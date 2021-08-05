Олимпиада-2020. 13-й день. У России будут медали в борьбе и боксе. Но ждём золота! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители спорта и болельщики сборной России! 5 августа в Токио состоится 13-й медальный день Олимпийских игр — 2020. В программе дня розыгрыш 27 комплектов наград в лёгкой атлетике, борьбе, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, плавании на открытой воде, прыжках в воду, скейтбординге, хоккее на траве, карате и скалолазании. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию 13-го дня Олимпиады.
Юлия Тимошинина вышла в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки! В полуфинале она продемонстрировала шестой результат — 319,80. Анна Конаныхина завершила выступление на стадии квалификации, став 25-й (252,85).
Лучший результат в полуфинале — у китаянки Хунчань Цюань (415,65). В финал пробились 12 спортсменок, старт — в 09:00 мск.
Валерия Коблова в утешительном раунде победила Аншу Аншу из Индии со счётом 5:1 Теперь россиянка поборется за бронзу! Её соперницей будет Эвелина Николова из Болгарии.
Мария Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту! В квалификации она с третьей попытки выполнила необходимый норматив — 1,95 м. Финал состоится 7 августа.
Евгений Луканцов не сумел пробиться в финал в гребле на байдарке на дистанции 200 метров. Он стал пятым, продемонстрировав результат 36,036. Теперь Евгений выступит в финале B (за 9-16 места).
Светлана Черниговская тоже не смогла пробиться в финал по гребле на байдарке на дистанции 500 метров. В своём полуфинале Черниговская финишировала последней, показав время 1.56,066. Выиграла заезд Линнея Стенсильс из Швеции (1.51,902), следом за ней – датчанка Эмма Остранн Йёргенсен (1.52,931), замкнула тройку — Марта Вальчикевич из Польши (1.53,860).
Давайте обратимся к медальному зачёту. Сборная России опустилась на шестое место — в активе наших спортсменов 53 медали (14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград).
Олеся Ромасенко в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров финишировала второй, показав время 47.368. Лидером стала украинка Людмила Лузан (47.339), а тройку замкнула канадка Кэти Венсан (47.604). В четвёрке лучших оказалась и Дорота Боровская из Польши (47.703). Именно этот квартет пробился в финал соревнований, который пройдёт сегодня, начало – 5:57 мск.
Во втором заезде выступала Ирина Алексеева – она стала седьмой (49.147) и не сумела пробиться в основной финал, чтобы побороться за медали.
Сборная России в первую очередь рассчитывает на медали в борьбе, где Заур Угуев в финале в весе до 57 кг поспорит с представителем Индии. Артур Найфонов поборется за бронзу. В лёгкой атлетике болеем за прыгунью с шестом Анжелику Сидорову и ходока Василия Мизинова. В боксе в финале олимпийского турнира в весе до 57 кг Альберт Батыргазиев схлестнётся с американцем.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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