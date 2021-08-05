Немцам назло. Как два русских волейболиста заставили замолчать переполненные трибуны

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в тяжелейших условиях одержали историческую победу на чемпионате мира. Больше им ничего не страшно!

Пляжный волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1996 года. И лишь на Олимпиаде-2020 Россия получит свою первую награду в этом виде спорта. Олег Стояновский и Вячеслав Красильников уже вышли в финал Игр и обеспечили себе как минимум серебро.

Сенсация ли это? Совсем нет. В Рио-де-Жанейро Красильников остановился в шаге от бронзы, выступая в паре с Константином Семёновым. Но за следующие пять лет всё стало только лучше: в 2019 году пара Стояновский/Красильников впервые в российской истории выиграли чемпионат мира. В тяжелейших условиях, на переполненном 15-тысячном стадионе в Гамбурге они назло немцам обыграли хозяев чемпионата.

Так что теперь нашим волейболистам ничего не страшно!

«Мы не были главными фаворитами»

Российская пара была посеяна на чемпионате мира под третьим номером, то есть основными претендентами на золото они не были. Но и тёмной лошадкой не являлись.



«Мы были одними из претендентов, пусть и не главными фаворитами турнира. Вот если бы мы пробивались с самой нижней части рейтинга, тогда да. А у нас был и высокий посев, и хорошая сетка. Это не сенсация, мы шли к этой победе и добились её», — объяснял Стояновский.

Фото: Martin Rose/Getty Images

Проблемы с американцами

Красильников и Стояновский выиграли восемь матчей из восьми на чемпионате мира. В играх на вылет последовательно были повержены Ондржей Перушич и Давид Швайнер из Чехии (21:13, 29:27), американцы Джейк Гибб и Тэйлор Крэбб (21:13, 21:18), итальянцы Энрико Росси и Адриан Карамбула (21:16, 21:16). А больше всего проблем россияне испытали в полуфинале, где встречались с ещё одной американской парой: Три Борном и Трэвором Крэббом.

«Невозможно утверждать, что мы всё контролировали. Каждая игра была по-своему тяжёлой. Но если выделять какую-то одну, то самым сложным для нас получился полуфинал с американцами. Мы потеряли контроль над матчем, но сумели переломить ситуацию и взяли верх», — отметил Стояновский.

Наши парни уверенно выиграли первый сет, однако во втором обидно уступили со счётом 19:21. И это при том, что вели со счётом 17:14. Но захотели довести дело до конца малой кровью, и отдали партию. Казалось, психологическое преимущество у американцев, но в решающей партии Стояновский и Красильников взяли себя в руки и добились нужного результата – 15:11.

«Нет никакого смысла расстраиваться из-за проигранного мяча, ведь тут же следующий розыгрыш. Зачем тратить эмоции и терять концентрацию? Лучше выплеснуть эти эмоции после завершения матча. Ну, вы всё видели после финала», – раскрыл секрет успеха наш волейболист.

«Мы самые ненавистные люди в Гамбурге»

В финале эксперты ставили на немцев, которые по ходу турнира прибавляли от матча к матчу. А ещё Виклер и Толе играли в решающем матче при сумасшедшей поддержке 15 тысяч своих болельщиков, которые яростно реагировали на каждый выигранный ими мяч.

В первом сете россияне не справились с давлением и уступили со счётом 19:21. Но затем сумели наладить игру, сделали пару ключевых эйсов и переломили ход встречи. Две следующие партии остались за нашими ребятами, которые праздновали исторический успех. Решающие мячи приходилось разыгрывать в тишине – россияне буквально заставили переполненные трибуны грустно замолчать.

«У меня нет слов. Я не мог и представить себя чемпионом мира несколько лет назад, я так счастлив. Мы, наверное, самые ненавистные люди в Гамбурге прямо сейчас, но я думаю, что я всё ещё в безопасности внутри стадиона! На фоне 15 тысяч немецких болельщиков мы старались сосредоточиться на себе и старались их не слушать», – Стояновский едва сдерживал эмоции после окончания матча.

22-летний Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев. Благодаря этой победе россияне официально квалифицировались на Олимпиаду в Токио.

Смогут ли наши парни добиться ещё одного исторического успеха?