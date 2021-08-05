Почти чудо! Российские ватерполистки на Олимпиаде испугали лучшую команду мира

Кто бы мог подумать, что после 5:18 в группе сборная России чуть не остановит великих американок в полуфинале.

Полуфинала в женском водном поло болельщики сборной России ждали не то что с опасением, скорее, с некоторой обречённостью и готовностью к беде: всё-таки наши соперницы из сборной США являлись явными фаворитками. Какие могут быть вопросы, если на групповой стадии американки разгромили Россию со счётом 18:5? А если добавить к этому то, что сборная США — действующие олимпийские чемпионки, чемпионки мира, победительницы Мировой лиги и Кубка мира? В общем, самая титулованная и просто лучшая команда планеты.

«Впереди у нас два финала – первый с Америкой, второй… Что греха таить, второй будет намного важнее первого, — признавался старший тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов. – Это не значит, что матч с США мы рассматриваем как подготовку к игре за бронзу. Ни в коем случае! Постараемся «зацепить» американок. Если получится, это будет фантастика! Дважды мы были очень близки к победе. Например, три года назад в Суперфинале Мировой лиги в Китае пропустили решающий мяч за две секунды и уступили 12:13. Так что шансы в полуфинале есть, и мы постараемся ими воспользоваться».

Вопреки похоронным прогнозам и максимально скромным ожиданиям, первый период прошёл в абсолютно равной борьбе. Фаворитки из США смотрелись отнюдь не сильнее и не могли ничем удивить отлично защищавшую ворота Евгению Головину. Как итог — вполне заслуженное лидерство россиянок к первому перерыву со счётом 3:2. А ведь в группе американки после первых восьми минут уже вели 5:1!

За перерыв, такое ощущение, американки заволновались ещё сильнее: всё-таки если сборной России как явному андердогу терять было почти нечего, то для США поражение стало бы оглушительным провалом. И вот на фоне таких переживаний игра американок в какой-то момент развалилась — Россия повела 5:2, потом 7:4. У россиянок шли дальние броски, справиться с которыми защита и вратарь США были не в силах.

Жаль, но концовка периода у сборной России не получилась. К перерыву американкам удалось отыграть два мяча, причём счёт 7:6 установился на табло всего за секунду до сирены. Ну, не только же нашим забивать издали… Так или иначе, по итогам половины основного времени россиянки не просто давали фавориту бой, а даже шли впереди.

Третий период, к сожалению, начал возвращать россиянок с небес на землю. После обмена заброшенными мячами подопечные Гайдукова несколько развалились в обороне, начали регулярно терять игроков и потеряли креатив в атаке — в итоге 8:10. Ещё и потеряли пару игроков из-за удалений после перебора персональных замечаний.



К чести девушек, они отошли от пропуска трёх мячей подряд и снова сократили разницу в счёте до минимальной. Потом пару раз повезло, когда американки попадали в каркас ворот. После очередного подбора те всё-таки забили — 9:11. В общем, третью четверть Россия проиграла со счётом 2:5, поставив себя на грань предсказуемого, но обидного при таком ходе игры поражения.



Четвёртый период россиянки начали великолепно: сначала Эльвина Каримова красиво перекинула вратаря, а затем Мария Берснева поразила ближний угол, пробив Эшли Джонсон — 11:11, мы снова в игре!

К сожалению, после этого в атаке снова что-то разладилось: россиянки сбились на дальние броски, которые принимал на себя блок или уверенно отбивала голкипер. А вот сборная США совершила очередной спурт, пользуясь ошибками уставших соперниц в обороне. Не успела российская команда оглянуться, как снова проигрываем в три мяча.

Когда счёт стал 11:15, настал момент признать очевидное: чуда не произошло. Россиянки добились мощнейшего прогресса по сравнению с групповым этапом, дали сильнейшей команде мира отличный бой и заставили её испугаться. Но остановить США всё-таки не смогли. Вторая половина встречи убила внезапно появившуюся у нас надежду.

Так или иначе, скажем нашим девушкам спасибо за эту надежду, за борьбу до конца. Теперь у сборной России впереди матч за бронзовые медали, в котором они 7 августа сыграют с проигравшей командой из пары Испания — Венгрия.