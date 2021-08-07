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Олимпиада-2020, пляжный волейбол, Норвегия — Россия: серебро Красильников и Стояновский, обзор финала, Игры-2021 в Токио

Парни, вы сотворили историю! Роскошная битва России и Норвегии за золото Олимпиады
Михаил Чесалин
Пляжный волейбол, Норвегия – Россия
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Красильников и Стояновский добыли первую для нашей страны олимпийскую медаль в пляжном волейболе. Жаль только, что медаль серебряная.

Пляжный волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1996 года, но до Игр в Токио у российских спортсменов не было медалей в этом виде спорта.

В Рио-де-Жанейро в 2016-м Вячеслав Красильников и Константин Семёнов играли в матче за бронзу, но уступили соперникам из Нидерландов. И лишь пять лет спустя Красильников уже с другим партнёром — Олегом Стояновским — прорвался на олимпийский пьедестал.

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Медаль российская пара обеспечила себе самим фактом выхода в финал. Конечно, болельщики ждали победы в матче с Норвегией, но не вышло. Красильникову и Стояновскому досталось серебро. Жалко. Но и это — шаг в историю. В конце концов, финал получился роскошным.

Норвежцы, вы где?

В решающей битве за золото сошлись две объективно лучших пары планеты. Красильников и Стояновский — действующие чемпионы мира, а норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум — трёхкратные победители Мировой серии. Поэтому и игра получилась классной, напряжённой, с минимальным количеством ошибок с обеих сторон.
Россияне начали намного бодрее. Пара быстрых атак, эйс — и на табло уже 3:0. Пока норвежцы входили в игру, наши создали себе преимущество в три-четыре очка и удерживали его.

Но при счёте 8:4 что-то пошло наперекосяк. Сначала у норвежцев дважды сработал блок, затем Красильников столкнулся с соперником под сеткой и получил повреждение голеностопа — пришлось даже брать перерыв, чтобы прикладывать лёд. Но и после перерыва неприятности продолжились: то атака в блок, то острая подача норвежцев, то просто невезение. Наша пара проиграла шесть очков подряд и оказалась в положении догоняющих — 8:10.

Но догонять получалось плохо. Норвежцы атаковали практически безошибочно, а россияне раз за разом упирались в руки соперника над сеткой. При 15:20 Стояновский пощекотал Норвегии нервы двумя шикарными подачами, но третий сетбол победители Мировой лиги забили — 21:17.

Неужели это всё?

На старте второй партии Мол и Сёрум уже не расслаблялись, и команды долгое время шли рука об руку. Первый брейк случился только при счёте 5:5, когда Кристиан сыграл в аут. До этого же норвежцы атаковали почти безупречно, а россияне никак не могли включить свой блок.

Лидировали россияне недолго, буквально три розыгрыша. Норвежцы взяли брейковое очко после классной подачи, а затем ещё и Красильников атаковал в аут — 7:9.

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При 9:11 неожиданно заработал блок: Стояновский набрал в защите два очка подряд. Могли россияне даже выходить вперёд, подняли сложный мяч, но сами же ошиблись в атаке. А затем Сёрум дважды наказал россиян за эту расточительность, вколотив мяч в песок. Блок Мола и вовсе сделал счёт во второй партии угрожающим — 12:15. Неужели это всё?

По большому счёту, да. К концовке второй партии Россия подошла в менее безнадёжном положении, чем в первой, но норвежцы снимать золотые медали с шеи уже не планировали. Решающее очко россияне отдали сами: после рискованной силовой подачи мяч полетел в сетку.

Обидно, конечно. Но и серебро — это круто. Парни, вы сотворили историю!

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