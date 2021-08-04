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Олимпиада-2021 в Токио: онлайн-трансляция, где смотреть Олимпийские игры — 2020, Россия на летних Играх, 4 августа 2021

Олимпиада-2020. 12-й день. Синхронистки идут за золотом назло всем. Давайте, девочки! LIVE
Евгений Кустов Дмитрий Росип
,
Сборная России по синхронному плаванию
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Наконец-то дождались наших видов! У России должны быть медали в синхронном плавании и борьбе. Следим за Играми в режиме «лайв».
Календарь Олимпийских игр-2020 в Токио
Медальный зачёт Олимпиады-2020

Здравствуйте, дорогие любители спорта! 4 августа в Токио состоится 12-й медальный день Олимпийских игр — 2020. Будет разыграно 17 комплектов наград в борьбе, синхронном плавании, лёгкой атлетике, плавании на открытой воде, скейтбординге, парусном спорте, тяжёлой атлетике, конном спорте, боксе и велоспорте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию 12-го дня Игр.

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Артём Сурков поборется за бронзу по греко-римской борьбе. В утешительном турнире он победил датчанина Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса со счётом 7:0. В поединке за бронзу Сурков сразится с египтянином Мохамедом Ибраимой Эль-Сайедом.

Любовь Овчарова поспорит за бронзу соревнований по борьбе. В утешительном раунде турнира в весовой категории до 62 кг она победила Хенну Катарину Юханссон из Швеции со счётом 8:7. За бронзу Овчарова сразится с Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии.

05:24 Павел Панышев

Олеся Ромасенко вышла в полуфинал турнира в гребле на каноэ на дистанции 200 м на Она показала второй результат, пройдя дистанцию за 46,126. Первой стала Винсент-Лапуан Лоуренс, которая показала результат 45,408.

Светлана Черниговская вышла в четвертьфинал в гребле на байдарках на 500 метров.На стадии квалификации Черниговская с результатом 1:52.311 заняла пятое место. Первые три спортсменки вышли в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

Новость по теме
Россиянка Черниговская вышла четвертьфинал ОИ-2020 в гребле на байдарках на 500 метров
05:20 Павел Панышев

Ирина Андреева вышла в четвертьфинал в гребле на каноэ на дистанции 200 м. Россиянка заняла пятое место, пройдя дистанцию за 48,192. Четвертьфинальные заплывы начнутся в 6:29 мск.

Ранее россияне Евгений Луканцов и Олег Гусев вышли в четвертьфинал турнира в гребле на байдарках на дистанции 200 м.

Луканцов занял третье место в своём заплыве, показав результат 35,157. Гусев также стал третьим и не сумел напрямую пробиться в полуфинал.

05:14 Павел Панышев

В пляжном волейболе у нас потеря. Константин Семёнов и Илья Лешуков в четвертьфинале уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 19:21).

В этом виде спорта мы продолжаем болеть за Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые сыграют сегодня в 15:00 мск против пары из Германии Юлиус Толе/Клеменс Виклер.

05:07 Павел Панышев

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Женская сборная России по гандболу в четвертьфинале ОИ-2020 обыграла Черногорию со счётом 32:26!

В следующем раунде Россия сыграет с победителем пары Норвегия – Венгрия. Полуфинальный матч состоится 6 августа, начало – 11:00 мск.

05:02 Павел Панышев

Ждём борьбы за золото от синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, а также успешного выступления борцов Заура Угуева, Артура Найфонова и Вероники Кобловой. Артём Сурков и Любовь Овчарова сохраняют шансы на бронзу. К решающей стадии приближаются и соревнования в командных видах спорта. Так, волейболисткам предстоит четвертьфинал с бразильянками, а гандболисткам — сражение с Черногорией.

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим прямые трансляции и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. Наши синхронистки идут за очередным золотом. Где смотреть? Россия на Олимпиаде-2020. Наши синхронистки идут за очередным золотом. Где смотреть?
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Новости. Олимпиада 2020
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