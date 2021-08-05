«Когда я молчу, лучше получается». Исинбаева очень странно комментировала финал Олимпиады

Настолько, что многие болельщики винят её в поражении российской прыгуньи с шестом Сидоровой. Но сама Елена считает себя молодцом.

У России первая медаль Олимпиады-2020 в лёгкой атлетике. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро, хотя долгое время лидировала и была в шаге от победы. Так же казалось и двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, которая комментировала соревнования на Первом канале.

Во время репортажа наша чемпионка не раз забегала вперёд и гарантировала Сидоровой золото Олимпиады. А, когда Анжелика упустила преимущество и проиграла американке, многие болельщики принялись критиковать Елену. Мол, накаркала.

И, хотя верить в подобные вещи в 21-м веке, мягко говоря, удивительно, Исинбаева действительно комментировала своеобразно, выдав множество перлов.

Получилось довольно весело, но очень странно.

Исинбаева комментировала женские соревнования в прыжках с шестом в паре с журналистом Владасом Ташевым. Во время репортажа Елена постоянно критиковала технику исполнения прыжков иностранных легкоатлеток, а также намекала, что их не самые высокие результаты заставляют её задумываться о возвращении в сектор.

«Я так понимаю, средний возраст в женских прыжках с шестом подвинулся. 30 лет – не возраст для прыжков с шестом теперь. Так, получается, всё, есть шанс вернуться. Это надо всё обдумывать, тренироваться два раза в день с утра до вечера. Но муж сказал, что поддержит любое моё решение. На чемпионате России мне будут говорить: «Елена Гаджиевна, вы будете прыгать?» (смеётся), а в Париже будут место уступать (смеётся)», — размышляла Елена.

Исинбаева вообще часто смеялась над своими же словами, хихикала и, казалось, ставила коллегу по репортажу, в неловкое положение.

Благодаря отсутствию неудачных попыток Анжелика Сидорова захватила лидерство. Её основные соперницы допускали ошибки, но всё-таки проходили дальше. Когда дело дошло до высоты 4,80 м, Исинбаева заявила: «Я думаю, 4,80 с первой попытки – это уже золото».

Сидорова взяла 4,80 с первой попытки, но гарантированное Исинбаевой золото всё ещё было далеко. Когда планку на этой высоте взяли прыгуньи из США, Великобритании и Греции, Елена засомневалась в своих словах.

«Я, честно говоря, уже не знаю, какие-то они непредсказуемые. По техническому исполнению соперницы Анжелики должны были уже давно выйти из игры, но они прыгают», — недоумевала комментатор.

После удачной попытки Сидоровой на 4,85 Исинбаева тоже была полна оптимизма. Даже когда эту же высоту взяли американка Кэти Нажотт и британка Холли Брэдшоу.

«Сейчас у неё очень хорошие прыжки, стабильные. Я не вижу ничего, чтобы ей помешало прыгать 4,90, 4,95 уже сегодня. Мне кажется, сегодня прям её день», — говорила Елена о шансах Анжелики до прыжка.

«Я лучше помолчу. Я, когда молчу, лучше получается», — а это уже реакция на неудачный прыжок Сидоровой на 4,90.

И на успешный прыжок Наджотт, сделавший её олимпийской чемпионкой: «В ней ничего нет такого, просто она сделала технически правильный прыжок».

Сидорова могла ещё вернуть себе лидерство, но не получилось. Не помогли даже громкие хлопки Исинбаевой во время решающей попытки. «Мы можем хлопать? Друзья, хлопайте возле телевизоров. Момент истины, решающая попытка на 4,95. Анжелика может легко её взять, с вашей поддержкой только. Мы сидим и хлопаем», — говорила Елена.

А после того, как прогноз Елены не сбылся и Сидорова осталась с серебром, прославленная прыгунья старалась подбодрить коллегу, вот только подбирать слова ей было тяжело: «Это была трудная дорога, не исключаю, что часто хотелось сдаться. Но Анжелика молодец, она боец, продемонстрировала блестящие прыжки: уверенные, стабильные. Ну… чуть не сказала… Ну, блин. Ой, всё-таки сказала».

Учитывая, что по ходу репортажа Исинбаева несколько раз предвещала Сидоровой победу, многие болельщики возложили ответственность за неудачу именно на Елену. Читатели «Чемпионата» и пользователи соцсетей пишут, что чемпионка накаркала и сглазила нашу легкоатлетку, раньше времени повесив ей на шею золото. Так российская легкоатлетка проиграла.

И, хотя, относиться к таким обвинениям всерьёз не стоит, надо сказать, что экстравагантная манера комментирования Исинбаевой запомнилась зрителям надолго. Как сказала сама Елена: «Вы можете себе представить, какая я молодец».