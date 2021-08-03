«Видно же, что мы заиграли иначе?» Как сборная России по гандболу преобразилась на ОИ-2020

Для вратаря сборной России по гандболу Анны Седойкиной прошедшие дни на Олимпиаде в Токио получились более чем насыщенными. Чудесное спасение на последних секундах в нервном матче с Францией, отбитый семиметровый на последних секундах матча с Испанией, между ними — день рождения. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро рассказала «Чемпионату», как команда приходила в себя после разгрома от Швеции, как реагировала на резкие заявления и в каком настроении подходит к четвертьфиналу с Черногорией.

«Мы ещё никаких задач не решили»

— Много подарков дарят на день рождения на Олимпиаде?

— Цветов много было, девчонки небольшой сюрприз подготовили. А вообще лучше нам всем сделать себе подарок 8 августа (день финального матча Олимпиады. — Прим. «Чемпионат»).



— После матча с Францией чувствовали себя героиней?

— Нет, конечно. Мы же ничего ещё не добились, никаких задач не решили. Мы в Токио ехали не для того, чтобы радоваться выходу в четвертьфинал. Пока лишь групповой этап завершён. Впереди самое главное.



— С Испанией уже на кураже играли?

— Мы просто стремились победить, старались все до единого. Вряд ли тут можно о кураже говорить. В этом матче были и очень хорошие игровые отрезки с нашей стороны, и те, которые дают информацию о том, над чем нужно работать. Если мы скажем — вот, так и надо играть, то это тупик. Всегда нужно играть лучше или как минимум стремиться к этому. Нельзя останавливаться. Лучше в каждом матче искать то, что не получилось, и это исправлять, чем вспоминать о том, как мы здорово действовали в том или ином моменте.

— Вратарю реально успеть о чём-то подумать, когда игрок летит с мячом один на один?

— Если вы про матч с Францией, то у меня никаких мыслей не было. Видела, что на меня несётся соперница, смотрела только на мяч, делала движение только по мячу. Я просто сделала свою работу.

«Тренеры всё берут на себя»

— Сильно ли завела команду резкая критика после разгромного поражения от шведок? Потом ведь были три победы подряд.

— Не могу ответить за всех, но лично я стараюсь вообще не тратить время на изучение того, что думают другие. Не вижу ни малейшего смысла расходовать эмоции на переживания из-за слов хейтеров. Я лучше это время потрачу на подготовку к следующему матчу. Мы тогда собрались командой, друг с другом поговорили, всё обсудили и пошли дальше. Со стороны же видно было, что мы заиграли иначе? Как мы этого добились, останется внутри команды.



— Про резкие слова Сергея Шишкарёва в адрес главного тренера Алексея Алексеева сразу после игры с Испанией слышали?

— Краем уха что-то. Услышала и забыла. Это вообще не моё дело. Вы что, думаете, нам больше делать нечего, как разговоры обсуждать? Да и тренеры стараются нас от подобных вещей ограждать, всё берут на себя.

— Во время матчей можете «навтыкать» подругам по команде, дать совет, успокоить?

— Я могу всё. Всё, что вы перечислили. Когда-то нужно и резко что-то крикнуть, а когда и подбодрить. Это же не только от меня исходит. У нас команда, в которой все друг друга чувствуют. И те же слова вылетают автоматом — всё происходит без обид. Было бы иначе, нас вряд ли можно было бы назвать командой.

«Не могу сказать, что в Токио невыносимо»

— Групповой этап завершён. Физически вы себя чувствуете лучше, чем в начале турнира?

— У нас очень чёткое расписание, когда за игровыми днями следует выходной. Так что восстанавливаться успеваем. Плюс победы всегда придают положительных эмоций, а в таком состоянии ты порой и не обращаешь внимания на то, есть у тебя силы или нет. На эмоциях и положительном заряде можно чудеса творить.



— За другими видами спорта на Олимпиаде хоть краем глаза удаётся следить?

— У меня нет времени смотреть другие соревнования, мне обо всём девчонки из команды рассказывают. Наши там выиграли, там медаль взяли. И каждый раз чувство гордости за наших спортсменов. Ведь каждая медаль — это колоссальный труд.



— С кем чаще всего пересекаетесь в Олимпийской деревне?

— С нашими волейболистками постоянно встречаемся в лифте. Мы же на 13-м этаже живём, а они даже выше. Пока поднимаешься или спускаешься, обо всём успеваешь поговорить, пожелать друг другу удачи. Мы с ними почти параллельными курсами идём, игровые дни совпадают. Ну а вообще в деревне настоящая олимпийская жизнь, море звёзд спорта, пересекались с тем же Новаком Джоковичем. Здесь своя атмосфера, в которой нужно быть, чтобы её ощутить.

— У вас нет желания сделать с кем-то совместную фотографию? Как вот сделала Анна Вяхирева, мечтавшая о фото с Лукой Дончичем?

— Я к таким вещам спокойно отношусь. Да и английский у меня очень слабенький, чтобы подойти к кому-то и пообщаться.



— Насколько в Токио сложнее, чем в Рио-де-Жанейро с учётом всех ограничений?

— Честно говоря, сравнимо. Отличие в том, что нужно постоянно быть в масках, заполнять данные в приложении и постоянно плевать в пробирки. Я не могу сказать, что нам здесь невыносимо существовать. Нашей работе условия точно не мешают.