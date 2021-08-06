Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада 2021 в Токио, борьба (вольная) – результаты 6 августа, у россиянина Сидакова золотая медаль, Садулаев в финале

Российский борец не смог сдержать слёз после победы на Олимпиаде. Есть золото у Сидакова!
Ангелина Николаева
У россиянина Сидакова золотая медаль
Аудио-версия:
Комментарии
Заурбек в финале не отдал борцу из Беларуси ни балла. А потом праздновал победу с флагом.

В предпоследний день соревнований по борьбе Олимпиады-2020 Российский борец Заурбек Сидаков принёс команде 62-ю медаль Олимпийских игр в Токио!

25-летний Заурбек Сидаков к званию двукратного чемпиона мира добавил победу на Олимпиаде.

Третье золото России в борьбе

Заурбек Сидаков двукратный чемпион мира, выступающий в весе до 74 кг, выиграл третье золото команды России в борьбе на Олимпиаде в Токио!

В 1/8 финала Сидаков без проблем прошёл Аугусто Мидану из Гвинея-Бисау, в четвертьфинале встретился с Бекзодой Абдурахмоновым из Узбекистана и одержал победу со счётом 13:6.

В полуфинальном поединке он уверенно победил Данияра Кайсанова из Казахстана со счётом 11:0.
За золото Сидаков боролся с бывшим российским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим в настоящий момент Беларусь.

«Здесь я слишком тёмный». Украинский депутат завоевал золото Олимпийских игр — 2020 «Здесь я слишком тёмный». Украинский депутат завоевал золото Олимпийских игр — 2020

Заурбек начал поединок активнее соперника. Белорус получил 30 штрафных секунд, но не произвёл атаку, за что был наказан одним баллом в пользу Сидакова.

В начале второго раунда Заурбек заработал два балла. Белорус продолжал бороться, но Сидаков вёл схватку и за результативные действия получил ещё два балла. За последние 30 секунд боя россиянин добавил себе ещё пару баллов, и белорусский спортсмен уже не смог сократить отставание.

Поединок завершился со счётом 7:0 в пользу россиянина. Он не смог сдержать слёз, с флагом ОКР в руках вышел в центр ковра и упал на колени. Заурбек Сидаков – олимпийский чемпион!

Противостояние чемпионов

Олимпийский чемпион 2016 года в весе до 86 кг Абдулрашид Садулаев вышел в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В 1/8 россиянин встретился с ещё одним чемпионом Олимпиады-2012 Шарифом Шарифовым из Азербайджана и одержал победу со счётом 5:0. В четвертьфинале победил грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0. За выход в финал российский спортсмен боролся с кубинцем Рейнерисом Саласом Пересом, но и у него не получилось остановить Садулаева.

Садулаев обеспечил себе как минимум серебряную медаль Олимпийских игр. В финале, который пройдёт 6 августа, он встретится со своим главным соперником – Кайлом Фредериком Снайдером, олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг из США.

Рашидов поборется за бронзу

Гаджимурад Рашидов, выступающий в весовой категории до 65 кг, в полуфинале проиграл японцу Такуто Отогуро. Но шанс на медаль он сохранил. 7 августа Рашидов поборется за бронзу.

«Не было денег приехать в зал. Ходил пешком». Заур Угуев принёс России золото в борьбе «Не было денег приехать в зал. Ходил пешком». Заур Угуев принёс России золото в борьбе

Россиянка Стальвира Оршуш в 1/8 проиграла трёхкратному призёру Олимпийских игр, Марии Стадник из Азербайджана, и выбыла из борьбы за олимпийские награды.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021