Олимпиада-2020. 14-й день. Россия рвётся в топ-3 медального зачёта. Поднажмём! LIVE

Каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь не смогли пробиться в полуфинал в заезде на 1000 метров. Мелантьев в своём четвертьфинале финишировал третьим, а Чеботарь в другом заезде стал четвёртым.

В полуфинал квалифицировались по два лучших спортсмена в каждом из заездов. В этой дисциплине Россия выбыла из борьбы за медали, увы.