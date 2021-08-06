Россиянок бессовестно обманули. Сборную Бразилии надо выгнать с Олимпиады за допинг!

Женская волейбольная сборная России проиграла в четвертьфинале Олимпиады-2020 сборной Бразилии. В составе бразильянок играла волейболистка, допинг-проба которой ещё месяц назад дала положительный результат на запрещённое вещество. Можно сколько угодно говорить о правилах, но в данном случае это обман. Ведь диагональная Тандара Кайшета играла во всех матчах!

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Это не просто скандал. Это скандалище! Допинг-проба у Танде (её официальное прозвище в мире волейбола) была взята ещё 7 июля. А результат обнародован только после четвертьфинального матча со сборной России, который Бразилия выиграла 3:1. В матче с нашей командой она набрала 6 очков. Танде принимала участие во всех сыгранных бразильянками в Токио матчах. Получается, что команда априори была в неравных условиях с соперниками, бессовестно обманывая всех.

Согласно Кодексу ВАДА, санкции в командных видах спорта следуют в том случае, если нарушения антидопинговых правил будут выявлены у трёх и более игроков. Вот тогда возможны аннулирование результатов, немедленное снятие команды с турнира и прочее. Но правила несовершенны. В легкоатлетических эстафетах никто не смотрит на то, один человек нарушил правила или все четыре. Нарушил – результат аннулируется у всей команды.

МОК просто обязан назначить немедленную проверку всех волейболисток сборной Бразилии. А ещё лучше, просто выгнать бразильянок с Олимпиады. Жёстко? Да ведь они обманщицы. В их составе игрок с положительной допинг-пробой, они выигрывают матч за матчем, а потом всё вскрывается. Бразилия в Токио сыграла с Южной Кореей (и с ними же полуфинал), Доминиканской Республикой, Японией, Сербией, Кенией и Россией. Все матчи завершились победами.

Просто представьте ситуацию наоборот. Что на месте Танде – любая из российских волейболисток. Вой бы стоял на весь мир с призывами немедленно дисквалифицировать команду и аннулировать все её результаты. А сейчас МОК и Международная федерация волейбола скромно говорят о том, что осведомлены о случившемся. Но выгнали только нарушительницу.

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И ещё одно. Накануне наши волейболисты разбили бразильцев в полуфинале. Что было после этого? Бразильские фанаты завалили «инстаграм» ОКР сообщениями о русских допингистах и о том, что российской команды вообще не должно быть на Олимпиаде в Токио. Так каких допингистов не должно быть на Играх-2020?