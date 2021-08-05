США сметают соперников на Олимпиаде. Половину игры блестящие американцы просто отдыхают

В Токио состоялась первая полуфинальная встреча Олимпийских игр – сборная США встречалась с командой Австралии. В важнейшем матче подопечные Грега Поповича, несмотря на неубедительную игру в первой половине, сумели перевернуть встречу с ног на голову буквально за полторы четверти. Как итог – очередной разгром, выход в финал соревнований и как минимум серебряные медали Олимпиады.

В первой половине встречи в составе сборной США, помимо Кевина Дюранта, отметить было некого. За первые 20 минут Кей Ди набрал свои 15 очков и 5 подборов, но при этом не забросил ни одного из пяти трёхочковых. С бросками из-за дуги дела обстояли катастрофически плохо у всей американской команды – в первой половине они реализовали всего 2 при 13 попытках (15,4%). К середине второй четверти австралийцы уже вели с разницей «+15». Но за четыре минуты до сирены они посыпались – три промаха из-за дуги, три потери и ни одного набранного очка. Так к большому перерыву их двузначный отрыв сократился до «+3».

В итоге за 12 минут американцы совершили рывок 28:4. На подмогу неудержимому Дюранту пришёл Девин Букер, и австралийцы потерялись окончательно. Во второй половине сборная США смотрелась увереннее и в защите, и в нападении, где немного подправила процент реализации, а также подчистую выиграла подбор. Так, в третьей четверти Австралия сумела набрать всего 10 очков (против 32 у соперника). К середине заключительного отрезка подопечные Поповича вели с разницей «+23». За две минуты до сирены австралийцам удалось оформить рывок 7:0, но Джавейл Макги, оформивший два данка подряд, установил окончательный счёт в матче – 97:78.

Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, собравший 23 очка, 9 подборов и 2 передачи. Ещё 20 очков на счету Девина Букера, 11+8+8 набрал Джру Холидэй. В составе австралийской команды лучшим стал Патти Миллс – 15 очков, 5 подборов, 8 ассистов. 14 очков и 4 подбора на свой счёт записал Данте Экзам.

Следующие соперники команд определятся уже сегодня после второго полуфинального матча, в котором встретятся сборные Словении и Франции. Австралийцы поборются с проигравшими в этой паре за бронзовые медали, США сразятся за золото с победителем. Заключительные встречи олимпийского турнира состоятся послезавтра, 7 августа.

Несмотря на все существующие в команде проблемы, по ходу турнира американцы показали, что способны собраться и вернуться в игру, когда того требует ситуация. В четвертьфинальном матче с Испанией они также отыграли двузначное отставание во второй половине. В последнем матче группового эта с Чехией тоже были проблемы и преимущество соперника на старте, что заставляло сомневаться в способности американцев выиграть золото. Однако в конечном счёте США просто сметают соперников. При этом половину игры отдыхают. В целом невыразительному качеству баскетбола подопечных Поповича можно найти объяснение. Американцы настолько уверены в своём преимуществе над любым оппонентом, что просто не видят смысла выкладываться все 40 минут. Хотя спешить отдавать им золото не будем. Словения или Франция в финале просто так сдаваться не станут.

Сегодня австралийцы отлично провели первые 15 минут, но сборная США на классе задавила соперника после большого перерыва. И теперь у них появился шанс «отомстить» сборной Франции, которая нанесла команде единственное поражение на турнире (и первое за 17 лет), а также реабилитироваться за проваленный два года назад чемпионат мира.

Подопечные Поповича точно уедут домой с медалями, хотя ещё пару недель назад казалось, что они как никогда близки к провалу. Однозначно от баскетболистов США ждут только золото, которое на этих Играх может стать очень важным, учитывая ещё не законченную гонку с Китаем за первое место в неофициальном медальном зачёте.