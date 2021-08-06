Олимпиада-2020. 14-й день. Россия рвётся в топ-3 медального зачёта. Поднажмём! LIVE

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России. 6 августа стоится 14-й медальный день Олимпиады-2020 в Токио. Будет разыграно 23 комплекта наград в боксе, борьбе, лёгкой атлетике, современном пятиборье, велоспорте, футболе, пляжному волейболе, карате, скалолазании, настольном теннисе и хоккее на траве. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию 14-го дня Олимпиады-2020.
Каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь не смогли пробиться в полуфинал в заезде на 1000 метров. Мелантьев в своём четвертьфинале финишировал третьим, а Чеботарь в другом заезде стал четвёртым.
В полуфинал квалифицировались по два лучших спортсмена в каждом из заездов. В этой дисциплине Россия выбыла из борьбы за медали, увы.
Красивое и чистое выступление с обручем от Дины Авериной под AC/DC! Отлично выполнила все элементы и вышла на промежуточное первое место — 27,625 балла.
Абдулрашид Садулаев уверенно вышел в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг, одолев азербайджанца Шарифа Шарифова со счётом 5:0.
А вот Стальвира Оршуш потерпела поражение от представительницы Азербайджана Марии Стадник. Россиянка по ходу схватки проигрывала 0:7, активно провела концовку, но всё же уступила со счётом 7:11.
Каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли третье место в своём четвертьфинале. Их результат — 2.04,703. Они пробились в полуфинал!
Гаджимурад Рашидов на старте турнира по вольной борьбе в весе до 65 кг уверенно разобрался с Вазгеном Теваняном из Армении — 6:0. Соперник по четвертьфиналу станет известен позднее.
Женская четвёрка Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская заняли последнее, шестое место в заплыве на байдарках на дистанции 500 метров.
Россиянки прошли дистанцию за 1.39,166 и выступят в четвертьфинале. Эта стадия стартует в 6:05 мск.
Мужская четвёрка Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место в своём заезде в гребле на 500 метров, пройдя дистанцию за 1.30,763. Они также выступят в четвертьфинале, старт — в 6:12 мск.
Великолепно выступила Арина Аверина с обручем. Она получила 27,225 балла. На данный момент это лучший результат. Молодец!
В Токио стартовала квалификация в художественной гимнастике. Будем следить! Сёстры Дина и Арина Аверины выступят в личном многоборье.
Виктор Мелантьев вышел в четвертьфинал турнира в гребле на каноэ на дистанции 1000 м. Он занял пятое место в своём заплыве, пройдя дистанцию за 4.14,004.
Владислав Чеботарь также пробился в четвертьфинал в гребле на дистанции 1000 м. Россиянин прошёл дистанцию за 4.28,951 и занял третье место в квалификации. Четвертьфинальные заплывы начнутся в 05:35 мск.
Российский дуэт Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли пятое место в заплыве на каноэ на дистанции 500 м. Они прошли дистанцию за 2:05.604 и выступят в четвертьфинале.
Сборная России рассчитывает на медали. Борец Заурбек Сидаков выступит в финале в весе до 74 кг, а Муслим Гаджимагомедов сразится за золото в турнире боксёров в весе до 91 кг. Российским гандболисткам предстоит полуфинал с Норвегией, а в секторе для прыжков в высоту выступит трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Есть шансы на награды и в современном пятиборье.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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