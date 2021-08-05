Золотая мечта российского бокса разрушена. Бакши не справился с бразильцем

Очередной день на Олимпийских играх в Токио обещал болельщикам несколько ярких поединков на боксёрском турнире. В весовой категории до 75 кг определялись финалисты. В полуфинальных парах был представлен и действующий чемпион мира в этом дивизионе, 25-летний уроженец Симферополя Глеб Бакши. Его соперником в битве за финал стал давний знакомый, бразилец Эберт де Конейсан Соуза, с которым Бакши бился в полуфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге и победил раздельным решением судей. Так что немудрено, что именно россиянин был фаворитом схватки.

На пути к полуфиналу Глеб сначала раздельным решением судей одолел Троя Айсли из США, а в четвертьфинале убрал со своего пути гаитянина Даррела Валсента. Что касается бразильца, то тот в 1/8 финала победил представителя Китая, а на следующей стадии в очень непростой схватке одолел опытнейшего казахстанца Абильхана Аманкула. Потому можно было смело утверждать, что в Токио Соуза приехал в отменной форме и с медальными амбициями.

Начало поединка получилось неспешным. Обычно крайне агрессивный Бакши потратил некоторое время на считывание соперника, а уже после начал поддавливать. Бразилец, имея преимущество в антропометрии, больше работал на оттяжках и вторым номером. В целом Соуза также не форсировал события. Первый раунд с небольшим преимуществом можно было отдать россиянину.

На втором отрезке Глеб попробовал атаковать с ходу. Крымчанин постоянно шёл вперёд, надеясь просто перебить соперника. Но Соуза, видимо, вынес урок из схватки с Бакши на ЧМ-2019. Бразилец хладнокровно уходил от атак оппонента, заставлял его проваливаться и регулярно попадал. Стало понятно, что сегодняшний Соуза для Бакши очень неудобен. Долговязый бразилец банально переигрывал действующего чемпиона мира.

На заключительном отрезке ничего не менялось. Бакши прибавил в активности, но просто сломать Соузу не получилось. Как и в предыдущем раунде тот не ввязывался в размены, а делал то, что приносило ему успех. Глеб же не смог придумать чего-то нового и поставить перед представителем Южной Америки неразрешимых задач. Итог – победа Соузы раздельным решением.

Таким образом, одна из главных надежд России на золото в боксе рухнула. К чести Глеба, он сам признал свои ошибки и поблагодарил соперника за то, что тот на них указал.

«Не буду говорить про судейство – надо посмотреть поединок, обсуждать это не в моей компетенции. А я недоволен, в первую очередь, собой. Нельзя давать судьям возможности. Бронзой я недоволен – как можно быть довольным, любой стремится к золоту. Я допустил достаточно ошибок, надо работать над этим. Спасибо сопернику, что указал мне на мои ошибки. Что на горизонте? Не буду раскрывать все тайны – в первую очередь, хочу приехать домой, где давно не был, поговорить с тренером – впереди чемпионат мира.

Олимпийские игры – особенные соревнования. Для меня Олимпиада была первой, надеюсь, что без зрителей она последняя. Теперь я знаю, что такое олимпийская семья, чувствую, как много людей за нас болеет – и это так круто, что не описать словами», — сказал боксёр.

Мы же со своей стороны благодарим Глеба Бакши за яркие выступления и поздравляем с заслуженной бронзой!