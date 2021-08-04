«Выглядело отвратительно». Как игра в поддавки помогла России добыть медаль Олимпиады-2012

Соревнования по бадминтону были омрачены громким скандалом и дисквалификацией лидеров. Но россиянки от этого только выиграли.

Турнир по бадминтону на Олимпиаде-2012 в Лондоне в женском парном разряде превратился в настоящий балаган. Высшие чины Олимпиады признались, что им было стыдно за то, что они увидели. Четыре пары спортсменок откровенно играли в поддавки, пытаясь намеренно проиграть, за что и получили заслуженное наказание. А в выигрыше оказались россиянки Нина Вислова и Валерия Сорокина, сенсационно получившие медаль.

Организаторы сами всё спровоцировали

До Игр в Лондоне все соревнования по бадминтону проводились в формате игр на вылет. Но Всемирная федерация бадминтона изменила правила и сделала четыре подгруппы по четыре команды, две лучшие из которых выходили в четвертьфиналы. Таким образом, пары, выигравшие стартовые встречи, имели возможность в заключительном туре выбирать себе соперника по плей-офф.

Естественно, никто не хотел играть с сильными конкурентами. В итоге два матча завершились скандалами. Кореянки Чун Кюн Ын/Ким Ха На (8-й номер мирового рейтинга) и Хэ Чжон Ын/Ким Мин Чжин (3-й номер мирового рейтинга), а также китаянки Ю Ян/Ван Сяоли (1-й номер мирового рейтинга) и индонезийки Грейсии Полий/ Майлианы Джаухари (12-я пара рейтинга) устроили спектакль. Вот только актрисы из них получились плохими.

«Это было отвратительно»

Спортсменки настолько откровенно пытались проиграть и добиться нужного результата, что зрители на трибунах быстро всё поняли и подарили участницам этих двух матчей оглушительный свист. Китаянки, кореянки и индонезийки как будто бы этого не замечали и продолжали издеваться над болельщиками. Не факт, что они делали это сознательно, но выглядело это именно как издевательство.

Они явно специально промахивались ракеткой мимо волана, лупили по аутам и в сетку в ситуациях, с которыми бы справился даже любитель. А это были лидеры мирового бадминтона. Судья Торстен Берг несколько раз призывал игроков действовать профессионально, но его реплики не нашли ответа.

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«Это выглядело отвратительно. 6000 зрителей заплатили огромные деньги, чтобы насладиться игрой высочайшего уровня. И что они получили взамен? У меня нет слов. Мне было больно видеть волонтёров, которые смотрели эти матчи со слезами на глазах. Они были невероятно расстроены и морально подавлены. Ведь ребята трудились не покладая рук, чтобы подарить людям такой грандиозный праздник. И за это они получили в ответ наплевательское отношение со стороны спортсменок», — резонно заметила серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах Гейл Эммс.

Российскую пару вернули в игру

Всемирная федерация бадминтона не могла остаться в стороне, даже если бы захотела. Этот позор был показан по всему миру, поэтому реакция не заставила себя ждать. Оргкомитет Олимпиады назначил дисциплинарные слушания по делу участвовавших в поддавках бадминтонисток и по итогам их вынес суровое, но справедливое решение – все четыре пары были дисквалифицированы и отправлены домой с Игр.

На пути домой были и россиянки Нина Вислова и Валерия Сорокина, которые думали, что завершили борьбу, не выйдя из группы на Олимпиаде. Главный тренер сборной России Клавдия Майорова вернула своих подопечных, хотя те уже уехали поддерживать команду в других видах спорта. Нашим девушкам пришлось бежать на арену, времени с трудом хватило на то, чтобы переодеться и выйти на четвертьфинальный поединок.

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Исторический успех

Несмотря на такую авральную подготовку, россиянки без проблем справились с не самым сильным дуэтом из ЮАР Эдвардс/Вилджоен. Те также пробились в плей-офф из-за дисквалификаций соперниц, однако по уровню мастерства значительно уступали Висловой и Сорокиной. Россиянки пробились в полуфинал и оказались в шаге от медали. Это мог быть исторический успех для отечественного бадминтона, ведь до этого медалей в этом виде спорта Россия не завоёвывала.

В поединке за выход в финал россиянки встречались со второй парой мира Тинь/Чжао. И едва не выиграли первую партию, уступив лишь в концовке – 19:21. Дальше силы покинули Вислову и Сорокину, и соперницы довольно легко добились победы. День отдыха между полуфиналом и матчем за третье место был как нельзя кстати.

Восстановив физические кондиции, россиянки вышли на исторический бронзовый матч с канадской парой Алекс Брюк/Мишель Ли. Вислова и Сорокина на групповом этапе играючи расправились с соперницами. Не составило труда для них повторить этот фокус и во втором матче на турнире. Таким образом, Россия взяла первую и пока единственную медаль Олимпийских игр в бадминтоне.