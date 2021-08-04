«Эта медаль не твоя». Как Россия однажды упустила золото Игр в художественной гимнастике

От титула олимпийской чемпионки Яну Батыршину отделили десятые балла. Но на фоне конфликта с Винер она радовалась и серебру.

На фото российская гимнастка Яна Батыршина на Олимпиаде-1996 года.

Совсем скоро она станет серебряным призёром Игр в Атланте. От титула олимпийской чемпионки её отделят потерянная лента и десятые доли балла.

Сейчас в это сложно поверить, но Россия не всегда доминировала в художественной гимнастике. Беспроигрышная олимпийская серия наших спортсменок началась только в 2000 году.

Каким же было последнее поражение российских гимнасток на Олимпиаде?

Талант из Ташкента

Заниматься художественной гимнастикой Батыршина начала у себя на родине, в Ташкенте. Уже в 10 лет девочка пробилась в молодёжную сборную СССР, где и встретилась с Ириной Винер. Тренер убедила родителей Батыршиной переехать в Москву. Она была уверена, что Яна станет олимпийской чемпионкой. Правда, в России гимнастку приняли не сразу. Многие были возмущены, что девочка из Узбекистана стала первым номером сборной. Приходилось доказывать, что это место дано ей не зря.

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С первых тренировок у Винер и Батыршиной сложились тёплые отношения. Яна была для Ирины Александровны отдушиной. Винер лично следила за тренировочным процессом талантливой ученицы. Под началом главного тренера Батыршина брала медали чемпионатов Европы и мира. А в 1996 году поехала на Олимпиаду.

Обидное поражение на Олимпиаде

В Атланте Яна прекрасно выступила на всех снарядах, кроме ленты. Нелепая ошибка оставила россиянку без золота. Батыршина без особых трудностей выполняла сложнейшие элементы, но не смогла переложить снаряд из одной руки в другую. 0,3 балла отделило Яну от победы на Олимпийских играх. Не будь той глупой ошибки с лентой, девушка взяла бы золото. Но в итоге чемпионкой стала украинка Екатерина Серебрянская.

Батыршина была довольна своим результатом на Олимпиаде. Особенно на фоне физической усталости и конфликтов с тренером.

«Я никогда не любила гимнастику как спорт. Наслаждалась лишь самим танцем. Я просто забывалась в нём. Но, опускаясь на землю, каждый раз резко приходила в себя, потому что всё время слышала упрёки, обидные и незаслуженные. Даже когда выиграла олимпийское серебро, Ирина Александровна сказала: «Эта медаль не твоя». Так день, который мог стать счастливейшим в моей жизни, стал одним из самых ужасных», — вспоминала Батыршина.

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Конфликт с Винер

Ещё два года после Атланты Яна ездила на чемпионаты мира и Европы. Но в 1998 году резко завершила карьеру. Это решение очень разозлило её тренеров.

«Расставание было очень болезненным. Из тренеров никто не был этому рад. Даже сейчас, по прошествии двух десятков лет, с моими тренерами мы только здороваемся и прощаемся. У нас нет никаких отношений», — признавалась Яна.

Батыршина не стеснялась проявлять своё недовольство тренерами в интервью. Но и Винер молчать не могла. На выпады бывшей ученицы Ирина Александровна отвечала достаточно резко. Тренер утверждала, что Яна не вынесла конкуренции с молодой и перспективной Алиной Кабаевой. А обвинения Батыршиной — не более чем последствия ревности к восходящей звезде.

Фото: РИА Новости

Спустя год после завершения карьеры Яна возглавила сборную Бразилии. А в 2000 году начала работать на телевидении. Батыршина вела программы «До 16 и старше», «Форт Боярд», «Народный артист». Сейчас спортсменка состоит в браке с известным продюсером Тимуром Вайнштейном, работает на «Матч ТВ» и обиды на бывших тренеров уже не держит.