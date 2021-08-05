Круче, чем Кличко. Батыргазиев тоже начинал с кикбоксинга, но выиграл Олимпиаду!

Одним из самых талантливых и любопытных боксёров российской команды на Олимпиаде в Токио стал Альберт Батыргазиев. Его путь весьма специфичен и неповторим, ведь кому ещё удавалось стать олимпийским чемпионом по боксу, будучи базовым кикбоксёром?

Детство и первые шаги в спорте

Альберт родился 23 июня 1998 года в дагестанском селе Геметюбе. Но себя он связывает с Нижневартовском, куда переехал с семьёй в раннем возрасте в связи со сменой работы отца. Первым видом спорта Альберта было карате, которым он занялся в 6 лет. Спустя год его записали в секцию кикбоксинга, которому посвятил 11 лет.



В этом виде спорта он добился сумасшедших высот — чемпион Европы 2013 года среди юношей до 18 лет и двукратный чемпион мира. Но по достижении совершеннолетнего возраста Батыргазиев решил сменить дисциплину, так как кикбоксинг не входил в программу Олимпийских игр. А Альберт грезил попаданием на Олимпиаду.

Уход в бокс

В 2017 году он отобрался на чемпионат России по боксу, выиграв первенство центрального сообщества «Локомотив». И в первом бою на первенстве страны 19-летнему Батыргазиеву достался бронзовый призёр Олимпиады-2016 Владимир Никитин. К всеобщему изумлению, Альберт перебоксировал Никитина и одержал непростую победу раздельным решением судей. Только вдумайтесь, молодой паренёк и фактически вчерашний дебютант в боксе остановил заслуженного мастера спорта, перед которым были открыты все двери после успеха на ОИ-2016. Но мы стали свидетелями восхождения новой звезды российского бокса, которая уверенно дошла до своего первого успеха на чемпионате страны. К тому же он получил звание лучшего бойца турнира на дебютном первенстве.



В 2018 году Альберт повторил успех, выиграв второй чемпионат России. В финале AL’BA (прозвище Батыргазиева) одолел Габила Мамедова, который также входит в состав российской сборной на ОИ в Токио в весовой категории до 63 кг. Помимо этого, Батыргазиев стал вторым на чемпионате Европы среди юниоров и выиграл международный турнир в Санкт-Петербурге. После этих успехов Альберт удостоился включения в основную сборную России.

Дебют на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге

В весе до 57 кг Альберт дебютировал на чемпионате мира 2019 года, который прошёл в Екатеринбурге. Первые два боя против представителей Болгарии и Аргентины россиянин уверенно выиграл. А в четвертьфинале Батыргазиев сошёлся с именитым кубинцем Ласаро Альваресом, которому AL’BA ранее уступил в матчевой встрече Россия — Куба. Напомним, Альварес уже к тому времени являлся трёхкратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призёром Олимпиады.



Поэтому фаворитом схватки был кубинец, даже невзирая на то, что Альберт боксировал дома. Батыргазиев встретил сопротивление, с которым прежде, пожалуй, не сталкивался. Россиянин выкладывался на максимум, но опыт кубинца взял своё, и дальше прошёл именно он. Таким образом, Альберт остановился в шаге от бронзы первенства мира.

Путь к Олимпиаде и уход в профи

То поражение никак не сказалось на психологическом состоянии Альберта, что он и доказал на чемпионате России в Самаре, выиграв его в третий раз подряд. В финале Батыргазиев сломил сопротивление трёхкратного чемпиона России Бахтовара Назирова. Благодаря этому успеху он заслужил поездку на отборочный турнир в Лондон в марте 2020 года. На тех соревнованиях россиянин завоевал олимпийскую путевку, выйдя в четвертьфинал. Но на следующий день турнир был прерван в результате пандемии COVID-19.



Пандемия парализовала мировой спорт на несколько месяцев, что побудило Альберта попробовать себя на профессиональном ринге, так как соревнования на любительском уровне были перенесены на неопределённый срок. В дебютном бою он завоевал пояс по версии WBA Asia во втором полулёгком весе, одержав досрочную победу над Арменом Атаевым в седьмом раунде. Месяц спустя Батыргазиев одолел непобедимого бойца из Кыргызстана Эржана Тургумбекова техническим нокаутом в заключительном десятом раунде поединка. Удивительно, как он совмещал высокоинтенсивный и скоростной любительский бокс с неспешным профессиональным, где выходил на 10-раундовые бои с самого дебюта. Далеко не все начинающие профи, включая признанных легенд, начинали свой путь с 10-раундовых схваток. Но это не про нашего чемпиона.



После двух побед на профессиональном ринге Альберт вернулся в любители, чтобы выступить на своём четвёртом чемпионате России, хотя олимпийская лицензия была в кармане. И отказ от выступления на этом турнире никак не повлиял бы на его позиции. Но Альберт со своим тренерским штабом решил иначе. К тому же AL’BA поднялся в родные 60 кг, где и начинал покорять вершины российского бокса. В итоге он провёл безупречный турнир, выиграв его в четвертый раз подряд. Отдельно стоит упомянуть его финальный бой против Джамала Бадрутдинова — Альберт досрочно выиграл после отказа соперника выйти на третий раунд. За такую победу Батыргазиева начали сравнивать даже с двукратным олимпийским чемпионом и экс-чемпионом мира в профи Василием Ломаченко.

Через месяц после триумфа на первенстве России в Оренбурге Альберт снова выступил на профессиональном ринге, выйдя против опытного бойца из ЮАР Сибусисо Зинганге (14-3-2). Россиянин победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Затем он начал свою подготовку к Олимпиаде, попутно победив на международном турнире «Кубок губернатора Ленинградской области».

Токио

Олимпийский турнир складывался для нашего боксёра непросто. Если в первом бою россиянин не встретил серьёзного сопротивления со стороны представителя Доминиканской республики Алексия де ла Круса, то во втором поединке Батыргазиев едва не вылетел, вырвав тяжелейшую победу в поединке с бронзовым призером ЧМ-2019 Эрдэнэбатом Цэндбаатаром раздельным решением судей. Двое боковых отдали победу монголу 29:28, двое других — 29:28 в пользу нашего бойца, а кубинец выставил ничейные 28:28, но отдал бой Батыргазиеву, вырвавшему третий раунд.

В полуфинале Батыргазиев противостоял своему давнему обидчику из Кубы Ласаро Альваресу. На этот раз он смял опытнейшего боксёра с Острова Свободы. Ну а события финальной схватки ещё слишком свежи в памяти, чтобы напоминать о них ещё раз.



Батыргазиев на сегодняшний день – главный герой российской олимпийской сборной по боксу. Он совершенно точно не был фаворитом в своей весовой категории, но компенсировал России те потери, которые она понесла в других дивизионах.



Кроме того, если возвращаться к спортивным корням Альберта, а именно к кикбоксингу, то стоит отметить — сегодня он сделал то, что когда-то не удалось сделать легенде мирового бокса Виталию Кличко. Украинец на старте карьеры также был топовым кикбоксёром, но не то что не выиграл Олимпиаду, а даже и не попал на неё. Батыргазиев же в этом плане оказался круче. Что же, ждём более крутой карьеры и в профи?