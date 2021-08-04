Кореец Им Тон Хён стрелял по мишени, которая расплывалась в его глазах. А когда надел очки, то… проиграл.

«Я десятки тысяч раз повторял одно и то же». Как почти слепой лучник выиграл две Олимпиады

На Олимпиаде в Токио в стрельбе из лука приковывали к себе внимание российские спортсменки. Две серебряные медали – феноменальное достижение. А девять лет назад в Лондоне и до этого в Пекине и Афинах блистал особенный корейский лучник Им Тон Хён.

Свои феноменальные достижения он устанавливал, формально будучи слепым. Но он не пользовался очками и контактными линзами, стреляя в расплывчатую для него мишень по памяти. Мышечной. На отборе к Токио он впервые надел очки и… проиграл.

«Я научился попадать в мишень, которую не вижу»

Игры в Токио много потеряли от неучастия одного из самых удивительных спортсменов, когда-либо выступавших на Олимпиадах. Так получилось, что корейский лучник Им Тон Хён, который в историческом рейтинге международной федерации стрельбы из лука входит в число 15 сильнейших спортсменов за всю историю, не сумел пробиться на Игры-2020. Во время национального отбора ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в число трёх сильнейших.

В 2002-м, когда Им Тон Хёну было всего 17, он впервые пробился в сборную, и 19 лет неизменно был в составе. Ни одному другому корейскому лучнику это не удавалось. Он выступал на Олимпиадах в Афинах и Пекине, где вместе с партнёрами по сборной завоёвывал золотые медали в командных турнирах. А на Играх-2012 в Лондоне побил мировой рекорд в квалификации, 72 стрелами выбив 699 очков (максимум – 720).

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Причём всё это он сделал, будучи почти слепым. Один его глаз видел менее 20 процентов от нормы, другой – менее 10 процентов. У Има начала сильно развиваться близорукость, зрение с детства не было идеальным, а во время активной спортивной карьеры резко упало. Сложное заболевание невозможно было исправить даже лазерной коррекцией. Очки и линзы лучник не носил, поскольку это резко ухудшало его результаты.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Да, именно ухудшало, поскольку Им работал во время стрельбы по памяти. По мышечной памяти.

«Я десятки тысяч раз повторял одно и то же движение, чтобы руки делали всё сами. И научился попадать даже в мишень, которую не вижу. Для меня она стала расплывчатым разноцветным кругом. Словно кто-то бросил в воду разные краски и они растеклись неровными кругами. Хорошо, что я цвета различаю, иначе было бы сложнее», — рассказывал лучник.

«Не хочу, чтобы люди называли меня инвалидом»

Он начал заниматься стрельбой из лука ещё в школе по настоянию родителей. И очень быстро выделился сначала среди сверстников, потом среди юниоров, а затем начал обыгрывать всех взрослых соперников.

«Я тренировался просто бесконечно. И не могу вспомнить, были ли у меня друзья в школе. Ведь после занятий я только и делал, что тренировался по несколько часов. У меня не было свободного времени, как у других детей. Но я ни о чём не жалею, поскольку стрельба из лука дала мне всё», — признался Им Тон Хён в интервью олимпийскому каналу.

Спортсмен много раз просил журналистов сосредоточиться не на его зрении, а на его навыках.

«Слушайте, я же не хожу с палкой. И без поводыря обхожусь. Даже без собаки. Я не хочу, чтобы люди обсуждали моё зрение и называли меня инвалидом», — говорил Им.

Стрелять, используя исключительно мышечную память, мог только он один. Ведь кореец даже не видел, куда попадали стрелы, ориентировался в итоге только по шуму трибун. Это невероятно!

Им Тон Хён продолжал выигрывать, а зрение у него продолжало падать. В состоянии, гораздо худшем, чем в 2012-м, он в 2017-м стал чемпионом мира и в личном турнире, и в смешанном. После этого врачи настояли, чтобы Хён надел очки, иначе нельзя было бы сохранить зрение ни в каком виде. И вот, стреляя в очках, Им на своём национальном отборе проиграл, не попал на Игры в Токио и в сердцах объявил о завершении карьеры.

Но это никак не отразится на его месте среди величайших лучников в истории.