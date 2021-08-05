Олимпиаду надо чистить от лишних видов спорта. Медали уже раздают детям на досках

Розыгрыш медалей в скейтбординге и сёрфинге обесценивает само звание олимпийского чемпиона. От былого престижа почти ничего не осталось.

Олимпийское движение в кризисе. И Олимпиада в Токио это демонстрирует с максимальной наглядностью. Искусственно раздутая программа и куча непонятных видов спорта понижают интерес к Играм и обесценивают само звание олимпийского чемпиона.

Ну как может 13-летний паренёк на скейте, коих сотни в любом современном парке, получать ту же медаль, что волейболисты или гимнасты?

Если не провести серьёзную чистку, то уже скоро медаль Олимпиады будет цениться не выше, чем грамота за победу на районных соревнованиях.

Медальная программа в Токио раздута до безобразия

На Олимпиаде в Токио разыгрывается 339 комплектов наград в 33 видах спорта. И это абсолютный рекорд. Прежний принадлежал Играм-2016 в Рио, где спортсмены боролись в 306 дисциплинах в 28 видах спорта. Раздули олимпийскую программу за счёт соревнований по скейтбордингу, баскетболу 3х3, скалолазанию, сёрфингу и карате. А также из-за появления смешанных турниров в дзюдо, настольном теннисе, стрельбе из лука, лёгкой атлетике, плавании и триатлоне.

Понятно, что молодёжные виды спорта нужны для того, чтобы идти в ногу со временем, а смешанные дисциплины — чтобы избегать обвинений в гендерном неравенстве. При этом старожилов олимпийской программы трогать не стали. В результате медальная таблица на Играх в Токио обновляется чуть ли не ежеминутно, а следить за всеми соревнованиями невозможно физически.

На Олимпиаде полно странных и непонятных видов спорта

Другая проблема — обилие непонятных массовому зрителю видов спорта. Конечно, сейчас не так много дисциплин, популярных во всём мире, но если хоккей на траве, борьба или конный спорт широко распространены в отдельных странах и регионах, то о скейтбординге или сёрфинге такого не скажешь. Да, тысячи парней и девушек выполняют трюки на скейтборде или пытаются оседлать океанские волны, но для большинства это экстремальное хобби или просто образ жизни. Как и баскетбол 3х3, это виды, интересные и понятные только тусовке, но никак не обычному зрителю Олимпиады. Зрелищность там присутствует, но понять, кто лучше и почему, непосвящённому человеку практически нереально.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

По задумке МОК, появление в олимпийской программе подобных дисциплин должно способствовать их развитию, повышению узнаваемости. Вот только олимпийское движение сейчас в таком положении, что ему самому нужна помощь. Держаться пока удаётся за счёт таких топовых событий, как состязания пловцов, легкоатлетов, гимнастов и волейболистов. Всё остальное, если смотреть на рейтинги, тянет Игры вниз и бьёт по их престижу.

О чём говорить, если медали уже раздают детям на досках? В женском скейтбординге в дисциплине «улица» первенствовала 13-летняя японка Момидзи Нисия. Другим призёрам — 13 и 16 лет соответственно. В дисциплине «парк» на пьедестал поднялись спортсменки 12 и 13 лет от роду. Олимпийскому чемпиону среди мужчин в «парке» — 18 лет.

Олимпиаде нужны понятные и зрелищные дисциплины, где есть реальная конкуренция и запредельный уровень мастерства. Когда ты смотришь, наслаждаешься и понимаешь, что лучше уже невозможно. Всё это относится и к синхронному плаванию с художественной гимнастикой, но эти виды губит надоевшая предсказуемость. Никому, кроме русских, просто нет смысла следить за этими соревнованиями, ведь победитель известен заранее. Получаются не олимпийские сражения, а фестиваль достижений народов мира с мастер-классом приглашённых звёзд.

Звание олимпийского чемпиона обесценивается

В итоге от засилья новомодных видов спорта или дисциплин без малейшей интриги страдает суть олимпийского движения. Триумфаторы в скейтбординге и сёрфинге обесценивают само звание олимпийского чемпиона. Только представьте: волейболист или гимнаст, который с детства идёт к олимпийской мечте через сотни турниров, травмы, поражения и суровый многоступенчатый отбор, получает точно такую же медаль из переплавленных старых телефонов, как и 13-летняя японская скейтбордистка. Девочка, которую модное экстремальное увлечение внезапно вынесло на Олимпиаду, потому что МОК решил показать, что он в тренде. А через три года в Париже и вовсе будет брейк-данс.

Очевидно, что Олимпиаду надо чистить от лишних видов спорта. Помните, какие крутые Игры были в Атланте или Сиднее? Да потому, что каждый понимал, что это вершина мирового спорта, самое престижное и важное, что только может быть. Об Олимпиаде в Токио сказать такое язык не поворачивается.

Да и само словосочетание «олимпийский чемпион» уже звучит не так гордо, как 20-25 лет назад.