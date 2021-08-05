«Не было денег приехать в зал. Ходил пешком». Заур Угуев принёс России золото в борьбе

В детстве у спортсмена не было денег даже на борцовку. Но он не сдался и стал олимпийским чемпионом.

Российские борцы продолжают выигрывать медали в Токио! Одним олимпийским чемпионом в нашей сборной стало больше. Заур Угуев прошёл непростой путь к финалу, но всё же вырвал золото Игр.

В детстве у борца даже не было денег поехать на соревнования, а теперь он взобрался на главную спортивную вершину.



Как же мальчику из бедной дагестанской семьи удалось совершить такой прорыв?

У Угуева не было денег даже на борцовку

Заур начал свой спортивный путь в 8 лет, придя в секцию вольной борьбы вместе со старшим братом. Поначалу для мальчика спорт был всего лишь игрой, которая особо не вызывала у него интереса. Но с каждой тренировкой Угуев всё больше привязывался к борьбе и всё меньше представлял свою жизнь без неё. Родители поддерживали увлечение сына, но обеспечить безбедное детство ему не могли. Отец работал на стройке, а мать — на базаре. Денег не хватало даже на борцовку, и мальчик не мог и мечтать о блестящей карьере.

«Никогда не думал, что всё так будет. Никогда не думал, что будут деньги, машина, дом. Жили плохо, не было возможностей особо. Смотрел вперёд, не было ничего, хотел лучшего. Не было даже денег поехать на соревнования. Не было денег приехать в зал, поэтому я ходил пешком. Не было даже возможности купить борцовку. Мой тренер иногда мне борцовку за свои деньги дарил, чтобы я тренировался. Это мотивировало больше работать», — признавался Угуев.

«В Японии меня интересует только олимпийское золото»

В 16-летнем возрасте Заур добился своей первой большой победы. Борец выиграл первенство мира среди юношей, а через год повторил своё достижение. Во взрослые Угуев пришёл уже не просто перспективным мальчишкой, а надеждой на большие победы. Уже в 2017 году Заур стал первым номером сборной России в своей весовой категории (до 57 кг). Угуев стремился к победе на дебютном чемпионате мира, но под натиском эмоций проиграл в первой же схватке спортсмену из Индии. Для Заура такой результат был крахом, но тренеры не стали корить неопытного борца. Во что бы то ни стало дагестанец решил доказать, что этот провал был случайностью. И ведь получилось!

Со следующих двух чемпионатов мира Угуев неизменно уезжал победителем. В 2018 году Заур выступал в Будапеште через боль, мучаясь от растяжения связки. В финальном поединке к борцу даже выходили медики на ковёр, но ничто не помешало одержать ему волевую победу над казахом Нурисламом Санаевым. А в 2019 году Угуев ехал на чемпионат мира уже в ранге фаворита. В финале Заур блестяще справился с турком Сулейманом Атли и стал двукратным чемпионом мира. Следующей целью дагестанец поставил себе победу на Олимпиаде.



«Я никогда не был в Японии, наверно, она интересная, но сейчас меня в ней интересует только олимпийское золото — едем только за ним», — обещал Угуев.

Непростой путь Угуева к осуществлению мечты

Путь к олимпийскому финалу складывался для Заура непросто. В 1/8 борец одолел вице-чемпиона мира из США Томаса Гилмана, обратив счёт в свою пользу только в конце боя. Четвертьфинальная схватка с Гуломжоном Абдуллаевым сложилась ещё драматичнее. Узбек боролся так, будто это его последний поединок в жизни. За 10 секунд до конца боя соперник вёл в два очка. Но Угуев взял себя в руки, повалил Абдуллаева и сравнял счёт. Заур прошёл дальше благодаря последнему результативному действию.



В полуфинале россиянин встретился с иранцем Резой Атри. Первую половину поединка борцы были на равных, но во второй Угуев просто разгромил конкурента. 8:3 — и Заур в финале!

За золото россиянину предстояло поспорить с двукратным чемпионом Азии Руви Кумаром Дахьей. С первых секунд боя Угуев начал агрессивно атаковать. В самом начале поединка Зауру удалось два раза вытолкнуть соперника с ковра. За каждое действие борец получил по баллу. Но индиец не сдавался. Он уложил россиянина в партер, за что заработал два балла. Угуев быстро отыгрался, тоже выведя соперника в партер. Первый раунд остался за Зауром — 4:2. Во втором борец продолжил агрессивно атаковать. Россиянин ещё раз вытолкнул Руви Кумара Дахью с ковра, а затем вывел его в партер. Преимущество Угуева только нарастало. На последних минутах индиец перешёл в активную атаку, отыграл два балла, но на большее оказался неспособен. Поединок закончился со счётом 7:4.



Заур Угуев — олимпийский чемпион!