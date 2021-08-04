Российские синхронистки побеждают из-за «волшебного лекарства». Или другие приметы важнее?

Наши русалки не бреют ноги и заставляют тренера носить одни и те же футболки уже 20 лет. В этом и есть залог успеха?

Главная традиция наших синхронисток на протяжении уже 21 года — побеждать. За это время никто и близко не встал в один ряд с нашими русалками. И в сложности, и в синхронности, и в артистизме россиянки первые с огромным заделом. Это достигается колоссальной работой. Результат сотен и тысяч часов тренировок все зрители видят на чемпионатах мира и Олимпиадах.

И удивительно, что при этом наша команда очень суеверна.

Татьяна Покровская уже больше 20 лет ходит на соревнования в одних футболках, синхронистки не бреют ноги и принимают волшебное «лекарство». В какие ещё приметы верят наши чемпионки?

«Счастливые» футболки

На каждый турнир Татьяна Покровская надевает «счастливые» футболки. Главный тренер сборной России купила их ещё в 1998 году после первой победы на чемпионате мира. После этого они начали приносить удачу. Зелёная футболка — для предварительной части и розовая — для финальной. Татьяна Николаевна надела их на следующий турнир — и понеслось. Тренер больше не может без них. Даже когда она сама забывает о счастливой примете, синхронистки ей обязательно напоминают.

«Уже был случай, что я сижу, просто ещё не переоделась. «Татьяна Николаевна, что вы сидите?» Я говорю: «А в чём дело?» — «Где майки?» Я-то расту. А майки почему-то не очень тянутся. Они остаются прежними», — с улыбкой рассказывала Покровская телеканалу ОТР.

О знаменитых футболках знают во всём мире. Александра Пацкевич рассказывала, что иностранцы не раз пытались к ним прикоснуться. Но даже если это им и удавалось, удача осталась при нас.

Синхронистки не бреют ноги

За неделю до соревнований синхронистки прекращают брить ноги. Но это суеверие лишь отчасти, и оно имеет практическое обоснование. Волосы на ногах помогают лучше чувствовать воду, благодаря чему спортсменкам легче синхронизироваться друг с другом.

«Если волосы сбрить, то и чувствительность становится значительно хуже, а значит, и синхрон может пострадать. Ради отличного результата на соревнованиях можно недельку и медведем походить», — рассказывала Алла Шишкина.

А вот Мария Шурочкина считает, что стричь волосы перед большим событием — плохая примета.

Постоянные проблемы с музыкой

Своеобразной традицией на крупных соревнованиях уже становятся и проблемы с музыкой у наших чемпионок. Можно по пальцам сосчитать турниры, на которых всё было идеально. К счастью, наши русалки к этому уже привыкли. На Олимпиаде в Токио они не подали виду, когда в квалификации им включили чужую музыку. Если придётся, они готовы и вовсе выступать в тишине. Такой уж у наших девушек непоколебимый характер!

«Это уже традиция, видимо, у нас. Сначала включили музыку, потом быстренько выключили, потом снова включили, но не совсем с начала. Но ничего. Мы пошли дальше делать программу», — говорила Светлана Колесниченко.

«Волшебное лекарство»

Для продолжительных и насыщенных тренировок синхронистки принимают «волшебное лекарство». Смесь мёда, провёрнутых кураги, изюма, грецких орехов, лимона — и занимайся в бассейне хоть по десять часов! Покровская дала этому рецепту название «кручёнка».

«Принимать по столовой ложке в качестве витаминного, поддерживающего средства. Девчонкам нравится. Мы верим в это «лекарство», — говорила Татьяна Николаевна.

Синхронистки сталкивают своих тренеров в бассейн

Про хорошие и плохие приметы в синхронном плавании рассказывала и тренер Елена Терновская.

«В нашем спорте существует множество суеверий. Например, нельзя смеяться перед стартом. А ещё мы знаем, что если до выступления ничего не получается и всё идёт не так, как планировалось, то в итоге оно пройдёт успешно. А, например, информация о том, что синхронисты стараются не давать денег взаймы или не фотографироваться перед соревнованиями, — это неправда», — рассказывала Терновская «Аргументам и фактам».

Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко признавалась, что она никогда не считала свои медали. Тоже плохая примета.

А ещё у россиянок есть причудливая чемпионская традиция. После каждой победы они сталкивают своих тренеров в бассейн. И синхронистки, и специалисты после тяжёлых соревнований не против подурачиться. И пока что на протяжении 20 лет такой привилегией обладают только они. Больше ничьи тренеры с нашими в бассейне не плавают. Надеемся, что и не будут!