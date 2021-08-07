Соперница Кабаевой и опытная украинка. Кто засудил российских гимнасток на Олимпиаде

Соревнования по художественной гимнастике обслуживают аж 15 человек. Но это не уберегло Дину Аверину от вопиющей несправедливости.

Вопиющая несправедливость. Пожалуй, только так и можно охарактеризовать итог личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Весь финал не покидало ощущение, что арбитры искусственно придерживают баллы нашим Арине и Дине Авериным, а израильтянке Линой Ашрам, наоборот, завышают. Все протесты сборной России на странные судейские решения либо отклонялись, либо приводили к незначительным поправкам.

А развязка и вовсе стала триумфом абсурда и предвзятости. Ашрам дрогнула и уронила ленту. И всё равно стала олимпийской чемпионкой! Дина Аверина после своего идеального выступления плакала в объятиях сестры и называла результат несправедливым. А президент нашей федерации Ирина Винер и вовсе заявила, что с таким судейством художественной гимнастике нечего делать на Олимпиаде.

И тут надо вспомнить, что за таким судейством стоят вполне конкретные люди. Так кто же стал виновником самого громкого скандала за всю историю художественной гимнастики?

Как устроена судейская бригада на Олимпиаде?

Судейская бригада на соревнованиях по художественной гимнастике весьма многочисленна. В общей сложности в неё входят 15 человек, которые по своей компетенции делятся на три категории. Так называемая бригада D состоит из четырёх специалистов и оценивает сложность программы. Члены бригады Е выносят баллы за исполнение: двое оценивают артистизм, шестеро — технику. Остальные трое судей выполняют технические функции: следят за линиями и временем, и на итоговую оценку влияния почти не оказывают.

Больше всего вопросов у российских болельщиков возникало к арбитрам из бригады D: при хороших оценках за исполнение Дине и Арине ставили неоправданно низкие баллы за сложность. А Ашрам, напротив, получала запредельные оценки, за счёт чего и добилась суперсенсационного золота.

Опытная украинка и соперница Кабаевой

В бригаде, отвечающей за оценку сложности, в личном многоборье работали арбитры из Швейцарии, Аргентины, Украины и Франции. Вообще опытная украинская судья Наталия Ерёмина была единственным арбитром, чьи соотечественницы выступали в финале. После дебюта на Олимпиаде в Пекине Ерёмина не смогла работать на Играх в Лондоне как раз из-за возможного конфликта интереса. Однако позже этот запрет отменили, и теперь судьям разрешается обслуживать соревнования с участием спортсменок из своей страны. 64-летний специалист получила статус судьи международной категории ещё в 2004 году и с тех пор совмещает судейскую и тренерскую работу.

Остальные члены бригады D тоже обладают большим опытом. Так, для швейцарки Оран Сютер, выступавшей в финале в качестве судьи-координатора, Игры в Токио уже третьи в карьере, а для аргентинки Ариэль Миланезио — вторые. Француженка Ева Серрано судит Олимпиаду впервые, зато сама дважды выступала на Играх в качестве гимнастки. В 2000 году Ева разделила золото чемпионата Европы с Алиной Кабаевой, а годом ранее даже побеждала её в упражнении с мячом. Казалось бы, чемпионке Европы и призёру чемпионатов мира должно быть отлично известно, как больно могут ранить нечестные судейские решения. И тем не менее она вместе с другими членами судейской бригады участвовала в ограблении российских сестёр Авериных.

Судей ждёт серьёзное разбирательство?

К бригаде, выносившей оценки за исполнение, вопросов меньше, но они тоже есть. Как Линой Ашрам, потеряв ленту, смогла набрать 23,300 балла? Уму непостижимо! Ситуацию могли бы прояснить судьи из Венгрии, Польши, Узбекистана, Испании, Норвегии, Хорватии, Чехии и Словакии, но никаких публичных комментариев от них ждать не приходится.

Впрочем, им наверняка придётся ответить за свои решения перед руководством Международной федерации гимнастики. И не исключено, что кого-то из этих 15 арбитров мы больше никогда не увидим на крупных соревнованиях.