факт, что после лёгкой победы в первой схватке, Альварес в четвертьфинале был не слишком убедительным и победил соперника из Таиланда лишь раздельным решением – 3:2.

Впрочем, нельзя сказать, что у Батыргазиева в ходе турнира всё было безоблачно. Если в 1/8 финала он легко разбил доминиканца Круса, то четвертьфинальную схватку с боксёром из Монголии вытянул лишь на морально-волевых, отдав слишком много сил. Так что опасения за Альберта всё же были.

Но россиянин с первых секунд попёр на соперника как танк. Альберт выбрасывал огромное количество ударов. На самом деле, тактика была достаточно прямолинейной и читаемой. Это подтверждалось и происходящим в ринге. Кубинец прекрасно работал на отходах, встречал противника и был явно точнее. Закрались опасения, что немного примитивная тактика Батыргазиева сыграет с ним злую шутку. Кроме того, нельзя было исключать, что он просто не выдержит такой темп.

Однако первые неудачи не смутили Альберта, он продолжал гнуть свою линию. В итоге показалось, что к концу первого раунда признаки усталости появились у 30-летнего боксёра с острова Свободы. Первый раунд боксёры завершили в ярком размене. Видимо, сильно увлёкшись, они не услышали гонг и после сигнала на перерыв выкинули ещё несколько ударов.

На втором отрезке Батыргазиев не стал отказываться от своей тактики. На соперника он не шёл, а буквально бежал. Альберт, казалось, переходил не то что на пятую скорость, а на шестую и седьмую. Судя по всему, с функциональной подготовкой у Батыргазиева всё в полном порядке. Кубинец снова пытался встречать россиянина, но попросту не успевал за тем количеством ударов, которые выбрасывал Альберт. Инициатива совершенно точно перешла к россиянину.

В третьем раунде картина не менялась. Батыргазиев, не демонстрируя признаков усталости, перемалывал соперника, который не мог предложить ничего, кроме работы на отходах. Альберт не давал ему отдышаться. Концовка снова была за россиянином. И снова в пылу схватки Батыргазиев не услышал гонг. Наверное, он был так заряжен, что продолжил бить соперника и после сигнала об окончании схватки. Впрочем, осознав, что с агрессией немного перегнул, он тут же извинился перед кубинцем.

По итогам трёх раундов судьи раздельным решением отдали победу Альберту. Что же, вполне заслуженно. Тот темп, который задал Альберт, выдержать было просто нереально. Стоит напомнить, что Батыргазиев сломил сопротивление невероятного технаря, трёхкратного чемпиона мира, что вдвойне приятно.

Кроме того, Альберт отомстил за капитана сборной Андрея Замкового, который в полуфинале Олимпиады проиграл кубинцу Рониэлю Иглесиасу. Так что счёт полуфинальных встреч в дуэли России и Кубы теперь равный – 1:1.

Таким образом, Альберт пробился в финал и обеспечил себе минимум серебряную награду. За золото он будет драться с представителем США Дюком Рэганом. Этот бой пройдёт 6 августа. Поздравляем Батыргазиева с яркой победой и желаем восстановиться перед решающей схваткой!