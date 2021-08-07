Бессовестные. Судьи оставили наших гимнасток-художниц без золота Олимпиады

Израильтянка потеряла ленту, но всё равно выиграла у безупречно выступавшей Дины Авериной издевательские 0,15 балла. Как это возможно?!

7 августа 2021 года навсегда останется тёмным днём в истории российской художественной гимнастики. Дина и Арина Аверины не знали себе равных с 2017 года! Их великая история в спорте должна была закончиться хэппи-эндом и обязательно золотой медалью Олимпиады. Но судьи так не посчитали…

Арбитры издевательски оценивали выступления россиянок и делали всё, чтобы как можно дальше убрать их от победы. Бессовестные.

У Дины — серебро, Арина — четвёртая.

Хочется верить, что это всё просто страшный сон…

Ашрам бросает вызов

На протяжении всего олимпийского цикла Дина Аверина была единоличным лидером художественной гимнастики. Арина оставалась в тени сестры, практически всегда занимая вторые места. А рядом находилась израильтянка Линой Ашрам. Эти девушки и должны были разделить между собой награды Олимпиады. Россиянки, как и всегда, считались главными фаворитами Игр. Линой ни разу их не превосходила. Но неожиданно с первых выступлений израильтянка заставила нервничать.

Лидерство в упражнениях с обручем уверенно захватила Ашрам. Гимнастка представила эффектную энергичную программу, исполнив её безукоризненно. 27.550 — невероятно высокий балл. Арине и Дине же выступления с обручем удались сегодня не так блестяще. Девушки показали настоящий театр на ковре, но технически были небезупречны.

26.850 получила Арина, 27.200 — Дина. Отрыв от Линой был некритичным, поэтому поводов для волнения тогда ещё не было.

Арина протестует

В упражнениях с мячом девушки будто проснулись. Арина выдала филигранное выступление под саундтрек из «Убить Билла». Гимнастка показала неземной уровень мастерства. Каждый элемент Арины был отработан идеально. Но оценку девушке поставили невысокую — 27.900. Россиянка осталась недовольна своими баллами и подала протест. За великолепное исполнение она могла бы рассчитывать и на больше. Но, к сожалению, судьи оставили оценку неизменной.

Превосходно с мячом выступила и Дина. Девушка выдала невероятно чувственную и эмоциональную программу. Аверина показала высочайшее мастерство и получила 28.300 балла. Точно такую же оценку поставили и Ашрам. Мяч — это сильная сторона Линой. И сегодня она была с ним безупречна. Израильтянка приехала на равных бороться с россиянками. Финал Олимпиады складывался невероятно драматично.

«Придерживают Арину»

В упражнениях с булавами Арина снова была неподражаемой. Аверина на кураже исполнила колоритную программу под «Белла Чао». Гимнастка выступала на высочайшей скорости и щеголяла запредельным уровнем мастерства. Арина была просто невероятной. Но судьи вновь не оценили её запредельного выступления. Оценка, которую поставили россиянке, была унизительной — 27.400. На 0,7 ниже, чем в квалификации. Судьи были явно настроены против Арины. Девушка не выдерживала давления и плакала. Она обхватила голову руками, а в подтрибунку, похватив под руки, её увела тренер Вера Шаталина.

«Придерживают Арину», — говорила олимпийская чемпионка Маргарита Мамун в эфире Первого канала. Авериной ничего не оставалось, кроме как снова подать протест. К счастью, на этот раз его удовлетворили. Оценка Арины повысилась на 0,4 балла.

После этого начался целый марафон протестов. Недовольна оценками была чуть ли не каждая вторая гимнастка. Судейство было максимально странным и это было заметно всем.

Безупречно под композиции Бейонсе выступила Линой Ашрам. Но и по впечатлению, и по мастерству израильтянка и рядом не стояла с Ариной. Хотя судьи явно так не думают. Ашрам поставили невероятно высокую оценку — 28.650. «Сколько?» — воскликнула Маргарита Мамун, когда увидела баллы. Это было настоящее издевательство над россиянками! Ведь выступающей следом Дине и близко столько не поставили — 28.150. Хотя Аверина выступила потрясающе! Снова пришлось подавать протест. Но он был отклонён.

Золото ускользнуло от России…

На упражнениях с лентой уже начало казаться, что россиянок прокляли. Во время выступления у Арины завязался узел на ленте, пришлось отвлекаться и менять её. В тот момент Аверина потеряла все шансы на медаль. Оценка оказалась совсем фатальной — 19.550. Маргарита Мамун во время прямого эфира закричала: «Ариша, ты лучшая!», а зал начал громко аплодировать. Сложно представить ту драму, которую пережила эта хрупкая девушка.

Линой Ашрам же выступала на кураже. Перед заключительной ротацией она была первой с преимуществом в один балл. А значит, при идеальном выступлении золото было у неё в кармане. Но Ашрам, похоже, не справилась с давлением. Посреди выступления девушка уронила ленту. Казалось, это огромный шанс для Дины. Но судьи всё равно поставили космическую оценку — 23.300. Аверина даже при идеальном выступлении в квалификации столько не набирала! Судьи, что вообще происходит?

Упражнение с лентой Дина выполнила великолепно. Аверина вложила все свои силы, все эмоции и выдала потрясающее выступление. Решение оставалось за судьями.

Последние минуты финала были невероятно нервными и мучительными. Судьи будто по сотым высчитывали оценку Дины. Все участницы обнимались и плакали. Решалась судьба олимпийской чемпионки. Казалось, ну невозможно настолько обнаглеть, чтобы дать золото Ашрам, которая совершила грубейшую ошибку, в то время как Аверина практически везде была идеальна. Но оказалось, всё-таки возможно… Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой.

Российская сторона подала протест на оценки Дины, но он оказался безрезультатным. Аверина была подавлена. Девушка сидела и рыдала.

Сёстры упустили главную победу в своей жизни, хотя сделали для неё всё, что только было возможно. Хочется надеяться, что Ирина Винер-Усманова такой несправедливости просто так не оставит.