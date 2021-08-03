Шубенков снялся с Олимпиады. Может, в сборной должны быть не звёздные атлеты, а здоровые?

Тихо и незаметно завершилась Олимпиада-2020 в Токио для российского чемпиона мира в барьерном беге Сергея Шубенкова. По предварительной информации, российский спортсмен во время разминки испытал резкую боль в районе ахилла и на старт выйти уже не мог.
Сергею остаётся только пожелать скорейшего выздоровления.
Но и вопросы тоже возникают. Как так получилось, что наши звёзды лёгкой атлетики, наши надежды на награды в Токио чуть ли не поголовно приехали на Олимпиаду с травмами?
Хотя это было бы не так уж страшно, если бы не жëсткая квота, установленная для российской команды, – десять человек. А в этой десятке-то, позвольте спросить, здоровые есть? Мы же сами, своими руками, или, если угодно, ногами делаем ситуацию ещё хуже.
Может быть, в сборной на Олимпиаде должны быть не звёздные спортсмены, а здоровые?
Три травмы. Сколько будет ещё?
По Дарье Клишиной до старта квалификации на Олимпиаде никаких вопросов не было. Она вышла, начала прыгать, но в одной из попыток у неё поехала нога. Такое бывает. Обидно. Но всё равно эта история укладывается в общую канву происходящего с россиянами.
Илья Иванюк в финале тоже прыгал. Как оказалось, с недолеченной травмой. Стал девятым.
Сергей Шубенков – с травмой. Даже на старт квалификации выйти не смог.
Не будем забывать, что скоро стартует Мария Ласицкене, которая вроде бы еле-еле залечила свои болячки. Но если она вдруг снимется, это уже не будет какой-то суперсенсацией.
Кто там ещё с диагнозами? Или мы выясним это только перед стартом?
Два удара подряд
А куда вообще смотрели в ВФЛА, когда распределяли эти десять квот месяц назад?
Неужели не было никаких медицинских обследований? Неужели все травмы возникли вот прямо сейчас, перед Олимпиадой, на пустом месте? Кто же виноват в возникшей ситуации? Спортсмены, которые что-то скрывали ради Игр? Врачи, которые недосмотрели за состоянием спортсменов? Или руководители ВФЛА, которые обо всём знали, но решили рискнуть? Или умолчать?
Звёзды в составе – это, конечно, круто. Но это Олимпиада, тут на одной ноге ничего выиграть не получится. Да и нет у нас в составе кого-то вроде Болта, чтобы у соперников ноги тряслись. Разве что Ласицкене, но она вот уже несколько месяцев пытается хотя бы прийти в себя.
Самое обидное, что пострадали не только звёзды, получившие травмы и оставшиеся без медалей, но и те, кто выполнили все олимпийские нормативы, получили заветные нейтральные статусы, но не попали в заветную десятку, а потому смотрят соревнования по телевизору.
Их ударили под дых уже дважды. Первый раз – когда не взяли в урезанную сборную. Второй – когда стало ясно, что взяли не тех. Наша лёгкая атлетика опять разочаровывает, увы.
- 3 августа 2021
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