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Олимпиада-2021 в Токио: онлайн-трансляция, где смотреть Олимпийские игры — 2021, Россия на Летних играх, 5 августа 2021

Олимпиада-2020. 13-й день. У России будут медали в борьбе и боксе. Но ждём золота! LIVE
Андрей Гуров Павел Прохоров
,
Анжелика Сидорова, лёгкая атлетика
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Сегодня в Токио разыграют аж 27 комплектов наград. Верим в наших! Всё самое важное и интересное — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Календарь Олимпийских игр-2020
Медальный зачёт Олимпиады-2020 в Токио

Здравствуйте, дорогие любители спорта и болельщики сборной России! 5 августа в Токио состоится 13-й медальный день Олимпийских игр — 2020. В программе дня розыгрыш 27 комплектов наград в лёгкой атлетике, борьбе, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, плавании на открытой воде, прыжках в воду, скейтбординге, хоккее на траве, карате и скалолазании. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию 13-го дня Олимпиады.

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Юлия Тимошинина вышла в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки! В полуфинале она продемонстрировала шестой результат — 319,80. Анна Конаныхина завершила выступление на стадии квалификации, став 25-й (252,85).

Лучший результат в полуфинале — у китаянки Хунчань Цюань (415,65). В финал пробились 12 спортсменок, старт — в 09:00 мск.

05:26 Павел Панышев

Валерия Коблова в утешительном раунде победила Аншу Аншу из Индии со счётом 5:1 Теперь россиянка поборется за бронзу! Её соперницей будет Эвелина Николова из Болгарии.

05:22 Павел Панышев

Мария Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту! В квалификации она с третьей попытки выполнила необходимый норматив — 1,95 м. Финал состоится 7 августа.

05:15 Павел Панышев

Евгений Луканцов не сумел пробиться в финал в гребле на байдарке на дистанции 200 метров. Он стал пятым, продемонстрировав результат 36,036. Теперь Евгений выступит в финале B (за 9-16 места).

Светлана Черниговская тоже не смогла пробиться в финал по гребле на байдарке на дистанции 500 метров. В своём полуфинале Черниговская финишировала последней, показав время 1.56,066. Выиграла заезд Линнея Стенсильс из Швеции (1.51,902), следом за ней – датчанка Эмма Остранн Йёргенсен (1.52,931), замкнула тройку — Марта Вальчикевич из Польши (1.53,860).

05:09 Павел Панышев

Давайте обратимся к медальному зачёту. Сборная России опустилась на шестое место — в активе наших спортсменов 53 медали (14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград).

05:04 Павел Панышев

Олеся Ромасенко в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров финишировала второй, показав время 47.368. Лидером стала украинка Людмила Лузан (47.339), а тройку замкнула канадка Кэти Венсан (47.604). В четвёрке лучших оказалась и Дорота Боровская из Польши (47.703). Именно этот квартет пробился в финал соревнований, который пройдёт сегодня, начало – 5:57 мск.

Во втором заезде выступала Ирина Алексеева – она стала седьмой (49.147) и не сумела пробиться в основной финал, чтобы побороться за медали.

Новость по теме
Олеся Ромасенко вышла в финал ОИ-2020 по гребле на байдарке на 200 м
05:02 Павел Панышев

Сборная России в первую очередь рассчитывает на медали в борьбе, где Заур Угуев в финале в весе до 57 кг поспорит с представителем Индии. Артур Найфонов поборется за бронзу. В лёгкой атлетике болеем за прыгунью с шестом Анжелику Сидорову и ходока Василия Мизинова. В боксе в финале олимпийского турнира в весе до 57 кг Альберт Батыргазиев схлестнётся с американцем.

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

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