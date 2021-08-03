Наши синхронистки выиграли в купальниках с балалайками. А как же запрет на всё русское?

Российским синхронисткам начали строить козни ещё до начала Олимпиады. Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной запретили выступать в купальниках с медведями. Но наши девушки не растерялись и вышли в костюмах с балалайками. И победили!

Никто не может тягаться с россиянками, хоть вообще запретите выступать им в купальниках!

Российским синхронисткам запретили выступать с медведями

Ещё перед началом Олимпиады нашим синхронисткам успели потрепать нервы. Девушек заставили убрать из выступления всё, что хоть как-то ассоциируется с Россией. Под запретом оказалось слово Russia из музыкального сопровождения программы «Калинка». А затем наших девушек и вовсе заставили сменить купальники! Мол, медведи придают стойкие ассоциации с Россией. А Россия на этой Олимпиаде под запретом.



Но наши девушки не растерялись и без отсылок к родине выступать не согласились. На техническую программу Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко вышли в купальниках с балалайками. И ведь их утвердили! Действительно, тут-то российские символы не просматриваются! Такое ощущение, что нашим девушкам просто хотели потрепать нервы перед Олимпиадой. Но с нашими русалками такое не прокатит! Россиянки готовы ко всему. Сколько бы им не отключали музыку, не подливали хлорки в воду, они выступают гениально.

Презентация балалаек прошла на ура!

К счастью, в технической программе у наших Светлан проблем ни с чем не возникло. Девушки без лишних нервов смогли презентовать «Калинку» в обновлённых купальниках. Ромашина и Колесниченко вышли на помост королевской походкой и начали зажигать под композицию группы Little Big. Невероятный темп, безупречная техника, изумительная высота — так могут только россиянки. Спортсменки исполняют элементы как один человек, идеально синхронизируясь друг с другом. Девушки вышли из бассейна, широко улыбаясь, а на трибунах их поддерживали синхронистки из группы. 97,1079 — оценка, недостижимая никому, кроме наших русалок. С преимуществом в полтора балла россиянки первые.

С нашими синхронистками не сравнится никто

На втором месте уже традиционно оказались китаянки. Соперницы выступили сегодня небезупречно. Технические элементы отработаны чётко, но синхронность далека от уровня наших девушек. Уже не раз эксперты отмечали, что китаянки выступают как роботы и не вызывают у зрителей никаких эмоций. Прогресса у наших соперниц в артистизме так и не видно.



На третье место судьи поставили синхронисток из Украины. Девушки выдали ярчайшее выступление. Марта Федина и Анастасия Савчук показали высочайшую поддержку, хороший уровень синхронности и интересную эмоциональную программу. Ещё на Олимпиаде в Рио украинский дуэт был лишь пятым. Сейчас же наши соседки уверенно вытесняют из тройки лучших японских синхронисток. И вполне заслуженно. Хозяйки Олимпиады выдают одинаковые программы и совершают много технических ошибок. Сегодня они стали лишь четвёртыми.



Уже завтра пройдёт решающая схватка за медали. Российский дуэт рвётся к своему шестому золоту подряд. И должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы наши синхронистки остались без победы.