Заурбек в финале не отдал борцу из Беларуси ни балла. А потом праздновал победу с флагом.

Российский борец не смог сдержать слёз после победы на Олимпиаде. Есть золото у Сидакова!

В предпоследний день соревнований по борьбе Олимпиады-2020 Российский борец Заурбек Сидаков принёс команде 62-ю медаль Олимпийских игр в Токио!

25-летний Заурбек Сидаков к званию двукратного чемпиона мира добавил победу на Олимпиаде.

Третье золото России в борьбе

Заурбек Сидаков двукратный чемпион мира, выступающий в весе до 74 кг, выиграл третье золото команды России в борьбе на Олимпиаде в Токио!

В 1/8 финала Сидаков без проблем прошёл Аугусто Мидану из Гвинея-Бисау, в четвертьфинале встретился с Бекзодой Абдурахмоновым из Узбекистана и одержал победу со счётом 13:6.

В полуфинальном поединке он уверенно победил Данияра Кайсанова из Казахстана со счётом 11:0.

За золото Сидаков боролся с бывшим российским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим в настоящий момент Беларусь.

Заурбек начал поединок активнее соперника. Белорус получил 30 штрафных секунд, но не произвёл атаку, за что был наказан одним баллом в пользу Сидакова.

В начале второго раунда Заурбек заработал два балла. Белорус продолжал бороться, но Сидаков вёл схватку и за результативные действия получил ещё два балла. За последние 30 секунд боя россиянин добавил себе ещё пару баллов, и белорусский спортсмен уже не смог сократить отставание.

Поединок завершился со счётом 7:0 в пользу россиянина. Он не смог сдержать слёз, с флагом ОКР в руках вышел в центр ковра и упал на колени. Заурбек Сидаков – олимпийский чемпион!

Противостояние чемпионов

Олимпийский чемпион 2016 года в весе до 86 кг Абдулрашид Садулаев вышел в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В 1/8 россиянин встретился с ещё одним чемпионом Олимпиады-2012 Шарифом Шарифовым из Азербайджана и одержал победу со счётом 5:0. В четвертьфинале победил грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0. За выход в финал российский спортсмен боролся с кубинцем Рейнерисом Саласом Пересом, но и у него не получилось остановить Садулаева.

Садулаев обеспечил себе как минимум серебряную медаль Олимпийских игр. В финале, который пройдёт 6 августа, он встретится со своим главным соперником – Кайлом Фредериком Снайдером, олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг из США.

Рашидов поборется за бронзу

Гаджимурад Рашидов, выступающий в весовой категории до 65 кг, в полуфинале проиграл японцу Такуто Отогуро. Но шанс на медаль он сохранил. 7 августа Рашидов поборется за бронзу.

Россиянка Стальвира Оршуш в 1/8 проиграла трёхкратному призёру Олимпийских игр, Марии Стадник из Азербайджана, и выбыла из борьбы за олимпийские награды.