Судьи, что это было? У российского легкоатлета на Олимпиаде отобрали засчитанный прыжок

Планка после прыжка Ильи Шкуренёва балансировала, а через некоторое время упала. Но судья уже поднял белый флаг!

Что творится в лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио! То американку отправят прыгать с верным риском получить тяжелейшую травму, то теперь у русского парня отняли сделанную попытку. Десятиборец Илья Шкуренёв в секторе для прыжков в высоту преодолел планку на высоте 2,02 метра, арбитр уже поднял белый флаг, фиксирующий результат, и тут планка упала…

Шкуренёв шёл на седьмом месте в этом секторе, но высота 2,02 выводила его на второе. И с третьей попытки Илья преодолел неподатливую планку. Разбег, прыжок, приземление, соскок с мата для приземления и радостно вскинутые вверх руки.

Всё произошло одновременно. Шкуренёв поднял вверх руки и оглянулся. Судья смотрел на планку и поднял белый флаг. Но именно в это время едва заметно балансировавшая планка упала. Однако судья уже зафиксировал результат. Сначала в электронной системе попытка была засчитана, затем результат совсем исчез, а после недолгого рассмотрения попытка была признана неудачной.

Шкуренёв мгновенно бросился к арбитрам, совершенно справедливо взывая к тому, что белый флаг был поднят! В лёгкой атлетике это однозначно фиксация результата. То, что планка упала мгновением позже, уже никого не должно волновать. Однако же Илье поставили результат 1,99 м, лишив 28 очков. Именно столько в десятиборье стоят три (3) сантиметра на каждой следующей высоте.

Ну что же, может быть, это лишь разозлит россиянина перед следующими видами. Но если вдруг именно этих очков Илья не хватит до медали, будет очень обидно.