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Олимпийские игры — 2021, лёгкая атлетика – скандал с российским легкоатлетом Шкуренёвым, ему не засчитали попытку

Судьи, что это было? У российского легкоатлета на Олимпиаде отобрали засчитанный прыжок
Андрей Шитихин
Скандал с российским легкоатлетом Шкуренёвым
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Планка после прыжка Ильи Шкуренёва балансировала, а через некоторое время упала. Но судья уже поднял белый флаг!

Что творится в лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио! То американку отправят прыгать с верным риском получить тяжелейшую травму, то теперь у русского парня отняли сделанную попытку. Десятиборец Илья Шкуренёв в секторе для прыжков в высоту преодолел планку на высоте 2,02 метра, арбитр уже поднял белый флаг, фиксирующий результат, и тут планка упала…

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Шкуренёв шёл на седьмом месте в этом секторе, но высота 2,02 выводила его на второе. И с третьей попытки Илья преодолел неподатливую планку. Разбег, прыжок, приземление, соскок с мата для приземления и радостно вскинутые вверх руки.

Всё произошло одновременно. Шкуренёв поднял вверх руки и оглянулся. Судья смотрел на планку и поднял белый флаг. Но именно в это время едва заметно балансировавшая планка упала. Однако судья уже зафиксировал результат. Сначала в электронной системе попытка была засчитана, затем результат совсем исчез, а после недолгого рассмотрения попытка была признана неудачной.

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Шкуренёв мгновенно бросился к арбитрам, совершенно справедливо взывая к тому, что белый флаг был поднят! В лёгкой атлетике это однозначно фиксация результата. То, что планка упала мгновением позже, уже никого не должно волновать. Однако же Илье поставили результат 1,99 м, лишив 28 очков. Именно столько в десятиборье стоят три (3) сантиметра на каждой следующей высоте.

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Ну что же, может быть, это лишь разозлит россиянина перед следующими видами. Но если вдруг именно этих очков Илья не хватит до медали, будет очень обидно.

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