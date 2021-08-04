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Олимпиада-2020, лёгкая атлетика: шансы Марии Ласицкене – почему она не выступала в Рио-де-Жанейро

«Не прощу тех, кто не пустил её на Олимпиаду». Как Ласицкене осталась без золота Игр-2016
Ангелина Николаева
Шансы Марии Ласицкене
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В Рио-де-Жанейро она имела все шансы стать олимпийской чемпионкой. Сделать это в Токио будет намного сложнее.

В последние годы Марию Ласицкене называли сильнейшей легкоатлеткой страны, главной надеждой России на золото в этом виде спорта.

Мария — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту как среди женщин, так и среди мужчин. С 2016 по 2018 год она выиграла 45 турниров подряд, регулярно доказывая, что она – лучшая в мире.

В 2016-м Ласицкене была непобедимой. Она должна была ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и брать там золото, но туда её, как и других российских легкоатлетов, просто не пустили.

«Это несправедливость»

В 2015 году ВФЛА была лишена членства в IAAF, после того как в российской лёгкой атлетике были выявлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.

За полтора месяца до начала Игр в Рио IAAF и МОК приняли окончательное решение о недопуске российских легкоатлетов до Олимпиады-2016.

Был шанс, что российские легкоатлеты, которые не были замешаны в допинговых скандалах, а к ним относилась и Ласицкене, смогут выступить на Играх под флагом МОК. Однако и этого не случилось. До участия в Играх под нейтральным флагом допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая к тому моменту уже несколько лет жила, тренировалась и сдавала допинг-тесты в США.

В Бразилию не поехали звёзды нашей лёгкой атлетики: Елена Исинбаева, Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, упрекнуть которых в нарушении антидопинговых правил было просто невозможно.

«Очень сложно чувствовать нашу беспомощность в данной ситуации, имея огромный потенциал в результатах. Честно говоря, я мечтал, чтобы Маша стала чемпионкой мира и Олимпийских игр, но боялся, что не смогу подвести её к этому в каких-то психологических или технических моментах. Однако я никогда даже представить не мог, что препятствием станет то, что сейчас происходит. Маше, сильнейшей высотнице в мире, приходится без каких-либо оснований пропускать старты. Это несправедливость, двойные стандарты. Я никогда не прощу тех, кто не пустил Машу на Олимпиаду в Рио, из-за кого она пропустила зимний сезон», – комментировал ситуацию тренер Марии Геннадий Габрилян.

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Позже тренер Ласицкене рассказывал: «На самом деле Мария была на 100% готова на золотую медаль – прыгнула за месяц до Олимпиады на два метра».

На Олимпиаде-2016 лучшей в прыжках в высоту стала испанка Рут Бейтиа – 1,97 м.

Результаты Ласицкене на чемпионатах мира показывают, что к моменту проведения Олимпиады в Рио именно она была сильнейшей в мире. В 2015-м Ласицкене выигрывала с результатом 2,01 м, в 2017-м она завоевала золото, прыгнув на 2,03 м. На Олимпиаде она бы соперничала только с собой.

«Кто вернёт потерянное?»

В конце 2019 года исполком ВАДА из-за многократных допинговых нарушений лишил Россию возможности выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на чемпионатах мира и Олимпиадах.
Ласицкене не раз обращалась к руководителям российского спорта, задавала жёсткие прямые вопросы и, кажется, имела на это полное право.

«Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернёт мне потерянное?

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Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у IAAF настроение допустить меня до соревнований».

Токио-2020

К Олимпиаде, которая должна была пройти в 2020 году, Ласицкене подошла в прекрасной форме. Она была главной претенденткой на медали, но тогда случилась пандемия COVID-19.

А вот в 2021-м всё уже не так однозначно. В мае этого года Ласицкене показала свой самый худший результат на международных турнирах, а за два месяца до Олимпиады травмировала бедро на тренировке и была вынуждена пропустить несколько предолимпийских стартов.

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Остаётся надеяться, что к своему старту в Токио Мария подойдёт в своей лучшей форме и сможет побороться за долгожданную олимпийскую награду. Квалификация в женских прыжках в высоту пройдёт 5 августа. Финал соревнований состоится 7 августа.

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