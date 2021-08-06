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Олимпиада-2021 в Токио, бокс, Муслим Гаджимагомедов пробился в финал и обеспечил сборной России серебро

«Провожала до дверей спортзала». Как мама не дала российскому тяжеловесу бросить бокс
Микаил Гусейнов
Муслим Гаджимагомедов
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И правильно сделала! Сегодня Гаджимагомедов завоевал олимпийскую медаль.

Муслим Гаджимагомедов – серебряный призёр Олимпиады в Токио. Именно Муслим придал импульс команде, которая начал терять ритм в ходе Игр. После полуфинальных поражений Имама Хатаева и Андрея Замкового надежды на золотые награды от россиян в боксе немного поугасли.

Но выход Гаджимагомедова в финал ободрил, именно он стал первым финалистом среди россиян на боксёрском турнире. И пусть золото в итоге завоевать не удалось, выступление россиянина в Токио заслуживает отдельной похвалы. Рассказываем о карьерном пути новоиспечённого финалиста Олимпиады.

Начало. «Везде в боксе проигрывал»

Муслим Гаджимагомедов появился на свет в 1997 году в высокогорном Тляратинском районе Дагестана, в селении Нитилсух. Поначалу мальчик занимался более традиционным для региона видом спорта – вольной борьбой. Но на тренировки приходилось ходить пешком в соседнее село, которое располагалось в трёх километрах от дома.

Как только в родном селе Муслима появился боксёрский зал, он переключился на этот вид. По словам Гаджимагомедова, в борьбе он не любил отрабатывать постоянные падения. Так что выбор в пользу бокса его нисколько не расстраивал. Правда, на первых порах у Муслима практически ничего не получалось. По его словам, в какой-то момент ему и вовсе хотелось бросить секцию.

«Когда в селе построили небольшой, 6 на 6 метров, зал, мы начали тренироваться. И поначалу везде в боксе проигрывал. Естественно, особого желания заниматься не было. Так бы и бросил, не вмешайся мама. Она гнала меня на тренировки, порой даже провожала до дверей спортзала, чтобы я не прогуливал занятия. За что сейчас я ей очень благодарен. Папа тоже не оставался в стороне, по его требованию я совершал вечерние пробежки. И если вечером я почему-то не бегал, то приходилось это делать по ночам. Признаюсь, в горах одному бегать страшновато», — говорил Гаджимагомедов в одном из интервью.

Что же, как видим, старания родителей действительно не прошли даром. Все усилия, которые вкладывались в воспитание парня, окупились с лихвой.

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Первые успехи

Гаджимагомедов после нескольких лет занятий начал показывать высокие результаты. Будучи восьмиклассником, он выиграл первенство Дагестана в своей возрастной категории. Затем было третье место на Кубке России. Муслим явно почувствовал вкус побед, и тренировочный азарт его уже не покидал.

Первый настоящий триумф во взрослом боксе пришёлся на 2016 год. На чемпионате России в Оренбурге в возрасте 19 лет он занял первое место в весовой категории до 81 кг, победив в финале куда более опытного Павла Силягина, который сейчас удачно выступает в профи. Тогда-то звезда Муслима зажглась по-настоящему. Он стал бороться за место первого номера сборной. Но конкуренция там была высокой.

Как бы то ни было, в 2017 году ему помог случай. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В том году на первенство Европы, которое проходило в Харькове, от команды России в категории до 81 кг должен был ехать Георгий Кушиташвили. Но бойца не пустили на территорию Украины за посещение Крыма. В итоге вместо Кушиташвили на континентальные соревнования поехал Гаджимагомедов. Там россиянин выступил достойно. Муслиму удалось пробиться в финал, но в схватке за золото он уступил ирландцу Джозефу Уорду.

Через два месяца россиянин поехал на чемпионат мира в Гамбурге. Уже в 1/8 финала в соперники ему достался серебряный призёр Олимпиады в Рио Бектемир Меликузиев из Узбекистана. Ему Гаджимагомедов проиграл. Муслим признался, что причиной неубедительного выступления стала непростая весогонка.

«В 2017 году на чемпионате мира в Гамбурге уступил раздельным решением судей во втором круге серебряному призёру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Бектимиру Меликузиеву из Узбекистана. Выступал тогда в весовой категории до 81 кг, много веса гонял. Бой у нас c Меликузиевым тогда получился равным, первую половину я выиграл, а во второй из-за сгонки веса сбавил и проиграл. Но с тех пор больше никому в ринге не уступал», — вспоминал Муслим.

И действительно, после того поражения Гаджимагомедов принял решение сменить категорию, перешёл в первый тяжёлый вес и не проигрывал 4 года (!).

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Победная серия и звание чемпиона мира

Решение перейти в новый дивизион себя полностью оправдало. Уже в 2018 году Муслим взял золото чемпионата страны в новой для себя весовой категории и дал понять, что первым номером в 91 кг будет именно он. Летом 2019 года Гаджимагомедов в составе сборной России отпраздновал первый большой триумф. На Европейских Играх в Минске боксёр завоевал золото, уверенно одолев в финале опытного беларуса Смягликова.

Такой успех, очевидно, помог Муслиму забронировать для себя путёвку и на домашний чемпионат мира. В Екатеринбурге он снова блистал. Гаджимагомедов провёл пять поединков и во всех побеждал очень убедительно. К слову, на пути к финалу он одолел и новозеландца Ньика. В итоге золото чемпионата мира визуально было завоёвано очень легко. Уже тогда пошли разговоры о том, что Муслим может смело переходить в профессионалы. Но россиянин был настроен выступить на Олимпиаде.

«Сейчас главная цель – золотая медаль Олимпийских игр! Возможно, после Игр в Токио останусь и ещё на один олимпийский цикл и при этом буду боксировать и в профессионалах, и в любителях. Сейчас такое возможно», — говорил Гаджимагомедов до старта соревнований в Японии.

К поездке в Токио в активе тяжеловеса набралось 45 побед кряду. Так что золотая награда казалась реальной целью.

Олимпиада

На Олимпиаду Муслим приехал в статусе первого номера мирового рейтинга в своей весовой категории. Но относительно его перспектив всё равно были кое-какие опасения. В число явных конкурентов входили Хулио Кастильо, Василий Левит и Хулио Сесар ла Крус. Однако Гаджимагомедову улыбнулась удача. Все они оказались в другой части турнирной сетки. Муслим уверенно побеждал соперников, а его основные конкуренты съедали друг друга на ранних стадиях.

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Эквадорец Кастильо сенсационно проиграл боксёру из Иордании, Левит не менее неожиданно был нокаутирован испанцем Рейесом, который уже в следующем круге был бит жёстким кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом. Именно ла Крус в итоге и стал соперником Гаджимагомедова по финалу. Да, победить четырёхкратного чемпиона мира не удалось, но Муслим на его фоне точно не потерялся. Не исключено, что в 2024 году мы снова увидим нашего боксёра на Олимпиаде. Что же, желаем успеха в реализации такой непростой задачи.

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