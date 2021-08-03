Нагорный попрощался с Олимпиадой бронзой. Четверо его соперников упали с перекладины

Россиянин Никита Нагорный завоевал бронзовую награду в упражнении на перекладине на Олимпийских играх в Токио. Наш гимнаст отлично сделал свою программу и достойно завершил выступления на главном турнире года. Почему же его опередил даже хорват, которого вообще не было в многоборье?

Вообще после триумфа наших гимнастов и гимнасток в командном многоборье и бронзовых наград Нагорного и Ангелины Мельниковой в многоборье личном казалось, что и на отдельных снарядах будет россыпь наград. Но не всё так просто. В отдельных дисциплинах порой проявляют себя спортсмены совсем не из гимнастических стран. Просто потому, что они готовят один снаряд и доводят до совершенства, не размениваясь на остальные.

Вот так и появляются на пьедестале, даже олимпийском, гимнасты из Турции, Греции, Испании, Хорватии. В последний день соревнований по спортивной гимнастике в Токио один из таких спортсменов опередил Никиту Нагорного. Хорват Тин Србич опередил россиянина почти на 0,4 балла. А сложность программы хорвата была на 0,5 балла выше. Но и этого Србичу не хватило до золота, потому что японец Даики Хасимото при сравнимой базе выполнил упражнение чище. Они молодцы.

Как и Нагорный, который после невероятной нагрузки в предыдущие дни сделал всё от и до. Можно сказать, что четверо его соперников упали, а пятый допустил грубую ошибку, хоть и без падения. Но на Олимпиаде нельзя случайно выиграть ни одну медаль. За каждую нужно драться. Что Никита и делал.

Нагорный – просто герой, несмотря на то, что и он сам, и болельщики ожидали от него большего. Но опять же, эмоциональная нагрузка, которую он выдержал во время командного турнира, была колоссальной. Опять выдать всё с теми же эмоциями крайне сложно.

Давайте просто посчитаем. Нагорный три раза за турнир в один день проходил по шесть снарядов – в квалификации, личном и командном многоборье. Пробился в три финала – в вольных упражнениях, опорном прыжке и перекладине. Получается, 21 раз показывал свои программы. 21 раз! А тот же хорват выступил на перекладине в квалификации и финале. И всё.

Эмоции самого Никиты, который настраивался на максимум, понятны. Но и говорить, что наши парни или девочки сдулись после командных соревнований, в корне неправильно. В гимнастике нет ничего выше командной медали. А у нашей сборной – два золота. В истории российской гимнастики такого не было никогда. И за это всей нашей команде стоит сказать огромное спасибо. Как и за все медали в личных соревнованиях. Это было крутое выступление.