Сёстры Аверины проиграли Олимпиаду великолепной гимнастке. Ашрам провела турнир жизни

В художественной гимнастике случилась самая громкая сенсация Олимпиады в Токио. Израильтянка Линой Ашрам обыграла россиянок Дину и Арину Авериных. Понятно, что сейчас все переполнены эмоциями и мыслями о том, что наших девочек засудили. Но если абстрагироваться от упрощённого восприятия «наши – не наши», то всё было на грани. Израильская гимнастка провела турнир всей своей жизни. Оценки же – дело судей.

На чемпионате мира 2018 года в Софии между Ашрам и сёстрами Авериными была огромная разница. Если тогда Линой не могла составить нашим чудесным девочкам конкуренцию в том, как подавать программу, была сосредоточена на сложности, но порой забывала о том, что нужно ещё и всё делать красиво, тянуть руки и ноги. Тогда Линой больше даже напоминала представительницу спортивной гимнастики, а не из художественной.

За три прошедших года Ашрам сильно изменилась. Изменилась во всём. Даже мышцы на ногах стали чуть меньше. Может, так кажется. Но израильтянка стала другой. И это факт. Поработала над сложностью. Над психологической устойчивостью, на которую и так не жаловалась. Наверное, она просто лучше приспособилась к тем правилам, которые существуют сейчас. Она обеспечила нашим девушкам высочайший уровень конкуренции на чемпионате Европы, который прошёл в июне в Варне.

Там Ашрам подвело выступление с лентой. Но до того в её исполнении всё тоже было очень сильно. На Олимпиаде же она выступила сильнее, чем в Варне. Линой просто нечего было терять – она в любом случае ничего не теряла, могла только приобрести. И эта свобода позволила ей сделать всё то, что она запланировала. Плюс – после чемпионата Европы – уверенность в том, что она способна бороться на равных.

Давление на наших гимнасток было запредельное. И в итоге случилось то, что случилось. Прервалась одна из самых удивительных серий в истории мирового спорта. Это текст не о том, справедливо ли всё то, что произошло. А о том, что в мире появилась спортсменка, которая вышла на уровень россиянок. И если бы она не показывала запредельный уровень гимнастики – ну разве можно спорить с тем, что у Ашрам действительно сложнейшие программы – ни один судья не смог бы её вытянуть.

Возможно, всё случившееся – очень круто для мировой художественной гимнастики. И так бывает всегда. Для кого одни соревнования триумф, для других – настоящая драма.