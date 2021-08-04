Халка пожалели. Почему американку не наказали за нарушение правил на Олимпиаде

Олимпиада в Токио богата на сюрпризы, однако решение в отношении американской легкоатлетки Рейвен Сондерс к ним точно не относится. Медалистка Игр в толкании ядра показательно нарушила правила во время церемонии награждения, но предсказуемо избежала наказания.

Международный олимпийский комитет проявил к Халку милосердие, ведь спортсменка только что потеряла маму.

Но какое отношение личное горе Сондерс имеет к политическому жесту, который она продемонстрировала на пьедестале?

Неужели чиновники просто использовали трагический повод, чтобы избежать громкого скандала?

Халк и «перекрёсток угнетённых»

Американская легкоатлетка Рейвен Сондерс завоевала серебро в толкании ядра, но по-настоящему прославилась вовсе не спортивными достижениями. На церемонии награждения девушка скрестила вытянутые руки, а позже назвала свой жест «перекрёстком, где встречаются все угнетённые». Таким способом спортсменка, называющая себя Халком и выступающая в маске с изображением огромного зелёного монстра, поддержала организации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, темнокожих и людей с ментальными проблемами. Фактически Сондерс сделала политический жест, что строго запрещено правилом 50.2 Олимпийской хартии.

Спортсменке грозили серьёзные санкции, вплоть до лишения медали (а в истории Игр были и такие прецеденты). МОК официально объявил о начале расследования, но уже по тону главы пресс-службы организации Марка Адамса было понятно, что дело вряд ли дойдёт до сурового наказания.

«Было бы хорошо, если бы каждый мог уважать мнение спортсменов, но с точки зрения этой позиции, честно говоря, моё видение не так уж и важно. Мы находимся в контакте с World Athletics и USOPC, поэтому рассмотрим жест Сондерс», — будто оправдываясь, говорил чиновник.

К Халку проявили милосердие из-за личного горя

Развязка скандала вокруг Рейвен Сондерс и её жеста на олимпийском пьедестале вышла весьма предсказуемой. У спортсменки, проявившей неуважение к традициям Олимпиад, не только не отобрали медаль, но её даже не пожурили для приличия. А вот что удивило, так это формулировка, с которой МОК прекратил расследование дела Сондерс.

Фото: RYAN PIERSE/GETTY IMAGES

«Сегодня утром мы услышали очень печальную новость о кончине матери Рейвен Сондерс. МОК выражает свои соболезнования Рейвен и её семье. Вы понимаете, что, учитывая эти обстоятельства, процесс рассмотрения её случая на данный момент полностью приостановлен», — объяснил Адамс.

Чисто по-человечески Сондерс можно только посочувствовать. Совсем молодая ещё девушка после главного успеха в карьере пережила огромную личную трагедию, потеряв самого дорогого человека. Но является ли её утрата поводом закрывать глаза на откровенное нарушение правил? Если бы Рейвен посвятила свой жест матери, то ни у кого и вопросов бы не возникло. Однако она сама объяснила, что своим поступком поддержала определённые социальные группы.

МОК создал опасный прецедент

Не хочется критиковать МОК за то, что к Халку проявили милосердие. Но семейная драма легкоатлетки и её противоправный поступок настолько не связаны между собой, что объяснения чиновников выглядят как использование подходящего повода, чтобы замять скандальную ситуацию.

Сразу появляются вопросы. А если бы в семье Сондерс не произошла бы трагедия, её бы наказали? А если бы правила нарушила не темнокожая спортсменка нетрадиционной ориентации, её бы тоже освободили от ответственности из-за личных обстоятельств?

Мало того, что МОК разрешил политические акции перед началом соревнований, так теперь и санкции за нарушение оставшихся правил применяются избирательно. И, кажется, ничем хорошим для мирового спорта это не закончится.