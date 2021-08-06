Отдавать золото Авериным рано. Гимнастка из Израиля выступает с россиянками на равных

Дина и Арина в квалификации были великолепны. Далеко позади остались все, кроме израильтянки Линой Ашрам.

Последние дни Олимпиады традиционно знаменуются соревнованиями гимнасток-художниц.

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх дебютировали наши неподражаемые Дина и Арина Аверины. Россия с 2000 года не проиграла ни одного олимпийского золота в художественной гимнастике. Хочется верить, что серия не прервётся и в Токио.

Сёстры Аверины потрясающе выступили в квалификации и захватили промежуточное лидерство. Но есть у них и очень сильная конкурентка, которая выступает с ними на равных.

Неужели россиянки могут впервые за 21 год упустить золото?

Дина Аверина – главный фаворит Игр?

Дина Аверина считается главным фаворитом Игр в Токио. Гимнастка три раза становилась абсолютной чемпионкой мира и многократно брала золотые медали за выступления с отдельными снарядами. У Арины Авериной послужной список скромнее. На счету у спортсменки четыре победы на чемпионатах мира, причём две из них в команде. Чаще всего Арина оставалась в тени сестры. Кажется, ничего не поменяется и в Токио. Хотя не стоит забывать, что Олимпиада любит сенсации.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Квалификация началась для наших гимнасток с упражнений с обручем. Арина выступила неподражаемо. Девушка показала неземной уровень мастерства. Каждый взмах руки, каждый шаг был отработан идеально. Аверина вдохновенно парила над помостом, точно Жар-птица, которую она изображала. За своё выступление она получила высокие баллы — 27.225. Но Дина сестру немного опередила — 27.625. Гимнастка филигранно исполнила упражнение с обручем под классическое прочтение композиции AC/DC. Аверина поразила амплитудными прыжками и эталонным шпагатом.

Россиянкам просто не было равных.

А вот и конкурентка!

В упражнениях с мячом наши гимнастки не обошлись без ошибок. Арина вышла на помост с видимым волнением. Девушка вдохновенно исполняла программу под саундтрек из фильма «Убить Билла», но в один момент потеряла равновесие. Баллы Арина получила не слишком высокие — 27.250. Не лучшее выступление выдала и Дина. Гимнастка эмоционально исполнила программу под шестую симфонию Чайковского, но тоже потеряла равновесие на одном из движений — 27.600. Лидерство в упражнениях с мячом захватила Линой Ашрам. Израильтянка выдала превосходное выступление, за что получила высокую оценку — 28.250.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Аверины неподражаемы, но Ашрам дышит в спину

В упражнениях с булавами россиянки снова были великолепны. Арина показала выдающуюся программу под легендарную итальянскую композицию «Белла Чао». Гимнастка выступала на высочайшей скорости, блистая запредельным уровнем мастерства. Аверина получила очень солидную оценку — 28.100. Не хуже выступила и Дина. Девушка показала невероятно сложную программу под заводную композицию «Fogo». И снова Дина чуть-чуть опередила Арину — 28.275. Израильтянка Линой Ашрам же уверенно закрепилась на третьем месте.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В упражнениях с лентой Арина предстала в образе игривой цыганки Кармен. Девушка показала невероятный уровень интерпретации и мастерства, затмив всех, кто выступал до неё. За великолепное выступление Аверина получила хорошую оценку — 23.600. Виртуозную работу с лентой показала и Дина. За своё страстное танго она получила 22.800.

А Линой Ашрам вклинилась между сёстрами. Израильтянка шикарно выступила с лентой, показав зажигательную, технически сложную программу. Оценка гимнастки получилась чуть ниже, чем у Арины — 23.500. Линой явно не хотела отставать от наших девушек.

По итогам квалификации первое место досталось Дине, оторвавшейся от Арины всего лишь на 0,125 балла. А на третьем месте закрепилась Ашрам. Остальные гимнастки сильно отстают от тройки лидеров. Вероятно, и в финале награды между собой поделят Аверины и Линой. А вот назвать имя будущей олимпийской чемпионки после сегодняшних выступлений вряд ли кто-то рискнёт. Дина с Ариной показывают одинаково высокий уровень. Но Ашрам уверенно их преследует. Если бы израильтянка не потеряла обруч, то показала бы равный результат с Авериными.

Так что вешать золотые медали на шеи россиянок пока рано. Хотя и поверить в то, что ученицы Ирины Винер-Усмановой упустят победу, невозможно.