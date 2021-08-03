«Пусть докажет, что она женщина». Скандальный финал в лёгкой атлетике на Олимпиаде-2020

Кристин Мбома завоевала медаль в борьбе с лучшими бегуньями мира. И это с мужской комбинацией хромосом!

Пока практически весь мир радовался провалу первого трансгендера в истории Олимпийских игр, в Токио случилось другое экстраординарное событие. Никому толком неизвестный интерсекс-спортсмен оставил позади признанных звёзд лёгкой атлетики и завоевал медаль Олимпиады в беге на 200 метров.

И неважно, что на технику 18-летней Кристин Мбома нельзя смотреть без слёз, а спринтером она стала всего полгода назад. Зашкаливающий уровень тестостерона и мужской набор хромосом творят чудеса.

А как вообще такого спортсмена допустили на женские соревнования?

Малоизвестная бегунья обошла мировых лидеров

В Намибии настоящий национальный праздник. Впервые за 25 лет у этой южноафриканской страны есть медаль Олимпиады. Героиней стала 18-летняя Кристин Мбома, завоевавшая серебро на суперпрестижной дистанции 200 метров. От забега к забегу сенсационная бегунья улучшала своё время, а в финале и вовсе показала сумасшедшие секунды – 21,81. Мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет пал в третий раз за три дня.

Опередить прыткого африканского спринтера смогла только Элейн Томпсон с Ямайки, а вот позади остались и обладательница третьего результата в истории американка Габриэль Томас, и живая легенда женского спринта Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки.

Казалось бы, вот оно – настоящее спортивное чудо. История Золушки, за которые многие и обожают Олимпиады. Однако вместо всеобщего восторга успех Мбома привёл к громкому скандалу. Дело в том, что феномен невероятного прорыва Кристин кроется не в уникальном таланте или колоссальной работоспособности, а в особенностях организма.

Мбома – интерсекс-спортсмен. Что это значит?

Кристин Мбома – человек-интерсекс вариации DSD XY. Проще говоря, у неё мужская комбинация хромосом при нарушении полового развития. Такой же особенностью обладает знаменитая южноафриканская бегунья Кастер Семеня, блиставшая в своё время на дистанции 800 метров. Уровень гормона тестостерона у таких людей соответствует мужскому и превышает женский как минимум в три раза, а то и значительно больше. Это и даёт им преимущество в силе и выносливости над обычными женщинами.

Озаботившись ситуацией с Семеней, Международная федерация лёгкой атлетики провела исследования и установила, что DSD XY-атлеты действительно имеют преимущество в силу своих природных особенностей. В итоге спортсменкам с завышенным уровнем тестостерона запретили выступать, но только на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Именно поэтому Мбома, ещё в апреле творившая чудеса на 400-метровке на локальных африканских стартах, резко переквалифицировалась в спринтеры. Такой же путь, кстати, проделала её коллега по сборной Намибии Беатрис Масилинги. Ещё одна 18-летняя бегунья тоже дошла до финала Олимпиады и заняла шестое место. Недостижимый результат для большинства спортсменов планеты.

Какие последствия будут у триумфа Мбома?

Очевидно, что скандальный прорыв интерсекс-людей из Намибии на Олимпиаде в Токио потребует от чиновников новых исследований и, скорее всего, запретов. С одной стороны, Кристин Мбома по-человечески жалко, ведь она родилась с такими особенностями и никаких правил не нарушала. С другой, её неуклюжая техника бега и просто ураганный прогресс в результатах дают понять, что влияние этих особенностей слишком велико, чтобы она могла соревноваться с женщинами.

В легкоатлетическом мире успех Мбома уже вызвал массу вопросов. Так, чемпион Европы в спринте поляк Марцин Урбас считает ситуацию с намибийской бегуньей несправедливой и требует проверить её половую принадлежность.

«Я хотел бы призвать провести тщательное обследование Мбома. Пусть докажет, что она женщина. Её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами забега видно невооружённым глазом. В строении тела, движении, технике, а также в скорости и выносливости. Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами», — цитирует Урбаса Marca.