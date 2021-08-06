Российские синхронистки посмеялись над санкциями. Не хотят скрывать, из какой они страны

Это уже похоже на комедию! В синхронном плавании снова проблемы с музыкой. Удивительно, что не у россиянок. Не успели украинские спортсменки встать в стартовую позу, как им включили чужую музыку. А ведь наши соседки соперничают с хозяевами турнира за бронзу. Совпадение?

Радует только, что в этот раз проблемы остались в стороне от россиянок. Наши девушки вновь выдали шедевральное выступление и посмеялись над санкциями ВАДА. Могут себе позволить, ведь они недосягаемые.

Японцы хотели подставить украинок?

Это уже становится смешно, но в синхронном плавании снова не обошлось без проблем с музыкой. Правда, на этот раз пострадали не россиянки, а украинки. Девушки встали в стартовую позу, как вдруг им включили не ту музыку. Потом выключили и попросили уйти с помоста. В контексте принципиального противостояния Японии и Украины за бронзу эта ошибка организаторов смотрится особенно странно. Не смогли бороться с россиянками, так решили взяться нечестными методами за украинок? Их-то полегче будет оставить без медали. К счастью, наши соседки не растерялись. Они будто были готовы к такому повороту событий, насмотревшись на россиянок. Девушки поулыбались, посмеялись, и начали программу как ни в чём не бывало.



«Лебединое озеро» в исполнении украинской команды смотрелось потрясающе. Девушки поразили эффектными парными выбросами и роскошной хореографией. Они устроили настоящий балет на воде. Видно, в Украине серьёзно взялись за синхронное плавание. Пару дней назад Марта Федина и Анастасия Савчук впервые принесли своей стране олимпийскую бронзу в дуэте. Теперь украинские спортсменки в шаге от ещё одного исторического достижения. У них есть все шансы взять свою первую олимпийскую медаль в группе. По итогам технической программы они третьи с 94.2685 балла. Японки отстают от своих соперниц почти на балл.

Второе место уже традиционно остаётся за Китаем. Девушки из Поднебесной демонстрируют сильнейшую технику, но отстают в артистизме. Выступления китаянок и близко не производят такого впечатления, как у россиянок. Да и в синхронности наши соперницы неидеальны. Итог — 96,2310 балла.

Россиянки смеются над санкциями

Россиянки вновь решили посмеяться над санкциями ВАДА. Ну не хотят девушки скрывать, из какой они страны. После запрета на купальники с медведями и слово «Russia» в музыке наши синхронистки мало того, что в дуэте выступили под «Калинку» с балалайками. Они ещё и для групповых соревнований выбрали кадриль в русском народном стиле.

Фото: РИА Новости

Наши спортсменки как всегда показали инопланетный уровень. Потрясающий выброс в шпагат, сложнейшие поддержки, изумительная синхронность, сумасшедшая скорость, артистизм. Так не может больше никто в мире. С каждым годом россиянки только повышают свой уровень. Они недостижимы. В их выступлениях есть всё. А главное, кураж и эмоции, которые они дарят зрителям. Без мурашек на наших синхронисток смотреть невозможно.



Как и всегда, за своё выступление они получили солидную оценку — 97,2979. Должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы россиянки завтра остались без золота. Китаянки отстают от наших девушек более, чем на полтора балла.



Ждём ещё одно шедевральное выступление и победу от наших девушек!