Россия зарубилась с Бразилией в волейболе. Фавориту Олимпиады давно не было так трудно!

В Токио подошёл к концу очередной соревновательный день. В женском волейбольном турнире определились все полуфиналистки. Сборная Сербии разгромила итальянок со счётом 3:0 и вышла на команду США, которая так же легко расправилась с доминиканками. В другой части сетки плей-офф Южная Корея в упорной борьбе переиграла девушек из Турции — 3:2. Соперницы кореянок по полуфиналу определялись в битве команд России и Бразилии.

Расклад сил перед матчем

Сборная Бразилии прекрасно провела групповую стадию турнира. Представительницы Южной Америки победили во всех пяти матчах. Мало того, за пять матчей они отдали соперницам лишь три сета, намучившись с Доминиканой (3:2) и проведя четыре партии с Сербией — 3:1. В остальном же команда Бразилии была безупречна, разгромив Южную Корею, Японию и Кению.

Что касается России, то наши девчонки начали турнир обескураживающе, проиграв итальянкам со счётом 0:3. Далее подопечные Бузато пришли в себя, размявшись на Аргентине — 3:0. После была валидольная победа над Китаем. В ходе того матча россиянки уступали по сетам со счётом 1:2, а в четвёртой партии отставали от соперниц на 5 очков. Тем не менее на тай-брейке удалось победить. После был разгромная победа над США — 3:0. Чтобы выходить в плей-офф и избежать встречи в четвертьфинале с Бразилией, в заключительном матче группового этапа нужно было побеждать Турцию. Но наша команда уступила на тай-брейке. Таким образом, уже в четвертьфинале Россию ждала Бразилия. Явным фаворитом пары были южноамериканки.

Триумф в первом сете

Но волейболистки сборной России были не согласны со статусом аутсайдера. Уже на старте матча они захватили инициативу и повели со счётом 4:0. Но тренер соперниц не паниковал и не спешил с тайм-аутом — и не прогадал. Сначала наши девушки продемонстрировали недопонимание в обороне, а потом бразильянки набрали очки за счёт собственных скиллов, сократив отставание до одного очка — 4:5.

Но россиянки отреагировали на мини-рывок соперника и увеличили преимущество — 8:5. Тем не менее команда из Южной Америки постепенно выходила из спячки. Особенно доставляли проблемы мощные атаки с задней линии. В итоге отставание россиянок скоро сократилось до минимума — 11:12. В итоге Бузато принял решение взять тайм-аут, что принесло свои плоды. Федоровцева, Воронкова и Гончарова выдали ударный отрезок, который помог россиянкам повести со счётом 19:14.

Но Бразилия остановила рывок соперниц, сократив отставание до двух баллов — 17:19. Тогда наставник россиянок снова взял тайм-аут. Наступательный темп Бразилии был сбит, наша команда повела со счётом 22:19, что заставило брать паузу уже рулевого южноамериканской команды. Поначалу это немного встряхнуло его подопечных. Но в решающие моменты партии слово взяла Гончарова. Наталья прекрасно работала первым темпом и двумя атаками поставила точку в партии — 25:23.

Во втором сете отдали шесть очков преимущества

Как бы то ни было, к концу первого сета терзало чувство, что Бразилия уже нащупала свою игру. Частично эти опасения оправдались на старте второй партии. Тогда подопечные Гимараеша впервые в матче вышли вперёд — 4:3. Тогда наставник России взял тайм-аут. Бузато буквально негодовал. Эмоциональная накачка сработала.

Ошибки Тандары и Гарай, а также успешные действия в атаке от Воронковой и Королёвой помогли нашим вырваться вперёд — 8:4. Тайм-аут от наставника Бразилии принёс кратковременную передышку. Но дальше российские девушки снова прибавили и повели с разницей в 6 очков. Классный отрезок снова выдала Федоровцева. Да и Бразилия допускала много брака в передачах — 14:8. Казалось, додави Россия соперниц в этот момент, и игра могла бы повернуться совершенно иначе.

Но второй тайм-аут бразильцев сработал, их отставание сократилось до двух очков. А при счёте 14:16 случился переломный момент. Смирнова ошиблась на подаче, отправив мяч в сетку — 15:16. После этого южноамериканки выдали спурт и вышли вперёд — 21:18. Невзирая на все старания, спасти эту партию не удалось — 21:25 и счёт матча стал 1:1.

Драматическая концовка

Третий сет в исполнении россиянок получился самым невыразительным. Частые ошибки на приёме и отсутствие взаимопонимания в обороне в некоторых эпизодах позволяли Бразилии набирать лёгкие очки. В эти моменты фактически в одиночку Россию пыталась тащить Воронкова, которая мощными атаками раз за разом ставила перед соперницами неразрешимые задачи. К середине партии наша сборная даже сократила отставание до минимума — 14:15. Даже после тайм-аута Бразилии россиянки пытались удерживаться в игре — 19:22. Но концовка сета была провалена подчистую — 19:25, благодаря чему Бразилия повела — 2:1.

Старт четвёртой партии дал болельщикам некую надежду. Усилиями Федорцовой Россия повела со счётом 2:0. Но Бразилия быстро прибрала инициативу к своим рукам. Сначала они просто перехватили лидерство, а к середине сета вели уже с преимуществом в три очка — 11:8.

Тайм-аут от главного тренера России снова принёс свои плоды. Воронкова и Ко перехватили инициативу и даже повели в счёте — 17:15. Но в решающие моменты наши девчонки снова начали ошибаться. Бразильянки же, напротив, завелись. Соперниц вдохновил эйс, после которого счёт сравнялся — 19:19. А затем волейболистки из Южной Америки ушли в отрыв — 22:19. Подвиги Федоровцевой снова помогли вернуться в игру — 22:22. Но, невзирая на всё рвение, остановить сегодняшних бразильянок возможности не было. Четвёртая партия завершилась в их пользу со счётом 25:22. Таким образом, счёт в партии стал 3:1. В полуфинале Бразилия сыграет с Южной Кореей.

Россия же, невзирая на то, что сумела ярко зарубиться с одной из сильнейших команд мира, покидает соревнования. Но делает это с высоко поднятой головой. Девчонкам нужно сказать спасибо, причём не только Воронковой и Федорцовой, которые сегодня вгрызались в каждый мяч, но и всей команде, подарившей на этих Играх море эмоций. Бразильянки наших девушек запомнят надолго. Так сложно фавориткам турнира не было давно.