Россия проигрывает в художественной гимнастике. Неужели нас засудили?

Перед Олимпиадой в Токио два золота в художественной гимнастике заранее записывали на счёт России. Наши спортсменки не проигрывают уже 21 год. Казалось, ничего не поменяется и на этот раз. Россиянки могли выигрывать даже с грубыми ошибками, ведь сложность у них запредельная. Но, возможно, эпохе нашего доминирования придёт конец уже в Токио.

Наши групповички по итогам квалификации проигрывают команде Болгарии. И это при том, что соперницы совершили грубейшую ошибку — выронили булаву! По итогам сегодняшнего дня болгарки победили россиянок почти с трёхбалльным отрывом.

Как же такое получилось? Неужели нас засудили?

Россия улетела под Болгарию

Квалификация началась с упражнений с мячами. Наши гимнастки представили фееричную программу «Половецкие пляски», в которой всё было продумано до мелочей. Каждый шаг, каждый взмах руки был отработан идеально. Девушки уверенно совершали перебросы и исполнили программу без видимых ошибок. В середине выступления гимнастки приготовили сюрприз. Россиянки неожиданно и молниеносно сменили наряды с розовых на тёмно-синие. Только и поражаешься, как же они успевают всё в таком сумасшедшем темпе! Но судей выступление наших групповичек, по всей видимости, не впечатлило. Россиянки получили за своё выступление не самую щедрую оценку — 45.750. А потом и вовсе улетели под болгарок!

Команда Болгарии исполнила программу с мячами мастеровито и уверенно. Но и по эмоциям, и по темпу, и по энергетике выглядела слабее России. Сложно сказать, чем наши соперницы были лучше аж на 1,75 балла. Возможно, всё дело в усложнившихся правилах, из-за которых на первый план вышло количество сотрудничеств и перебросов.

Но если в упражнениях с мячом превосходство Болгарии хоть как-то можно было понять, то их победа во второй ротации до сих пор остаётся загадкой.

Россиянок засудили?

На выступлении с обручами и булавами россиянки вышли уже с заметным волнением. Но, несмотря на это, им удалось прекрасно исполнить программу «Руслан и Людмила». Были мелкие недочёты, но девушки обошлись без серьёзных ошибок. Чего не скажешь про представительниц Болгарии. Соперницы представили торжественную программу под «Спартак» Арама Хачатуряна. Всё шло хорошо и уверенно, пока одна из девушек не выронила булаву. А это в художественной гимнастике считается грубейшей ошибкой. Но судьи потери у болгарок будто и не заметили. За своё выступление соперницы получили на балл больше. А между Болгарией и Россией расположилась ещё и Беларусь. Ситуация для наших девушек совсем не утешительная. По итогам квалификации они занимают второе место и отстают от болгарок почти на три балла.

Складывается твёрдое впечатление, что судьям надоело доминирование России и они решили выбрать новых олимпийских чемпионок. Болгария, конечно, хороша, но не настолько, чтобы опережать нас с грубейшими ошибками. Тем не менее, Россия впервые за 21 год рискует остаться без олимпийского золота в групповых упражнениях. Завтра нашим девушкам придётся выступать идеально, чтобы ни к чему придраться было невозможно. Такого как в Рио, когда россиянки выронили ленту и всё равно выиграли, уже не будет. Соперницы подобрались слишком близко