Какая драма на Олимпиаде! Лука покорил рекорд великого Белова, но ушёл с площадки в слезах

Дончич оформил третий трипл-дабл в истории Игр. Для победы над Францией и шанса разобраться с США этого было недостаточно.

Сборная Франции обыграла Словению (90:89) во втором полуфинальном матче Олимпиады в Токио. У победителей самым результативным на площадке стал Нандо де Коло, набравший 25 очков. У словенцев 23 балла в активе Майка Тоби, Лука Дончич набрал трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 18 передач.

В финале французов ждёт встреча с США, которых они побеждали на групповом этапе – 83:76. Тем интереснее будет реванш. Американцы явно нацелены исправиться. Но сначала проанализируем насыщенный полуфинал.

Игра Словении с Францией была интригующей по нескольким причинам. Во-первых, явного фаворита выделить сложно. У Словении есть Дончич, у Франции – глубокий состав с множеством качественных исполнителей НБА и Евролиги. Конечно, Лука лучше любого игрока французской сборной по отдельности, но Эван Фурнье, Нандо Де Коло, Руди Гобер, Николя Батюм, Тимоти Луваву-Кабарро, Томас Эртель, Герщон Ябуселе как команда в целом смотрятся ничем не хуже Дончича и его основных помощников Майка Тоби, Зорана Драгича, Влатко Чанчара, Клемена Препелича, Яки Блажича.

Лука – личность, которая вывела Словению в полуфинал Олимпиады. Баскетболист, делающий разницу на уровне Олимпиады. Благодаря 22-летнему парню страна с населением 2 млн человек представлена в топ-4 лучших сборных по баскетболу на дебютных Играх.

Вторая крупная интрига: сможет ли Дончич наконец-то присоединиться к Сергею Белову и Леброну Джеймсу, став третьим баскетболистом в истории с трипл-даблом на Играх? Великий русский баскетболист Белов набрал 23 очка, 14 подборов и 10 передач на Олимпиаде-1976 в Монреале в матче с Канадой. Леброн записал себе в актив 11 очков, 14 подборов, 11 передач на ОИ-2012 в Лондоне против Австралии. Больше никто не набирал двузначные цифры в трёх категориях статистики за все годы проведения Игр.

Лука уже неоднократно останавливался в шаге от трипл-дабла в Токио. Самым обидным является матч с Испанией, когда не хватило одной передачи. У Дончича было 9 ассистов, а также двузначное количество подборов и очков за 5 минут до финальной сирены. Партнёры будто специально мазали из убойных позиций в концовке. Да, команда добыла победу и это важнее всего, но за Луку было по-настоящему обидно. Тоби разучился реализовывать простейшие лэй-апы, а Препелич, Чанчар, Драгич и Блажич вдруг перестали попадать свободные трёхочковые. Было похоже на какой-то злой рок.

В четвертьфинале с Германией (94:70) Луке уже не хватило двух подборов до трипл-дабла. Стоит отметить, что в сборной Словении не пытались любой ценой «сделать» рекорд Дончича. Никто специально не играл на его статистику, Луку умышленно не передерживали на площадке. И всё-таки рано или поздно защитник должен был оформить исторический третий трипл-дабл, встав в один ряд с Беловым и Леброном. Этот парень на Олимпиаде творит что-то невероятное и заслужил войти в историю.

Словения выиграла первую половину матча с Францией со счётом 44:42. Очень напряжённая битва с переменной сменой лидера. Лука набрал 12 очков, 7 подборов и 8 передач к перерыву. Сомнений в оформлении трипл-дабле практически не было. Лука избежал перебора фолов, только вылет из-за травмы мог помешать.



И вот после завершения третьей четверти на счету Дончича уже 14 очков, 9 подборов и 12 передач. Правда преимущество было упущено. Франция перехватила инициативу на площадке и оторвалась на 6 очков – 71:65. Оставалось забрать одни несчастный подбор в четвёртой четверти. Проблема заключала в том, что французы перестали так уж часто мазать, и возможностей сделать это было немного. А когда были, на пути Луки становились Тоби или другие баскетболисты в форме сборной Словении.

В итоге началась последняя минута, а в протоколе напротив имени Луки стояли цифры — 16 очкочв, 9 подборов и 17 передач. Уже начало казаться, что трипл-дабл так и не состоится. Каким-то чудом Лука очень долго не мог забрать недостающий подбор. Сделал это только на последних секундах при счёте 89:90. У Словении сразу же появился шанс провести победную атаку. Клемен Препелич полез в проход и вроде бы уже заносил мяч в кольцо, но эпический спасительный блок-шот поставил возникший из ниоткуда Николя Батюм. Словения обидно проигрывает – 89:90. Лука наконец-то вписал своё имя в историю Игр, но какая это была драма. С площадки он уходил в слезах.



В финале Олимпиады сыграют США и Франция. Значимость предстоящей игры для американцев на порядок важнее по сравнению с первой встречей группового этапа, когда Франция выиграла. Словения и Австралия сразятся в матче за третье место. Для обоих сборных на кону первые медали Игр в истории. Это противостояние тоже должно быть очень интересным.