В Советском Союзе карате неоднократно запрещали. А теперь это олимпийский вид спорта

Но на Олимпиаде-2020 наши спортсмены так и не выступили. Помешало не государство, а коронавирус.

Единственная представительница России в новом олимпийском виде спорта – карате – Анна Чернышёва не выступила на Играх-2020 из-за коронавируса. А было бы символично, чтобы спортсменка из страны, где карате запрещали, вышла на татами и завоевала медаль. Правда, карате было запрещено не в России, а в СССР. И тогда до олимпийского признания ему было очень далеко.

«Девушка из Хиросимы» и Олимпиада в Токио

Михаил Стёпин, стоявший у истоков зарождения карате в СССР как массового вида спорта, утверждает, что первые упоминания об этом единоборстве в нашей страны относятся к 1954 году. Тогда в журнале «Октябрь» была опубликована повесть писателя и разведчика Романа Кима «Девушка из Хиросимы». Именно там Ким упомянул о существовании секретного единоборства, зародившегося на Окинаве. Естественно, никакого описания конкретной техники или приёмов в повести не было, но много говорилось о самом известном мастере Соконе Мацумуре.

Конечно, одного упоминания в книге явно недостаточно, чтобы карате получило популярность в огромной стране. По большому счёту, весь мир узнал об этом единоборстве во время Олимпийских игр в Токио в 1964-м. Тогда организаторы решили представить карате в качестве выставочного вида спорта. Боевое единоборство заразило множество стран. В том числе и СССР. Правда, как и в случае многих других восточных единоборств, даже дзюдо, развитие шло стихийно. Не было тренеров, знакомых с карате. Не было методической литературы. Не было заинтересованности государства – зачем развивать вид спорта, которого нет в программе Олимпиад?

Фото: РИА Новости

«Вредная социальная направленность»

Но время шло, в разных городах страны открывались полулегальные секции, в которые тренерами были и японцы, и болгары, и советские фанаты карате, изучавшие единоборство по фотографиям в журналах. Правда, в организованную систему советского спорта карате никак не вписывался. Более того, в секциях карате занимались не только те, кто хотел познакомиться с единоборством, но и те, кто хотел применять его на практике. А именно на улице.

Тогда в СССР впервые запретили карате из-за вредной социальной направленности. 25 января 1973 года в газете «Советский спорт» было опубликовано постановление Спорткомитета СССР о запрете создания секций по некоторым видам спорта, в числе которых были женский футбол (!) и карате.

«В последнее время у нас получили распространение некоторые виды физических упражнений и игр, ничего общего не имеющие с советской системой физического воспитания и несущие вредную социальную направленность… Это стало возможным в результате попустительства и беспринципной позиции отдельных руководителей спортивных организаций в отношении всякого рода «модных» увлечений, чуждых нашему обществу, наносящих вред здоровью занимающихся…

Физкультурным организациям запрещено создавать женские команды по футболу, секции карточной игры бридж, группы, занимающиеся по системе «хатха-йога», секции культуризма и борьбы карате...».

Всё разрешить…

Этот запрет, по сути, никак не повлиял на то, что происходило с карате в СССР. Секции по-прежнему работали. Причём в совершенно разных стилях единоборства. То, что невозможно было остановить в развитии, решено было направить в нужное русло. Через пять лет после постановления о запрете Спорткомитет СССР издал приказ «О развитии борьбы карате в СССР». Предварительно специально созданная комиссия попыталась создать единый реестр групп карате и тренеров.

На тот момент существовали секции как разных стилей, так и комплексные – боевые, направленные на нейтрализацию соперника. По задумке Спорткомитета все секции должны быть легализованы и работать в направлении спортивного карате. Федерацию карате СССР возглавил уже тогда знаменитый Алексей Штурмин, предложивший единую методическую основу для всех стилей.

Карате был официально признан и разрешён к развитию в 31 городе СССР, включая столицы союзных республик. Тренеров обязали получать соответствующие удостоверения после сдачи обязательного экзамена после прохождения специальных семинаров. Спортсмены же стали получать официальные разряды. В СССР были проведены три чемпионата страны – в Ташкенте (1981), Таллине (1982) и Волгограде (1983). До этого проходили чемпионаты рангом ниже. Например, в декабре 1979 года прошёл чемпионат Москвы, победителем которого в абсолютной категории стал легендарный каскадёр Александр Иншаков.

Фото: РИА Новости

…И всё запретить

Впрочем, всеобщий учёт тренеров вскоре обернулся и другой стороной…

11 ноября 1981 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «Об административной и уголовной ответственности за нарушение правил обучения карате». В Уголовный кодекс РСФСР была внесена статья 219.1, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное преподавание приёмов борьбы карате. Соответствующие статьи были приняты в уголовные кодексы других союзных республик.

Это случилось после соответствующей информационной обработке через СМИ. В разделах криминальной хроники в газетах всё чаще появлялись заметки о правонарушениях, совершённых якобы спортсменами, владеющими приёмами карате. Скорее всего, это было преувеличение.

Но государство решило, что карате несёт в себе опасность. Помимо собственно обучения приёмам, с помощью которых можно легко вырубить соперника, тренеры в школах карате были непререкаемыми авторитетами. И требовали соблюдения строжайшей дисциплины. Вот и получились обученные бойцы, подчиняющиеся только командам своего тренера.

У тренеров под предлогом замены в 1983 году собрали аттестационные удостоверения, дававшие право работать. Хотя многие и продолжили работу, только вывески сменили, переориентировавшись на самбо или рукопашный бой. Спустя год карате было признано единоборством, культивирующим жестокость и насилие, и вновь отправлено в подполье.

Никто не был осужден

По статье 219.1 никто в СССР не был осужден, вопреки информации о том, что именно за карате на пять лет «закрыли» тренера Валерия Гусева. Он демонстрировал приговор, в котором фигурировал отретушированный документ с указанием статьи «219.прим», чего быть просто не могло. Гусев был осужден за транспортировку и хранение холодного оружия, хотя сам утверждал, что это добавило к приговору по карате лишь год.

В 1986-м году три смельчака — Михаил Стёпин, Сергей Моисеев и Александр Подщеколдин отправили открытое письмо председателю президиума Верховного Совета СССР Андрею Громыко с предложениями об отмене запрета на занятия карате и вновь вернуть его под контроль государства. Все трое потом лишились работы, а государство… Всерьёз задумалось над тем, чтобы запрет хотя бы частично отменить. Но окончательно это было сделано намного позже.