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Олимпиада-2021, лёгкая атлетика: Сергей Шубенков снялся из-за травмы — что случилось в сборной России?

Шубенков снялся с Олимпиады. Может, в сборной должны быть не звёздные атлеты, а здоровые?
Михаил Чесалин
Шубенков снялся с Олимпиады
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России и так дали всего десять квот. Но нет, мы сами сделаем ситуацию ещё хуже!

Тихо и незаметно завершилась Олимпиада-2020 в Токио для российского чемпиона мира в барьерном беге Сергея Шубенкова. По предварительной информации, российский спортсмен во время разминки испытал резкую боль в районе ахилла и на старт выйти уже не мог.

Сергею остаётся только пожелать скорейшего выздоровления.

Но и вопросы тоже возникают. Как так получилось, что наши звёзды лёгкой атлетики, наши надежды на награды в Токио чуть ли не поголовно приехали на Олимпиаду с травмами?

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Хотя это было бы не так уж страшно, если бы не жëсткая квота, установленная для российской команды, – десять человек. А в этой десятке-то, позвольте спросить, здоровые есть? Мы же сами, своими руками, или, если угодно, ногами делаем ситуацию ещё хуже.

Может быть, в сборной на Олимпиаде должны быть не звёздные спортсмены, а здоровые?

Три травмы. Сколько будет ещё?

По Дарье Клишиной до старта квалификации на Олимпиаде никаких вопросов не было. Она вышла, начала прыгать, но в одной из попыток у неё поехала нога. Такое бывает. Обидно. Но всё равно эта история укладывается в общую канву происходящего с россиянами.

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Илья Иванюк в финале тоже прыгал. Как оказалось, с недолеченной травмой. Стал девятым.

Сергей Шубенков – с травмой. Даже на старт квалификации выйти не смог.

Не будем забывать, что скоро стартует Мария Ласицкене, которая вроде бы еле-еле залечила свои болячки. Но если она вдруг снимется, это уже не будет какой-то суперсенсацией.

Кто там ещё с диагнозами? Или мы выясним это только перед стартом?

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Два удара подряд

А куда вообще смотрели в ВФЛА, когда распределяли эти десять квот месяц назад?

Неужели не было никаких медицинских обследований? Неужели все травмы возникли вот прямо сейчас, перед Олимпиадой, на пустом месте? Кто же виноват в возникшей ситуации? Спортсмены, которые что-то скрывали ради Игр? Врачи, которые недосмотрели за состоянием спортсменов? Или руководители ВФЛА, которые обо всём знали, но решили рискнуть? Или умолчать?

Урезанная сборная. Как выступит на Олимпиаде десятка российских легкоатлетов? Урезанная сборная. Как выступит на Олимпиаде десятка российских легкоатлетов?

Звёзды в составе – это, конечно, круто. Но это Олимпиада, тут на одной ноге ничего выиграть не получится. Да и нет у нас в составе кого-то вроде Болта, чтобы у соперников ноги тряслись. Разве что Ласицкене, но она вот уже несколько месяцев пытается хотя бы прийти в себя.

Самое обидное, что пострадали не только звёзды, получившие травмы и оставшиеся без медалей, но и те, кто выполнили все олимпийские нормативы, получили заветные нейтральные статусы, но не попали в заветную десятку, а потому смотрят соревнования по телевизору.

Их ударили под дых уже дважды. Первый раз – когда не взяли в урезанную сборную. Второй – когда стало ясно, что взяли не тех. Наша лёгкая атлетика опять разочаровывает, увы.

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Новости. Олимпиада 2020
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