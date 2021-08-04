Ну какие же вы умницы, девчонки! Российские гандболистки влетели в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу буквально влетела в полуфинал Олимпийских игр 2020 в Токио, добившись уверенной победы над командой Черногории – 32:26. Вроде бы четвертьфинал, сплошные нервы, но это была самая спокойная победа нашей команд в Токио. Впереди, скорее всего, повторение полуфинала Игр-2016 против сборной Норвегии.

Сборная России начала матч настолько мощно, что просто смела черногорок с площадки. Балканская команда просто не успевала за нашими девушками. Очень быстрые позиционные атаки, когда россиянки перемещали мяч с невероятной скоростью и выводили на бросок практически открытого игрока. Цепкая игра в защите, приводившая к перехватам и быстрым отрывам. Отличная игра Анны Седойкиной, парировавшей несколько бросков.

И счёт только рос в пользу нашей команды. 4:0, 7:2, 11:6, 14:7… Именно такой была разница на 19-й минуте встречи. Плюс семь! Но первый тайм завершился со счётом 17:15. Последние 11 минут наша команда проиграла 3:8. То есть сделала ровно то же самое, с чего начала встречу. Только в другую сторону. Очень много потерь было со стороны россиянок. И вроде бы казалось, ну ладно, одна потеря, один быстрый пропущенный гол, сейчас всё наладится.

Не наладилось до окончания тайма. Наши торопились, теряли мяч, нарушали правила. Часто нарушали. Вновь теряли мяч при игре с пустыми воротами и пропускали броски от ворот до ворот. Но на перерыв всё же ушли с небольшим преимуществом.

Во втором тайме черногорки тут же бросились в атаку, но у россиянок работало грозное оружие – быстрый центр. Команда Бояны Попович тратила огромные усилия для того, чтобы бросить по нашим воротам, и тут же пропускала, буквально за 3-4 секунды. Физически сборная России выглядела безупречно.

Перестрелка в начале тайма забрала у черногорок все силы. Наши играли быстрее, умнее, точнее. Да просто сборная России была сильнее во всех компонентах игры. Как ни старались Джорджина Яукович и Йованка Радичевич, но и они спасовали.

В середине второй половины встречи умница Анна Вяхирева, коршуном бросившись на выпавший из рук соперницы мяч, лёжа отдала передачу на ход Владлене Бобровниковой, а та не оставила ни малейших шансов вратарю. После этого преимущество сборной России выросло до шести мячей, но повторения того, что было в первом тайме, не случилось.

Да, вновь пропустили гол в пустые ворота при игре в меньшинстве, вновь допустили нелепую потерю, но тут же, просто мгновенно ответили. А когда черногорки из последних сил бежали в атаку, натыкались на стену в воротах – Седойкина действовала безупречно. Наша команда провела просто образцовый матч. И каждый игрок в конкретный момент времени проявил свои лучшие качества.

Впереди самый сложный соперник из всех возможных. Сборная Норвегии в Токио выносит всех подряд, и вряд ли команда Венгрии сможет хоть что-то ей противопоставить. Но ведь и в Рио скандинавская команда играла безупречно. А тот самый полуфинал стал украшением всего турнира. Против повторения, даже такого же нервного, никто против не будет.