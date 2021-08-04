Олимпиада-2020. 12-й день. Синхронистки идут за золотом назло всем. Давайте, девочки! LIVE

Артём Сурков поборется за бронзу по греко-римской борьбе. В утешительном турнире он победил датчанина Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса со счётом 7:0. В поединке за бронзу Сурков сразится с египтянином Мохамедом Ибраимой Эль-Сайедом.

Любовь Овчарова поспорит за бронзу соревнований по борьбе. В утешительном раунде турнира в весовой категории до 62 кг она победила Хенну Катарину Юханссон из Швеции со счётом 8:7. За бронзу Овчарова сразится с Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии.