Российские синхронистки творят историю! Ромашина и Колесниченко недосягаемы на Олимпиаде

Вроде бы мы уже и привыкли к бесконечным победам наших синхронисток. Но каждый раз их успех на Олимпийских играх вызывает небывалые эмоции. Только россиянки могут превращать спорт в настоящий театр на воде.

Ромашина и Колесниченко, без преувеличения, великие, выдающиеся и неподражаемые. У России снова золото в синхронном плавании!

Знаковая победа для наших синхронисток

В квалификации наши девушки без нервов презентовать своих «пауков» не смогли. Диджей включил россиянкам чужую музыку и заставил Татьяну Данченко изрядно понервничать. Но тренер это просто так не оставила. Данченко пригрозила диджею отстранением, ведь, по её словам, он уже не раз ставил наших синхронисток в неудобное положение. Кажется, угрозы сработали, ведь сегодня всё обошлось без накладок. Наши «паучки» выступили на ура!

В глазах наших девушек как и всегда, сияла непоколебимая уверенность. Они вышли к бассейну с одним настроем — показать своё лучшее выступление. Ромашина и Колесниченко устроили настоящий театр на воде. Пауки в их исполнении выглядели изящно и элегантно. Сложнейшая техника, молниеносный темп, поразительная синхронность — на такое способны только россиянки. То, что они вытворяют в воде, смотрится невероятно. Наши девушки будто прилетели из другого измерения. Разницу в классе между ними и их соперницами просто невозможно не заметить. За своё выступление Ромашина и Колесниченко получили практически максимальную оценку — 98,8000. Тренеры прыгали от счастья, девушки лучезарно улыбались, а трибуны громко аплодировали. Россиянки снова олимпийские чемпионки! Это достижение стало знаковым для обеих наших синхронисток.

Светлана Колесниченко впервые стала олимпийской чемпионкой в дуэте. А Светлана Ромашина и вовсе вошла в историю. Теперь она — самая титулованная синхронистка на планете. И самая титулованная спортсменка в истории России — шесть золотых наград с момента распада СССР ещё никто не добывал! Ромашина без преувеличения великая!

Сенсационный успех украинок

На втором месте уже привычно оказались китаянки. Девушки показали техничную программу и удивили впечатляющим выбросом со шпагатом. Соперницы выполняли всё чётко и синхронно. Но как обычно без эмоций. Между россиянками и китаянками всё ещё остаётся огромная пропасть.

Эффектно выступили украинки, впервые взявшие медаль в синхронном плавании. Спортсменки потрясающе исполнили программу, показав идеальные винтовые вращения и интересную хореографию. Марта Федина и Анастасия Савчук элегантно исполняли каждое движение. Синхронное плавание в Украине набирает небывалую мощь. Девушки получили высочайшую для себя оценку — 95,6000. Спортсменки будто сами не ожидали такого результата. Федина и Савчук закричали и бросились обниматься со своими тренерами.



Соревнования синхронисток получились невероятно зрелищными. А ведь впереди ещё и выступления команд, в которых россиянки наверняка продолжат творить историю.