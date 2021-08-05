«Мозги расплавились». Мария Ласицкене лишь с последней попытки пробилась в финал Олимпиады

Мария Ласицкене пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Вроде бы обычная фраза, никто другого и не ждал. Но это если не знать предысторию и не знать, как прошла квалификация. Это было очень нервно, и квалификационный норматив трёхкратная чемпионка мира из России преодолела только в последней попытке. Теперь про это нужно забыть – задача решена. Финал состоится 7 августа.

Ласицкене многие годы была абсолютным лидером женских прыжков в высоту. С 2015 года три раза подряд выигрывала чемпионаты мира – это величайшее достижение, которое под силу только суперзвёздам. И она наверняка стала бы олимпийской чемпионкой, но в 2016-м нашу спортсменку, как и других российских легкоатлетов, в Рио-де-Жанейро не допустили.

А в 2020-м Олимпиада в Токио не состоялась. Из-за пандемии Игры были перенесены на год. Вот так бывает, что по не зависящим от спортсмена причинам он может и не взять ту высоту, к которой готов и которую заслужил многими сезонами феноменальных выступлений. Будь Игры в Токио по расписанию – Мария была бы безоговорочным фаворитом. Несмотря на то, что уже на ЧМ-2019 в Дохе украинка Ярослава Могучих билась с Ласицкене почти на равных.

Но 2021-й у Марии не задался. Сначала не было нейтрального статуса. А когда Ласицкене его выдали, то уже на втором международном турнире она получила травму задней поверхности бедра. Из-за неё Маша не прыгала более двух месяцев, потихоньку восстанавливалась, а прыгать начала незадолго до чемпионата России в Чебоксарах, в котором не участвовала.

Два небольших турнирчика, в которых Ласицкене успела поучаствовать до заключительных сборов, не убедили в том, что Маша готова на 100 процентов. А квалификация в Токио вообще получилась нервной. Чемпионка мира легко преодолевала одну за другой высоты до квалификационной отметки в 1,95 м.

Первый прыжок на этой высоте был близок к успеху, но крошечное касание, даже «облизывание» планка не приняла. Вторая попытка оказалась совсем неудачной. Уже во время отталкивания было видно, что россиянка собьёт планку. Оставалась последняя попытка, от которой зависело, будет Ласицкене участвовать в финале или Олимпиада для неё завершится.

Мария разбежалась, оттолкнулась и взяла эту самую высоту с приличным запасом. Внешне она никак не проявила эмоции.

«Мне жарко. Но, на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары», — кратко прокомментировала своё выступление спортсменка, слова которой приводит ТАСС.

Самое главное она сделала, в финал пробилась. Как и 13 других спортсменок, среди которых и главная претендентка на золото – украинка Ярослава Могучих. Для неё не составило труда прыгнуть на 1,95 м с первой попытки с огромным запасом. 19-летняя спортсменка подошла к Олимпиаде в идеальной форме. В финале впервые за долгое время Мария Ласицкене не будет фаворитом. Но финал, который пройдёт 7 августа, это совсем другая история.