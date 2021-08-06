Записалась в секцию бокса, чтобы похудеть. Теперь Зенфира — олимпийская медалистка

В составе женской российской сборной по боксу только одна спортсменка добралась до олимпийской медали. Речь идет о Зенфире Магомедалиевой, выступающей в весовой категории до 75 кг. Самое примечательное, что она изначально пришла в бокс не за победами и медалями, а для того, чтобы похудеть. То есть в этот вид её по сути привёл случай.

Изначально Зенфира занималась толканием ядра и выступала за сборную родного Дагестана на студенческом уровне. Однако затем она решила сменить вид спорта из-за того, что её вес достиг 85 кг, и попробовать себя в регби, армрестлинге и панкратионе. Причём в последнем она становилась чемпионкой мира. Но из-за того, что это не олимпийский спорт, который финансово не поддерживается государством, Зенфира была вынуждена снова сменить вид спорта.

Выбор пал на бокс, которым она занялась в очень позднем возрасте. На тот момент ей было 23 года, но Зенфира почти сразу втянулась. Вначале Магомедалиева скрывала свое новое увлечение от родителей, потому что боялась их реакции и запретов, поэтому коротко подстриглась, чтобы её не узнали. Однако вскоре тайное стало явным, и реакция родителей на секрет их дочери была ожидаема. А на тот момент Зенфира выиграла первенство Северо-Кавказского федерального округа и имела перспективы стать первым номером в России. С большим трудом, но они всё-таки смилостивились и разрешили ей и дальше заниматься любимым делом.

В 2013 году уроженка Дагестана впервые заняла первое место на чемпионате России по боксу. Годом позже выиграла ЧМ в Южной Корее, и, таким образом, Магомедалиева стала первой чемпионкой мира по боксу из Дагестана. После победы на ЧМ Зенфира получила поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина.



Всё это было лишь началом успешного пути. К победе в Корее добавились два триумфа на чемпионате Европы в 2016 и 2019 годах, а также ещё три победы на чемпионате России в 2015, 2016 и 2020 годах. Стоит отметить, что Магомедалиева брала двухлетний перерыв, связанный с рождением дочери Ясмины, но пауза не помешала ей вернуться на вершину мирового бокса. Так, в том же 2019 году Зенфира во второй раз стала чемпионкой мира на турнире в Улан-Удэ.



Однако эти регалии не давали россиянке пропуск на Олимпийские игры, которыми наша героиня грезила. И только в июне этого года, на отборочном турнире в Париже, ей удалось завоевать заветную путёвку на Игры в Токио.

На Олимпиаде Магомедалиева не показала весь свой потенциал. По признанию тренеров, в полуфинале она попросту не справилась с волнением, что стало одной из причин вылета. Как бы то ни было, Зенфира вошла в историю как первая уроженка Дагестана, которая стал призёром Олимпийских игр в Токио. Тем более её успех ценен, если учитывать, что в бокс она пришла очень поздно. История и карьерный путь Магомедалиевой действительно удивительны. Поздравляем её с медальным достижением на Олимпиаде и желаем дальнейших побед!