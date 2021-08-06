Россия на Олимпиаде-2020. 7 августа. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Завтра, 7 августа, Олимпийские игры в Токио продолжаются 15-м соревновательным днём. И этот день обещает стать сверхуспешным для России. Судите сами: волейболисты будут играть за золото и в зале, и на песке, синхронистки и гимнастки-художницы всегда бьются за первое место, да и борца Абдулрашида Садулаева устроит только медаль высшего достоинства.
А ведь есть ещё бронзовый матч в водном поло, прыжки в высоту, пятиборье, гребля. Одним словом, завтра медали будут идти одна за другой. Главное не запутаться в финалах и ничего не пропустить.
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
7 августа, суббота. День 15-й
01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон. «Матч ТВ»
04:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место. Латвия — Катар. «Матч Игра»
04:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация. «Матч ТВ»
05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Норвегия — Россия. «Россия 1»
05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал. Франция – США. «Россия 1»
05:30. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация. «Матч ТВ»
07:30. Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место. Аргентина — Бразилия. «Матч Игра»
07:40. Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия – Россия. «Матч ТВ»
08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал. «Матч ТВ»
08:15. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал. «Матч ТВ»
08:30. Современное пятиборье. Мужчины. Плавание. «Матч Страна»
08:45. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал. «Матч ТВ»
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал. Первый канал
09:15. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал. «Матч ТВ»
09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал. Первый канал
10:00. Баскетбол. Женщины. За 3-е место. Сербия — Франция. «Матч Игра»
10:00. Современное пятиборье. Мужчины. Фехтование. «Матч Страна»
10:45. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. 1/2 финала. «Матч Боец»
11:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. 1/2 финала. «Матч Боец»
11:30. Современное пятиборье. Мужчины. Конкур. «Матч Страна»
13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал. «Матч Арена»
13:30. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба. «Матч Страна»
13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал. «Россия 1»
13:30. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. За 3-е место. «Россия 1»
13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал. «Матч ТВ»
13:45. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал. «Матч ТВ»
14:00. Баскетбол. Мужчины. За 3-е место. Словения – Австралия. «Матч Игра»
14:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал. «Матч ТВ»
14:00. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. За 3-е место. «Россия 1»
14:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал. «Матч Боец»
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал. «Россия 1»
14:30. Футбол. Мужчины. Финал. Бразилия – Испания. Первый канал
14:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал. «Матч ТВ»
14:45. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. За 3-е место. «Россия 1»
15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал. «Россия 1»
15:00. Гандбол. Мужчины. Финал. Франция – Дания. «Матч Страна»
15:15. Волейбол. Мужчины. Финал. Франция – Россия. «Россия 1»
15:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал. «Матч ТВ»
15:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал. «Матч ТВ».
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