Лаки-панч лишил украинского боксёра золота Олимпиады

На Олимпиаде в Токио проходит очередной день боксёрского турнира. В его предпоследний день на ринг вышла главная надежда украинского бокса, спортсмен из Полтавы Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг. Его соперником стал обидчик Глеба Бакши по полуфиналу Эберт де Консейсан Соуза из Бразилии.

Хижняк был фаворитом встречи. Да и в целом украинец был фаворитом всего Олимпийского турнира в своём дивизионе ещё до старта Игр. Чемпион мира 2017 года, победитель первенства Европы и Европейских игр — всё это о Хижняке. Ну и первая позиция в рейтинге обязывала.

В ходе Игр в Токио Хижняк в 1/8 финала легко перебил японца Мориваки, в четвертьфинале справился с доминиканцем Седеньо, а в полуфинале в ярчайшем и жёстком противостоянии сломил сопротивление филиппинца Марсьяля.

Что касается бразильца, то в первом бою на соревнованиях он победил боксёра из Китая, в четвертьфинале в непростом поединке был пройден представитель Казахстана Аманкул, ну а в полуфинале Соуза переиграл Глеба Бакши.

Тем не менее, невзирая на неплохую форму спортсмена из Южной Америки, именно Хижняк, как и говорилось выше, был фаворитом поединка, тем более что в прошлом он уже бил бразильца. На протяжении соревнований Полтавский Танк не отказывался от своей стандартной манеры ведения боя. Александр всегда действует очень агрессивно, всегда идёт вперёд, выбрасывает огромное количество ударов и просто ломает противников. В этот раз всё шло по такому сценарию. Украинец два раунда буквально перемалывал соперника. Бразилец отличался лишь постоянными грязными захватами, внаглую удерживая руку Александра. Но это ему никак не помогало. Полтавчанин был и точнее, и активнее.

После двух раундов все судьи единогласно отдавали Хижняку победу. Казалось, что Хижняку под силу повторить успех борца Жана Беленюка и принести своей стране второе золото. Как вдруг случилось неожиданное и непоправимое. Хижняк, в очередной раз зарядив свою пушку, пошёл вперёд и готовил очередную жёсткую атаку. Бразилец сработал на встречу и поймал Хижняка тяжелейшим боковым. Ноги Александра сначала подкосились, он присел, а через долю секунды упал. Поднимался Хижняк тяжело, его немного покачивало, но он выражал готовность продолжать. Но рефери, видя состояние украинца, принял решение остановить схватку. Таким образом, один лаки-панч помог бразильцу стать чемпионом и лишил Хижняка золота. Никакие протесты воспитанника полтавского бокса уже ничего не могли поменять. Соуза, просто не веря в свою удачу, разрыдался, а позже принялся танцевать.

Поверженный Хижняк покидал ринг, преисполненный разочарования. Украинца можно понять. Золотая медаль Олимпиады ушла у него буквально из-под носа. Это поражение, безусловно, самое катастрофическое в карьере Александра, и радоваться серебру он точно не будет. В любом случае сейчас самое главное для Хижняка — здоровье, чего мы ему и желаем. Ну а дальше, вероятно, полтавчанин попробует себя уже в профессионалах.