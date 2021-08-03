«Ну, прыгай в трусах». Как великий Саутин приехал на финал без плавок, но завоевал медаль!

Олимпийская глава карьеры великого прыгуна в воду Дмитрия Саутина началась с курьёза. Спортсмен был в таком восторге от Барселоны, что совсем забыл взять плавки на финал Олимпиады. Тренер предложила Дмитрию прыгать в трусах. Но, к счастью, россиянина выручил соперник из Мексики. И плавки Фернандо Платаса стали для Саутина счастливыми.

Саутин забыл плавки на финал

На свою первую Олимпиаду в 1992 году прыгун в воду приехал в 18 лет. Саутин был под большим впечатлением от Испании, ведь, кроме Советского Союза, он ничего не видел. Он много гулял по Олимпийской деревне, изучал Барселону и катался на аттракционах. Как признавался сам Дмитрий, в то время он вёл себя бесшабашно. У него разбегались глаза от красоты Испании. И пока все его конкуренты отдыхали и настраивались на соревнования, Саутин познавал мир. Неудивительно, что в такой суматохе Дмитрий совсем забыл взять свои единственные плавки на финальный турнир.

«Приезжаю на соревнования, на разминку в бассейн, заглядываю в сумку — нет плавок. Что делать? Как подходить к тренеру, как говорить? Подхожу, говорю: забыл плавки. Она говорит: «Ну, прыгай в трусах», — рассказывал Саутин в интервью «Вестям».

Мексиканец дал Саутину свои плавки

В трусах выступать Дмитрий не решился. Спортсмен попросил помощи у иностранцев. Саутин подошёл к Фернандо Платасу и на ломаном английском объяснил ситуацию. К счастью, у мексиканского прыгуна был с собой целый пакет с запасными плавками. «Выбирай любые», — сказал Платас. Дмитрий выхватил первые попавшиеся и побежал переодеваться.

Чужие плавки принесли Саутину удачу. Юный спортсмен выступил очень уверенно и завоевал бронзу. После соревнований Дмитрий подошёл к Платасу, чтобы вернуть счастливые плавки. Но мексиканец отказался принимать свою вещь обратно. «Нет, ты же выиграл медаль, теперь на память оставь», — сказал спортсмен. Счастливые плавки хранятся у Саутина до сих пор, а россиянин и мексиканец с тех пор стали хорошими друзьями.

Именно так началась череда больших успехов в карьере лучшего прыгуна в воду в истории нашей страны. После Барселоны-1992 Дмитрий ездил ещё на четыре Олимпиады и с каждой привозил как минимум по медали. В общей сложности на счету Саутина восемь олимпийских наград, две из которых — золотые. Правда, семь из них он всё-таки выигрывал в своих плавках.