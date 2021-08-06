Никаких двойных стандартов. В России зря требуют наказать Бразилию за допинг на Олимпиаде

Яркая звезда мирового волейбола попалась на допинге и отстранена от дальнейшего участия в Олимпийских играх. И пусть новость касается спортсменки из Бразилии, острее всего на неё отреагировали в России.

В адрес организаторов посыпались требования снять всю сборную Бразилии с олимпийского турнира и аннулировать исход проигранного Россией четвертьфинала. А также упрёки в двойных стандартах. Мол, наших бы в такой ситуации вмиг бы выставили с Олимпиады, а иностранкам как всегда всё сходит с рук.

Но по факту МОК принял единственно верное решение. Дисквалификация сборной Бразилии стала бы вопиющей ошибкой. Обидно, конечно, но закон есть закон.

И никаких двойных стандартов тут нет.

Пойманная на допинге бразильянка эффективно играла на Олимпиаде

Доигровщица женской сборной Бразилии по волейболу Тандара Кайшета отстранена от Олимпиады за положительную допинг-пробу, сданную 7 июля ещё до вылета в Японию. Это не первый, но точно самый громкий допинг-скандал на Играх-2020. Во-первых, практически все остальные нарушители антидопинговых правил так и не успели выступить в Токио. Во-вторых, никто из них реальных шансов на награды не имел.

Кайшета же не только выходила на площадку, но и принимала самое деятельное участие в триумфальном шествии Бразилии по олимпийскому турниру. На групповом этапе она набирала 10,4 очка в среднем за встречу, а в трудном матче с Сербией стала самой результативной волейболисткой своей команды и во много определила её победу. В четвертьфинале с россиянками Тандара сыграла не так эффективно, а в третьем сете и вовсе присела на скамейку. И тем не менее она принимала участие во встрече, после которой наша команда рассталась с надеждой на медали и отправилась домой.

В России требуют дисквалифицировать всю сборную Бразилии

Именно это обстоятельство и сделало новость о дисквалификации бразильянки за допинг такой горячей и обсуждаемой в России. Многие болельщики и эксперты считают, что за положительный тест Кайшеты следовало дисквалифицировать всю команду и аннулировать её результат. Они уверены, что с любой командой из России в Токио именно так и поступили бы.

«Я уверен на 1000%, что если бы положительный допинг-тест сдал член нашей мужской сборной по волейболу, то в мире подняли бы такой шум, что требовали бы дисквалификации всей команды по волейболу и отстранили бы от участия. А то и всю олимпийскую сборную вообще. К сожалению, на результатах матчей Бразилии это всё никак не скажется. Хотя, на мой взгляд, стоило наказать всю бразильскую команду. Это было бы справедливо», — сказал «Чемпионату» депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев.

А вот что пишут наши читатели:

— Срочное заявление, жалоба и отстранение Бразилии. С нашими бы так и сделали.

— По-хорошему, надо отстранять всю сборную. Мало ли, что она в финале играть не будет, в предыдущих-то матчах играла, и возможно это позволило больше отдохнуть другим участникам, и вообще без неё (или с ней без допинга) они могли бы проиграть нашим. И вообще прецедент, что игрок сборной может играть с допингом, потом уезжает, а команда играет дальше.

— Вот это смех, конечно! Наших бы сразу вышвырнули!

— А была бы не наша команда, а США, то переиграли бы моментально всё, ещё бы и извинения принесли.

— Дисквалифицировать команду. Результаты их игр считать недействительными. Нас в финал.

— Если бы это была россиянка, то команду бы отстранили на лет пять.

Недовольство болельщиков можно понять. Когда в обыгравшей тебя команде обнаруживают нарушителя антидопинговых правил, велик соблазн свалить поражение на обман со стороны соперниц.

С Бразилией поступили в соответствии с правилами

Вопросы к МОК действительно есть. Почему результат допинг-пробы, сданной месяц назад, опубликовали только сейчас? Совпадение ли, что у Кайшеты нашли допинг аккурат после матча с Россией, но перед возможным финалом с США? Будет ли теперь проведена проверка всех бразильских волейболисток? Почему в лыжах, биатлоне или лёгкой атлетике допинг у одного члена команды ведёт к дисквалификации всей четвёрки, а в волейболе команда спокойно продолжает выступление и может взять золото?

Вот только всё это не отменяет главного: в случае с Кайшетой МОК и Международная федерация волейбола поступили в полном соответствии с правилами. Согласно кодексу ВАДА, для санкций в отношении команды в командном виде спорта (к коим относится волейбол) необходимо, чтобы положительные допинг-тесты сдали как минимум два члена коллектива. Конкретно в волейболе коллективное наказание грядёт, когда три и более члена команды уличены в нарушении антидопинговых правил. Так что в России зря злятся из-за допинга у бразильской волейболистки.

Россию бы тоже не выгнали с Олимпиады за допинг у одного спортсмена

Дисквалификация сборной Бразилии противоречила бы всем действующим антидопинговым правилам, применимым в волейболе. И нет тут никаких двойных стандартов. Если бы не дай бог такое произошло со сборной России, то и нашу команду никто бы с Олимпиады не выгнал. То, что подобные призывы звучали бы, это однозначно. Но сути это не меняет. Суть же в том, что бразильская волейболистка нарушила антидопинговые правила, за что была справедливо отстранена от участия в Олимпиаде.

Мы же не возмущаемся, что сборную России по хоккею не дисквалифицировали, когда у Евгения Кузнецова нашли кокаин? Или сборная России по футболу не пострадала из-за положительного теста Егора Титова на бромантан?

Так что сваливать всё на двойные стандарты просто бесполезно. А винить в вылете с турнира российским девушкам стоит не пойманную на допинге Кайшету, а свою игру в матче группового этапа с турчанками. Ведь если бы не дрогнули тогда, то и никакого четвертьфинала с Бразилией не было.