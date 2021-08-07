Русский танк расправился с американцем. Садулаев принёс России очередное золото Олимпиады!

Абдулрашид Садулаев выиграл золото соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг и стал двукратным олимпийским чемпионом! В финале россиянин боролся со своим главным и принципиальным соперником Кайлом Снайдером из США.

Их противостояние на главных международных соревнованиях началось ещё в 2017 году. И в Токио Садулаев показал, что именно он — сильнейший в мире.

Принципиальные соперники

Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 86 кг, но с 2017 года Садулаев выступает в более тяжёлом весе — до 97 кг.

В 1/8 россиянин встретился с чемпионом Олимпиады-2012 Шарифом Шарифовым из Азербайджана и одержал победу со счётом 5:0. В четвертьфинале российский борец победил грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0. За выход в финал российский спортсмен боролся с кубинцем Рейнерисом Саласом Пересом, но и у него не получилось остановить Садулаева.

Всех своих соперников Садулаев прошёл с общим счётом 19:0. Не отдал ни одного балла.

В главной схватке пятилетия Садулаев сошёлся со своим главным соперником последних лет — американцем Кайлом Снайдером, чемпионом Олимпийских игр — 2016 в весе до 97 кг.

Садулаев и Снайдер встретились в финале крупных международных соревнований уже в третий раз. До Олимпиады в Токио спортсмены два раза боролись друг с другом за золото на чемпионатах мира.

В 2017 году лучшим стал Снайдер, но на следующем чемпионате мира Садулаев взял реванш. В 2019 году россиянин вновь завоевал золото чемпионата мира, но со Снайдерменом не встретился.

Финал Олимпиады-2020 позволил расставить всё на свои места и определить, кто же является лучшим борцом мира — американец или россиянин по прозвищу Русский танк.

«Просто держи!»

Первые два балла заработал Садулаев. Он так же активно начал и вторую трёхминутку и за полторы минуты до конца схватки уверенно вёл в счёте 6:0.

Когда до конца боя оставалась минута, американец перешёл к действиям и заработал два балла. После этого вынес россиянина за ковёр и сократил преимущество до опасных трёх баллов.

За десять секунд до конца на табло горели цифры 6:3. Дзамболат Тедеев подсказывал россиянину: «Просто держи!», и в этот момент стало ясно, что у Садулаева это получится.

Россиянин расправился со своим главным соперником и выиграл олимпийское золото. Победитель многолетнего противостояния определён, и это — Русский танк!

К сожалению, главный финал по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио зрители могли увидеть только в интернете без комментариев, по телевидению в это время показывали сериал.

Поэтому слова Тедеева: «Дай я тебя обниму!», обращённые к спускавшемуся к нему Садулаеву в трансляции были слышны особенно чётко. Абдулрашид Садулаев принёс России четвёртое золото в борьбе на Олимпийских играх — 2020!

Бронза Рашидова

Гаджимурад Рашидов выиграл бронзу в весовой категории до 65 кг.

В полуфинале Рашидов проиграл японцу Такуто Отогуро. Но шанс на медаль он сохранил.

В бронзовом финале Рашидов встретился с Исмаилом Мусукаевым из Венгрии. В первом раунде россиянин заработал три балла. Во втором не дал сопернику и шанса на результативные действия и увеличил своё преимущество до 5:0. Есть бронза!